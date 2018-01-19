Самбурская на пару с мужем дурачит поклонников

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:49:02+03:00

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Как когда-то в интервью призналась мама Самбурской, ее дочь рано поняла, что скандалы и громкие заявления о себе напрямую влияет на славу и деньги, собственно, наверное, именно поэтому за экс-звездой «Универа» закрепилась слава девочки-скандала. Однако, многие поклонники были уверены, что после замужества актриса изменится. Но уже спустя 2 месяца после объявления о заключении брака с актером Кириллом Дыцевичем в прессе появилась информация об их расставании. И пока одни сочувствовали краху семейной жизни актрисы, другие усомнились, а был ли на самом деле развод?

Ясновидящая Марианна Абравитова уверена, что Самбурская все умело срежиссировала и теперь наслаждается достигнутым эффектом. Согласно картам, в семье актрисы нет и намека ни на какие конфликты, а напротив – тишь и гладь. По словам ясновидящей, Настасья – умелый манипулятор, и все слухи, которые о ней ходят, распускает она сама.

Абравитова также подчеркнула, что супруг звезды в курсе всего, что делает его жена, и тоже наслаждается процессом. В общем и целом пара дурачит поклонников сообща

Таролог, характеризуя отношения супругов, отметила, что классический брак им не грозит. При этом Настасье может скоро наскучить играть роль супруги, и она вполне может придумать что-то новенькое, пишет сайт Dni.ru.

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«С Настасьей мы давно знакомы, и в Москве виделись, и к нам ребята приезжали. Она хорошая, добрая девушка. Ее образ на телевидении ни о чем не говорит. Мы с мужем очень довольны невесткой, сын счастлив, ему хорошо, это видно по его глазам, а нам еще лучше», - призналась свекровь Самбурской и это интервью поставило точку в отношениях супругов. (подробности)

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И вот, новая история. Еще в марте этого года артистка признавалась, что сердце ее свободно, и она по этому поводу особо не переживает. Мол, мой мужчина от меня никуда не денется. А в июне уже повесила фото с 24-летним белорусским актером Кириллом Дыцевичем - на мотоцикле и с подписью «Молодожены». Тогда все бросились поздравлять пару, но оказалось - рано. А вот сейчас, видимо, время пришло. (подробности)