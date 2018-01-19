«Медведь раздора»: фильм про приключения Паддингтона выйдет в прокат уже 20 января

19 Янв. 2018 2018-01-20T01:04:35+03:00

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Вторая часть мультфильма о приключениях британского мишки Паддингтона стала яблоком раздора между зрителями, прокатчиками и Министерством культуры. Все началось с того, что Минкульт сообщил о том, что «Приключения Паддиингтона 2» выйдут в российский прокат 1-го февраля, хотя во всех афишах началом показов значилось 18-го января. Новость об этом пришла за день до указанного в афишах старта картины. Кинопрокатчики написали Дмитрию Медведеву письмо, полное возмущений: виноватым сделали Минкульт, который якобы решил передвинуть детский фильм для того, чтобы картина «Движение вверх» дотянула до рекордных двух миллиардов сборов. А так же ссылались на горюющих детей, которых лишили праздника и на 750 000 рублей, которые уже выручили за билеты.

За Министерство культуры вступились кинематографисты, которые написали собственное письмо премьер-министру. В нем Федор Бондарчук, Юрий Поляков и другие деятели индустрии высказали свое одобрение работой ведомства Мединского. К ним присоединились Леонид Ярмольник, Евгений Миронов, Владимир Хотиненко и другие значимые для кинематографа персоны.

А вчера и сам Владимир Мединский провел совещание по поводу сложившейся ситуации, на котором присутствовали Федор Бондарчук, Александр Мамут, Сергей Сельянов и другие деятели киноотрасли. Было внесено предложение запустить британского медведя в кинотеатры с 20 января. На совещание в Минкульт срочно вызвали Сергея Ершова, главу компании «Вольга», которая как раз и выпускает фильм в прокат.

- У нас правда не было удостоверения, - признался Сергей Ершов. - Мы подавали билеты на 18 января, но прокат фильма нам разрешили только с 1 февраля. Я благодарен министру культуры, который помог в урегулировании этой довольно не простой ситуации.

А режиссер Федор Бондарчук заявил, что ситуация с прокатом фильма «Приключения Паддингтона 2» не имеет отношения к демонстрации в кинотеатрах картины «Движение вверх»:

- Никакой связи с прокатом «Движения вверх» тут нет. У Министерства культуры было несколько вариантов пойти навстречу детям, которые ждут фильм о приключениях медведя. Конечно, им удобнее всего пойти в кинотеатр в выходные, поэтому начало проката назначили на субботу, 20 января.

«Комсомолка» спросила министра культуры Владимира Мединского, как кинопрокатчики начали продажу билетов, не имея прокатного удостоверения?

- Это урок всем кинотеатрам - не выпускать в прокат фильм, не имеющий прокатного удостоверения, - ответил Владимир Мединский. - Прокатчик знал, что он не имеет удостоверения и при этом осуществлял незаконный прокат контрабандным путем. И получил за это по рукам. Упал в ноги, извинился. И поскольку отрасль посчитала, что показ «Приключений Паддингтона 2» не нанесет вреда российскому кино, которое нас интересует в первую очередь, мы решили что картина может выйти в прокат 20-го января. Меня вообще не интересует прокатная судьба «Мишки», так же как и остальных голливудских и европейских фильмов. Меня интересует исключительно успех отрасли в целом. Для этого важно, чтобы кинотеатры зарабатывали, и это тоже один из аргументов, так как в эти выходные большого детского российского кино нет. Если бы показ мешал, то мы бы не поменяли прокатное удостоверение на более раннюю дату.