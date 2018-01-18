Главное - на этих выборах не будет «сакральной жертвы» как мечтал Березовский

18 Янв. 2018 2018-01-18T01:02:13+03:00

Владимир Соловьев: «...А на самом деле у нас сейчас проходят смотрины политических лидеров на 2024-й». Фото: Канал "Россия 1" Фото: Евгения ГУСЕВА

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«МЫ ВСЕ - ПРОЕКТ КРЕМЛЯ»

- Владимир, вот я переживаю уже седьмую президентскую предвыборную кампанию. Две - Ельцина, четыре - Путина, одна - Медведева.

- Ну вы и старожил! Я же подключился гораздо позже. На телевидение пришел в 1999 году. Так что ельцинские обошлись без меня.

- Им повезло, я думаю, ельцинским. (Смеемся вместе с собеседником.) Если сравнивать нынешнюю кампанию со всеми предыдущими, седьмая сильно отличается, да?

- Думаю, да. Она, конечно, любопытная. Потому что на наших глазах происходит обновление в крупных партиях. Формируются иначе избирательные предпочтения на оппозиционном фланге. Появляются новые лица, которые пытаются привнести и новый стиль, хотя нельзя сказать, что его принимает избиратель. Но забавного много.

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- Но нынешняя кампания наименее нервозная - по сравнению с ельцинскими, которые не застали Соловьева.

- А потому что это первая кампания, которая, по сути, не ставит вопрос, кто будет президентом прямо сейчас, а объявляет смотрины новых политических лидеров на 2024 год. Или сначала еще на промежуточные выборы в Госдуму в 2021-м. Если угодно, это гонка, где лидер очевиден, а вот интересно посмотреть на новую смену - от оппозиционных партий.

- ВЦИОМ считает, что Грудинин и Собчак добавили выборам конкурентности. И они уже побывали у вас на передаче. Что скажете?

- Они не то что добавят конкурентности, они могут добавить некую изюминку. Потому что у них же, по большому счету, нет конкуренции с лидером гонки. Даже близко. Собчак пытается доказать всем, что она может собрать голоса, которые на прошлых выборах взял Прохоров. Хочет показать, что будет услышана. Но ее уже атакуют с ее же фланга те, к кому она относилась с симпатией.

- А кто из кандидатов интереснее?

- У левых - интереснее. Потому что здесь же главный вопрос был - чье второе место в гонке. Когда казалось, что будет Жириновский или Зюганов, при всем уважении к Геннадию Андреевичу, было ощущение, что он подустал. И Жириновский на этом этапе его обходил. Появление Грудинина пока дает возможность коммунистам набрать голоса внутри своего поля. И они теперь могут обойти Владимира Вольфовича. Но он, как известно, без боя не сдастся. Опытный боец. А Грудинин первые шаги выполнил в сложном жанре подскальзывания на ровном месте.

- А второй тур будет?

- Пока никаких даже мыслей на эту тему, по-моему, ни у кого не возникает. Нет оснований.

- А кто из кандидатов проект Кремля - Собчак, Грудинин?

- У нас все - проекты Кремля. Наша нынешняя политическая система - проект Кремля. Поэтому, когда тебе говорят, что если ты хочешь баллотироваться в президенты, тебе достаточно собрать от партии всего 100 тысяч голосов, а некоторые партии - это какие-то 500 человек, то, послушайте, исходя из этого, это все проект Кремля.

Собчак пытается доказать всем, что она может собрать голоса, которые на прошлых выборах взял Прохоров.Фото: REUTERS

СЮРПРИЗОВ ЖДЕМ С ЗАПАДА. И ОТ ДЕБАТОВ

- А кого еще недостает в обойме кандидатов?

- Не видно сильного политика с «правого фланга». Собчак - о чем-то о своем, Титов - о чем-то о своем. Госпожа Гордон никак не может определиться, под какой фамилией идти. Она мне напоминает такой рефрен: «Стою я перед вами - простая русская баба, мужем битая, врагом стрелянная».

Коммунисты, окончательно заблудившиеся в научном атеизме, никак не способны определить, все-таки верят они в Бога или не верят. А если верят, то как? Я прям вижу коммунистов, идущих с хоругвями крестным ходом к Мавзолею, чтобы сказать: вождь, мы пошли на выборы! Владимир Ильич своими руками этих граждан повыгонял бы из партии. Ну кто сейчас помнит работы Ленина? Последний большой знаток только что (15 января. - А. Г.) ушел из жизни - господин Анпилов. Он бы этого не потерпел. Он, конечно, был яркий.

- Какие могут быть еще сюрпризы у кандидатов, вообще в нашей политической жизни?

- Очевидно, что нам будут с Запада подсовывать сюрпризы. Запад не успокоится. Хотя пока все движения, которые они делают, приводят к усилению Путина.

Но ждать всегда чего-то надо. У нас еще будут интересные дебаты.

Появление Грудинина пока дает возможность коммунистам набрать голоса внутри своего поляФото: Олег РУКАВИЦЫН

- А нужны дебаты, допустим, Путина и...

- Я не уверен, что Владимир Владимирович будет в дебатах участвовать. Он, как правило, не участвует. Но дебаты Ксении Анатольевны и госпожи Гордон, - это уже было бы забавно. У них там известные личные отношения.

Жириновский с Грудининым, ясно, будут биться страшно, потому что у Владимира Вольфовича практически крестовый поход против коммунистов.

- А кто будет на втором-третьем месте, можете по секрету сказать?

- Главное сейчас - это расклад «Грудинин - Жириновский». И я бы не стал так легко и быстро списывать Владимира Вольфовича со счетов. Просто потому что он блестящий боец-дебатер. Может удивить.

У Владимира Вольфовича практически крестовый поход против коммунистовФото: Олег РУКАВИЦЫН

«ЗВАЛ МЕНЯ БОРИС АБРАМОВИЧ, НО Я ЕГО ОГОРЧИЛ»

- А вас же, Владимира Соловьева, тоже когда-то звали в кандидаты в президенты? Березовский?

- Звал Борис Абрамович. Я его очень тогда огорчил. Я ему сказал, что если бы кандидат Соловьев попался бы на зуб журналисту Соловьеву, я бы от него камня на камне не оставил. В нашей стране президентская должность предъявляет очень высокие требования к знаниям, навыкам и конкретному опыту кандидата. Это работа, которую бы я ни при каких обстоятельствах не считал для себя возможной. Я слишком уважаю и люблю нашу страну.

- А вы не предполагали, что с вами может такое же случиться, как с Рыбкиным тогда?

Напомним - выборы в 2004-м были назначены на 12 марта. А 5 февраля пропал один из кандидатов в президенты Иван Рыбкин, который пользовался поддержкой беглого олигарха Бориса Березовского. 10 февраля он нашелся в Киеве, вернулся в Москву и снял свою кандидатуру. По одной из версий, «Рыбкина вывезли на Украину с целью убийства, после которого должны были быть отменены президентские выборы, а все зарегистрированные кандидаты не имели права выдвигать свою кандидатуру на новых выборах». «Березовский планировал устранить Владимира Путина от участия в выборах и привести к власти своего человека».

- Александр, я был уверен, что и со мной могло случиться то же, что и с Рыбкиным. Потому что Борис Абрамович на мой вопрос, как он намерен подорвать доверие к действующему тогда президенту, сказал: ну тут нужно принести сакральную жертву, все ужаснутся. Притом у меня было ощущение, что сакральной жертвой он видел или Ирину Муцуовну (Хакамаду. - А. Г.), или Борю Немцова. А Рыбкин, вовремя испугавшись или, скажем так, огорчившись, уехал тогда в Киев. И получилась вся эта странная история с исчезновением Рыбкина.

- Я думаю, что ему просто спецслужбы помогли выжить.

- Может быть...