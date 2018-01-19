2018-01-19T19:28:56+03:00
Политика

Немецкие СМИ: У России есть ракеты, способные уничтожить любой укрепрайон за минуты

Журнал Stern разъяснил евросообществу, чем может грозить вооруженный конфликт с Россией [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А `Солнцепек` на полигоне в Кубинке.Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А `Солнцепек` на полигоне в Кубинке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Немцы напечатали фото залпа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В Сирии, где были уничтожены почти 50 тысяч террористов, использовали именно такие.

«В 2018-2025 годах в российские войска начнет поступать система ТОС-2, на гусеничной базе «Арматы» и платформе «Бумеранг». Это будет «адское оружие»», - сообщает журнал.

Ранее на экспорт Россия поставляла ТОС-1 на базе шасси танка Т-90. А те, что показывали в Сирии - на базе шасси Т-72.

Журнал Stern разъяснил евросообществу, чем может грозить вооруженный конфликт с Россией.

Журнал Stern разъяснил евросообществу, чем может грозить вооруженный конфликт с Россией.

«Такие системы способны стрелять ракетами с термобарическими боеприпасами. Их поражающий эффект превосходит традиционные виды оружия. Спастись от такого удара невозможно ни в пещерах, ни в бункерах. Это оружие способно моментально расчистить минные поля, а его модификации расширят возможности его применения в условиях боя в населенных пунктах, что актуально в сфере борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке», - рассказал «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

В 2001-ом году автор этих строк говорил с военным разведчиком, участвовавшим в штурме села Комсомольское в Чечне. Дмитрий показывал склоны гор, откуда боевики могли обстреливать в долине каждый дом. Это были хорошо укрепленные, а главное, отлично замаскированные огневые точки и бункеры, которые не могла разведать даже авиация. Тепловизор с вертолета засекал, откуда из земли выходит тепло, и туда сбрасывали бомбу. Но температура в точке не падала.

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" на Международной выставке вооружения Russia Arms Expo. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" на Международной выставке вооружения Russia Arms Expo.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На разведку в загадочный квадрат отправили спецназ ГРУ.

- Нашли воронки от наших авиабомб, - вспоминал Дмитрий. - И в этот момент услышали характерный гул «Солнцепека». Мы работали в полной секретности от местного командования, которое очевидно решило накрыть странный квадрат огнеметами.

Немцы рассказали миру о Кузькиной матери из России .

Тогда мы летели кубарем со склона горы. Воздух наполнял горючий газ, который вдыхать было нельзя. Мы знали, что он должен воспламениться, и выжечь все вокруг. Мы чудом вырвались из этого ада!

Термобарический снаряд при взрыве выпускает тяжелый горючий газ. Он заполняет рельеф местности, и после того, как смешивается с кислородом - взрывается, выжигая все вокруг на сотни метров. Во время детонации в этом облаке температура поднимается до 3000 градусов, давление сначала резко поднимается, а после взрыва резко падает. При «скачке» до 30 атмосфер легкие и сердце террориста лопаются, как надувной шарик.

Одно подразделение «Солнцепеков», стоящее на вооружении Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, может уничтожить все живое в радиусе 6 километров за минуты.

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