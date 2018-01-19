Перенос фильма про мишку Паддингтона заставил кинематографистов обратиться к главе правительства

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:09:38+03:00

Изменить размер текста: A A

После письма Дмитрию Медведеву от Ассоциации кинопрокатчиков, которые возмущены переносом Министерства культуры фильма "Приключения Паддингтона 2" на поздний срок, к премьер-министру обратились кинематографисты. Они в противовес прокатчикам, одобряют политику Минкульта, защищающую отечественный кинематограф. Приводим текст письма:

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Мы решительно поддерживаем позицию Министерства культуры РФ и лично министра Мединского В.Р. по защите интересов отечественного кинематографа.

В последнее время Минкультуры достигло впечатляющих результатов в развитии отрасли. Благодаря активной поддержке государства, наши фильмы собирают в разы больше денег и зрителей. За последние пять лет рост - более 120%. Это достигается за счет строительства и реконструкции кинотеатров в малых городах, специальной программы для сёл, финансовой и информационной поддержке отечественного кинематографа.

Также Министерство активно использует для поддержки отечественных фильмов "раздвижку релизов" - под наши премьеры выбираются самые лучшие даты, иностранные конкуренты сдвигаются (ни в коем случае не запрещаются!). В частности, это помогло фильмам "Последний богатырь" и "Движение вверх" достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей. Стоит отметить, что и сами фильмы - отличные.

Заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур - о "грубом вмешательстве в деятельность" – означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей. Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег.

А Министерство культуры - защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность. Когда сборы российских фильмов растут, государство получает назад возвратные средства, получает больше налогов и сборов, более мощные финансовые потоки позволяют отечественному кинематографу развиваться. У нас снова появилась надежда на полномасштабное возрождение нашего кино. Кроме этого важна и патриотическая, идейная составляющая - наши люди смотрят наши фильмы, и это правильно.

Очевидно, что, если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, "Последний богатырь" или "Движение вверх" запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и зрителям не будет. И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат.

В завершение позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, за то, что Вы ставите абсолютно правильные задачи перед Министерством культуры РФ, и оно их успешно выполняет.

18 января 2018 г.

Поляков Юрий – Председатель Общественного совета при Министерстве культуры РФ.

Бондарчук Фёдор - продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, киноактёр, телеведущий, клипмейкер, ресторатор. Председатель совета директоров ОАО «Ленфильм», Председатель попечительского совета ОРКФ «Кинотавр», академик Национальной кинематографической премии «Ника», член Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орёл». Учредитель Группы компаний «Главкино». Один из инициаторов проекта «Киносити». Основатель кинокомпании «Art Pictures Studio». Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Рудковский Дмитрий - Соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, известный российский кино и телепродюсер. С 2004 по 2012 год занимал должность генерального директора компании Art Pictures Studio. В 2009 году создал дистрибуционную компанию Art Pictures Media, которая занимается дистрибуцией фильмов APSи независимых западных студий, а также размещением контента APS в сети Интернет. Дмитрий Рудовский продюсировал фильмы Art Pictures Studio: «9 рота», «Жара», «Обитаемый остров, «Духless», «Сталинград» и др.

Ануров Пётр - кино- и телепродюсер. Член Гильдии Продюсеров и Союза Кинематографистов Российской Федерации. Генеральный продюсер компании «Кинослово», продюсер сценарной премии «Слово».

Смирнов Вадим - генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ».