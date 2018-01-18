Владимир Соловьев: Я не видел никакой попытки натравливания против Павла Грудинина

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:27:53+03:00

Предлагаем вашему вниманию еще несколько важных и интересных, на наш взгляд, фрагментов радиоверсии Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Главное - на этих выборах не будет «сакральной жертвы», как мечтал Березовский». Так называлось интервью Владимира Соловьева, где он впервые поделился своими прогнозами на 18 марта 2018-го, опубликованное в газете «Комсомольская правда» (18 января с. г.- московский выпуск, 19-го - региональный), а также на нашем сайте kp.ru.

А накануне, 17 января, беседа нашего обозревателя Александра Гамова с известным журналистом прозвучала на Радио «Комсомольская правда». Предлагаем вашему вниманию еще несколько важных и интересных, на наш взгляд, фрагментов радиоверсии, которые пока не публиковались у нас ни в газете, ни на сайте... (Передачу из цикла «Тема дня» слушайте здесь же, на нашем сайте.)

Владимир Соловьев о предстоящих выборах - в эфире Радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

О «сваре», партитуре, дирижере и затихающих аплодисментах...

- ...Владимир, вот вы считаете - эта кампания любопытная. А что в ней любопытного-то?

- Любопытно, что происходит на левом фланге. Любопытно, что происходит на правом фланге. Интересно посмотреть, как себя проявят новые лица, чем закончится «свара» среди разнообразных коммунистических течений. Кто поборется за голоса «справедливороссов», как они распределятся.

Какая будет судьба в конечном итоге «Яблока». Потому что, нравится или не нравится, но все хорошо понимают, что невозможно постоянно играть по одной и той же партитуре одному и тому же дирижеру и надеяться сорвать аплодисменты. Что каждый раз аплодисменты, скажем так вежливо, затихают. Поэтому…

Что «светит» тем, где придет в этой гонке вторым или третьим?

- При Ельцине был случай, когда назначили секретарем Совбеза Александра Лебедя.

- Это было условие сделки.

- Может быть сейчас в правительство кого-то Путин позовет - либо министром, либо повыше, - тех, кто займет второе, третье место?

- Предсказывания движения Владимира Владимировича совершенно бессмысленно. Потому что о них знает в первую очередь Владимир Владимирович.

И затем, я думаю, это было бы несколько странно. Потому что зовут же человека (в правительство. - А.Г.) не за то, что он занял высокое место, а за то, что он обладает набором профессиональных качеств для решения той или иной поставленной государственной задачи.

Поэтому, если у человека высокий уровень профессионализма и он может работать губернатором, то - пожалуйста... У нас есть губернаторы-коммунисты, есть губернатор из ЛДПР – господин Островский. Это же другой вопрос. У нас сколько министров из других партий. Все хорошо помнят, господин Артемьев когда-то достойно представлял «Яблоко», он много лет возглавляет ФАС.

Здесь не работает категория – место в политической борьбе, а просто понимание, насколько человек впишется в новую конструкцию правительства. А вот какая она будет, какая задача будет решаться, - это уже определять президенту, в зависимости от того, как он видит цели и задачи страны на ближайшие шесть лет и как хочет их реализовывать.

Может ли компромат добавить кандидату очков?

- Владимир, одна из ошибок любой предвыборной кампании – это компромат. Я помню, что Ельцина незадолго перед выборами на должность председателя Верховного Совета РСФСР показали, что он - в Америке был выпивши. Это, наоборот, добавило ему очков в России. Сейчас была попытка Грудинина как-то вот «прижать» компроматом с его загрансчетами…

- Я не видел, честно говоря, никакой попытки натравливания против Павла Николаевича.

Всегда, когда идут выборы, кандидаты, особенно новые, рассматриваются под микроскопом. Поэтому это совершенно естественно.

Вытащат все. Вытащат про финансовую историю, рассмотрят заполненные декларации. Это естественно, это происходит во всех странах мира. И меня удивляет то, что кандидаты относятся к этому как к какому-то личному выпаду. Это обычная нормальная журналистская работа. Но если ты заполняешь документы, эти документы будут исследовать. Если в этих документах есть противоречия, вопросы будут задавать. Это как раз нормально.

- Спасибо.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ВЕДУЩИЙ СОЛОВЬЕВ

О настоящей фамилии Кати Гордон

- Госпожа Гордон... пока выступает в жанре «Я Гордон-Подлипчук (или какая у нее была фамилия), но - «на самом деле я Прокофьева», это важно». (Напомню, Гордон - фамилия Кати по мужу, она была замужем за известным журналистом Александром Гордоном. Изначально же Екатерина, как говорится в ее биографических справках - «урожденная Прокофьева, затем носила фамилию отчима Подлипчук». - А.Г.)

О Максиме Сурайкине и пулемете «Максим»

- Товарищ Максим Сурайкин... Сразу в голове начинает звучать этот голос со знаменитыми интонациями, и ожидаешь увидеть пулемет «Максим», который почему-то в основном сейчас косит своих коммунистических конкурентов.

О «мерзости» Навального

...- А за ту мерзость, которую опубликовал, например, некто Навальный (мы ее здесь тиражировать не будем. - А.Г.) - просто недопустимую гадость, сказав, что он так видит дебаты между Грудининым и Собчак, - в любой цивилизованной стране за это человека бы навсегда отлучили от общественной политики. То есть феминистки были бы в ужасе. Это просто гадость. Это за пределом, это гадко, это непозволительно.

КСТАТИ

В чем «главная стратегическая хитрость» «Вечера с Владимиром Соловьевым»?

- И Ксения Собчак, и Павел Грудинин уже побывали у вас в студии - в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Я смотрел обе эти передачи. И все - блестяще!

- Спасибо.

- У вас, как я понял, была задача - не дискутировать с ними, а показать, что они собой представляют?

- Конечно!

- Что они и сделали...

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