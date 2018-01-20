Деньги ваши будут наши!

20 Янв. 2018 2018-01-19T21:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

...Анна Петровна - пенсионерка. Денег немного, но удавалось откладывать.

- Случись что - не хочу оказаться беспомощной, - рассуждала она. И несла деньги в банк. Благо и процент на вклады капал, и государство гарантировало возврат денег, если кредитная организация обанкротится.

Когда срок депозита заканчивался, она продлевала договор. Так хотела поступить и на этот раз.

- Менеджер все сокрушался, что по моему вкладу был такой маленький процент, и потом предложил положить деньги на счет подоходнее, - вспоминает клиентка. Пенсионерка, не читая, подписала договор. И довольная ушла домой. Через какое-то время сломалась стиральная машина - за деньгами на новую Анна Петровна отправилась в банк. А там ей сказали, что сумму вклада вернут не полностью - только 80%. Возгласы обманутой клиентки заткнули подписанным ею договором, который оказался не на открытие вклада, а на покупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). А по нему забрать деньги раньше, чем через три года, можно лишь с потерей.

Подобных историй масса. Самая легкая добыча - пенсионеры. Во вкладах они не разбираются. И верят всему, что скажут симпатичные менеджеры в солидном офисе.

Москвич Евгений рассказал, как недавно его маме позвонили из крупного банка, где у нее был открыт вклад. Срок депозита заканчивался, и ей предложили продлить его на выгодных условиях. Сказали, что, кроме высоких процентов, у нее будет еще и страховка.

«Какой приятный бонус», - подумала мама и поехала в банк подписывать договор.

А дома сын увидел, что это договор не с банком, а со страховой компанией. Были и другие любопытные подробности: раньше срока забрать можно только часть внесенной суммы.

ЧТО ТАКОЕ ИСЖ

Даже если договор инвестиционного страхования жизни подписывается в офисе банка, он заключается именно со страховой компанией. А банки выступают просто страховым агентом.

Зачем им это надо?

- Страховые компании платят банкам комиссии за каждого привлеченного клиента. Их размер может доходить до 15% от внесенной суммы, - объясняет аналитик портала Банки.ру Дмитрий Жуков. - Это выгоднее, чем привлекать деньги на вклад.

В ИСЖ сочетаются страхование и инвестиции. Страховая компания управляет вашими деньгами - инвестирует для получения дохода. Договор заключается, обычно на 3 - 10 лет. По истечении этого срока можно получить деньги назад с прибылью или потерей в зависимости от успехов управления ими страховщиками.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЗАНАЧКА ПРИ РАЗВОДЕ

У инвестиционного страхования жизни есть свои плюсы. Которые умело используют те, кто хорошо разбирается в такого рода финансовых инструментах.

- Средства по ИСЖ не делятся при разводе и не могут быть конфискованы, - рассказывает Дмитрий Жуков. - Также можно назначить получателя выплаты (так называемого выгодоприобретателя). И тогда, если застрахованный умрет, этот человек получит его деньги. Причем это может произойти сразу же: здесь не надо ждать положенных для вступления в права наследства 6 месяцев.

Кроме того, при покупке ИСЖ можно получить налоговый вычет. Это значит, что человеку вернут часть налогов, которые за него заплатил работодатель. Размер вычета (той суммы, с которой будет возвращаться налог) равен стоимости полиса, если она не превышает 120 тыс. руб. Именно с этой суммы покупателю ИСЖ вернут 13%, то есть максимум 15,6 тыс. руб.

Да и доходность по ИЖС действительно может быть выше, чем по вкладам. Собственно, это еще одна причина, по которым банки ухватились за ИЖС, - клиенты недовольны снижением процентов по депозитам.

Но может - не значит будет. И об этом сотрудники банков как раз обычно помалкивают.

СТРАХОВКА БЕЗ СТРАХОВКИ

- ИСЖ не гарантирует никакого размера прибыли. Доходность, анонсируемая при продаже полисов ИСЖ, - 20 - 25% в год. В реальности же она составляет в среднем около 10%, - обращает внимание управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

- Это не тот инструмент, где можно надеяться на хорошую прибыль. Например, гендиректор лидера рынка ИСЖ - «Сбербанк страхование жизни» - недавно сообщил, что по договорам ИСЖ, заключенным пять лет назад, доходность стремится к нулю, - рассказывает Дмитрий Жуков.

Другой подводный камень: забрать полную сумму вложения до истечения срока договора не получится - 20 - 30% останется у страховщика.

И самое главное: вложенные деньги в отличие от банковских вкладов не страхуются государством.

- Банки позиционируют инвестиционное страхование жизни как альтернативу депозиту. Они говорят, что деньги в размере до 1,4 млн. руб. полностью защищены. На самом деле система страхования вкладов здесь не действует. Так что потребитель может потерять все, если страховая компания обанкротится, - информирует председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

ПОПРОБУЙ ОТЫГРАЙ

- Мы просидели в очереди часа полтора. Потом операционист долго отказывался возвращать деньги. Даже пригласил старшего - она стала убеждать нас, что договор страхования нам расторгать невыгодно, - рассказывает уже упоминавшийся Евгений, который решил все-таки спасать мамины деньги.

Эта история закончилась благополучно. Благо Евгений, на счастье его мамы, оказался человеком финансово грамотным. И знал, что по страховым полисам есть так называемый период охлаждения - 14 дней, в течение которых можно расторгнуть договор без потерь.

Увы, у большинства вкладчиков, особенно преклонного возраста, таких знаний нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КонфОП: За кошелек клиента еще поборются

Сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) рассказали «КП» о своем эксперименте.Представившись клиентами, желающими открыть вклад, они обошли офисы банков из топ-10 и поинтересовались: куда лучше вложить деньги?

Только в одном посоветовали открыть именно вклад, поскольку он является самым надежным финансовым инструментом. В других банках тут же начинали рассказывать об инвестиционном страховании жизни: «Зачем вам депозит? С его-то доходностью - это все равно что дома под подушкой деньги хранить! Давайте лучше рассмотрим ИСЖ - оно даст доход в разы выше. Деньги здесь потерять нельзя».

На вопрос о том, кем и как защищены сбережения, говорили о системе страхования вкладов, специальном законе, который обеспечивает их сохранность, и даже о Центробанке как гаранте сохранности. То есть, по сути, врали как могли.

ВАЖНО

Как вернуть свои средства

- Страховая компания должна вернуть деньги в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора, - говорит адвокат Олег Скляднев. - Если заявление на расторжение написать позднее 14 дней, то страховщик вправе вернуть не всю сумму, а только выкупную (ее размер указан в договоре).

То есть порядка 20 - 30% вы уже потеряете.

Заявление надо составить в двух экземплярах. Один - с подписью менеджера, который принял заявление, печатью и датой - нужно оставить у себя. Это важно. Потому что уже есть случаи, когда страховые компании совсем не торопятся возвращать деньги. А клиенты не могут доказать, что писали заявление.

ЦИФРЫ

По итогам III квартала прошлого года объемы страхования жизни выросли рекордно - почти на 57% (из них больше 64% - это ИСЖ). Именно банкиры обеспечили здесь 87% всех сборов. Кредитные организации, по сути, превратились в страховых агентов и получили комиссионные 24,7 млрд. руб.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Страховая засада

Этот банк, один из крупнейших в стране, позиционирует себя как банк для разумных людей. До сих пор не пойму, как я лишился здесь разума?! Или меня лишили? История банальная. Я клиент этого банка немало лет. Закончился очередной срок депозита. 6 декабря пришел его продлить. Перед этим посмотрел сайт родного, казалось мне, банка. Доходность вкладов на год – 7-7.5 процентов. На этих условиях и собирался продлять. Вежливый менеджер Андрей обрадовал: «У нас есть новый продукт совместно с государственной страховой компанией. 12 процентов годовых!» - «Отлично. Но это выше процентной ставки ЦБ. С повышенного дохода придется мне налог платить. Какой смысл вкладываться в ваш «новый продукт»? Оставлю на обычных условиях, чтоб не ходить по налоговым.»– «Не переживайте, налоги за вас банк заплатит!» Ну, раз такое дело, согласился на 12 лакомых процентов.

Тут менеджер ласково уточнил, что 12 получу, если положу свои денежки на 3 года. «Что будет через три года с Родиной и с нами, никому не известно, отвечаю. Мой давний принцип - вклад только на год.» Оказалось, на год лишь 10 процентов дают. И то хлеб. На всякий случай решил уточнить. Коль «продукт» совместный, с вас половину получу в случае банкротства, поскольку банковские вклады до миллиона четырехсот тысяч рублей застрахованы государством. А если ваш партнер гикнется, половину потеряю? Тут Андрей и два сидящих рядом с ним менеджера наперебой стали убеждать, что страховая накрыться медным тазом никак не может. Ссылались на Федеральный закон о страховых компаниях, Центробанк , государство и т.д. Голова кругом пошла от их весомых доводов.

- А бумагу с условиями нового совместного продукта можно посмотреть?

- Конечно, все дадим, - успокаивает менеджер Андрей. - Вы посидите пока, я все оформлю и покажу. И ушел с моим паспортом оформлять вклад.

Это была моя первая роковая ошибка. Что не познакомился заранее с условиями «нового продукта». Но я же верил этому банку и не мог представить, что попаду в ловушку.

Сидение-оформление затянулось. Я расслабился. На это, понимаю теперь, и рассчитывал менеджер. Появившись, он вежливо повел меня в кассу. «Сейчас получите первую часть своих документов.» В кассе, как обычно, подписал ордер, что получил депозит, потом – что перевожу его на новый вклад. Не раз здесь ставил подпись, продляя депозит, так что в содержание бумаг не вникал. Это была вторая роковая ошибка. Выяснилось потом, мои деньги не остались в банке, а ВСЕ ушли на сторону, к страховщикам. Капкан захлопнулся. На это тоже рассчитывал менеджер.

Когда я вернулся к его окошечку, он ласково заявил: «Ну вот, часть документов вы уже получили. А сейчас подпишите здесь.» И подсовывает первую бумагу. Читаю - «Страховой полис». Что это, спрашиваю с недоумением. – «Ну, это если вы, не дай бог, умрете, то родственники получат круглую сумму. Вы подписываете, подписывайте.» Я, грешным делом, подумал, что это бонус к новому совместному продукту. Благо, пару лет назад выгодно страховал в этом банке имущество за небольшую сумму. А тут, полагал, бесплатно. Андрей подсовывал бумаги, указывал, в какой строчке подписать , не давая вникнуть в суть документов. Да и у меня уже был цейтнот. Оформление затянулось, а на работе заждались. И я торопливо подписывал, где он указывал. Я же, повторяю, доверял этому банку, который ни разу прежде не подвел, не подставил.

Поставил последнюю подпись. «А это ваши копии документов!» Я протянул руку, но менеджер быстро засунул их в целлофановый файл ив таком виде вручил. В надежде, что я не прикоснусь к ним целый год.

Я и не прикоснулся. До ночи. А когда достал из файла те листки, начал читать, ужаснулся. Оказывается, я сделал не стандартный депозит, как наивно считал, а заключил инвестиционный договор страхования жизни. С некой ООО. Хотя мне ее выдавали за госкомпанию. Если бы менеджер сразу сказал, что вклад инвестиционный, я бы мигом отказался. Поскольку в эти игры никогда не играю. Инвестирование, говорят умные люди, требует глубокого изучения и анализа предлагаемых активов, всех выгод и рисков. Я же не финансист, и вообще человек не рисковый, чтобы пускаться в инвестиционные авантюры. Но хитрый менеджер замаскировал инвестиционный договор под «новый продукт». Я и купился. Точнее, купил кота в мешке. За большие деньги.

Еще одна засада - срок действия Договора: 3 года. Хотя я просил один. И тут развел, наперсточник, пенсионера!

Больше всего потряс пункт: «Я (Страхователь, Застрахованный) подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами, все положения Договора, включая размер и порядок оплаты страховой премии, выплаты страховой и выкупной суммы, порядок расчета дополнительного инвестиционного дохода, включая риски, связанные с инвестированием средств инвестиционного фонда, порядок расторжения и изменения Договора, и другие условия понятны Страхователю и Застрахованному… Я, Страхователь, подтверждаю, что все приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1,таблица выкупных сумм, Приложение №2 Инвестиционная декларация, Правила страхования жизни) получил.

Выходит, риски есть? Но меня же три менеджера уверяли, что рисков никаких. А главное, меня не ознакомили со всеми вышеперечисленными Правилами. И никаких Приложений, неотъемлемой части Договора, не получал. Только три странички копии страхового полиса лежали в файле, даже без моей обязательной подписи. И упоминания годовых процентов. Видно, менеджер опасался, что, подписывая слишком много бумаг, я начну вникать в их содержание и подниму бузу.

Я же, повторяю, был уверен, что делаю обычный депозит с повышенным процентом. А меня ловко обвели вокруг пальца. Полез в интернет, поинтересоваться, что за ООО такое, выманившее мои денежки с помощью банка. Встретил несколько отрицательных отзывов клиентов, получивших там проблемы.

Готов был в полночь ехать расторгать договор, но банк был закрыт. Кое-как дотерпел до утра, не сомкнув глаз. Неужели пропали мои сбережения? Наутро, 7 декабря, приехал в банк, чтобы разорвать договор. Заодно высказать в глаза ласковому менеджеру Андрею все, что о нем думаю. Но тот в этот день отдыхал. Выстоял я очередь, написал заявление на расторжение другому менеджеру. В течение недели-двух его рассмотрят в страховой, вернут деньги, успокоил тот. На вопрос, почему мне не дали все положенные Приложения, ответил, наверное, машина не распечатала. Или кассирша отдала. Кассирша, однако, кроме ордеров ничего не вручала. Еще одна хитрая отмазка.

Прошло три недели. Из банка ни слуху, ни духу. Вновь еду, отстаиваю очередь. «Ваше заявление в работе, сегодня выясню, когда придут деньги, обязательно позвоню вам, ждите», - заявил очередной менеджер.

Конечно, никто не позвонил.

16 января снова еду в банк за своими кровными, выстаиваю в очереди около часа. На повышенных тонах объясняю проблему. Мол, больше месяца прошло, что за фокусы? Направляют к старшему менеджеру Никите Андреевичу, так он представился. Где мои деньги, спрашиваю. «Ваше заявление в работе с 12 декабря», - ответил тот, покопавшись в компьютере (хотя я заявление написал 7-го!) – К концу недели все выясню и позвоню.» - «Дайте хотя бы бумагу, что мое заявление не пропало!» - «Данные только в машине.» На прямой вопрос, почему его подчиненный фактически обманул меня, выдав инвестиционный договор страхования за «новый продукт», не ознакомил со всеми условиями страхования, рисками, не вручил положенных мне важных документов, старший менеджер ответил: «По закону, если вы поставили подпись, значит, дали согласие.» Дескать, сам виноват, мужик, что подписывал не глядя, можешь жаловаться теперь, сколько угодно. Наше дело правое. А указанные приложения, оказывается, выдают лишь по запросу клиента. А я не просил у Андрея, поскольку про них не знал. Хитро все устроено, однако, чтобы облапошить клиента.

Тут Никита Андреевич подивился, почему я расторгаю договор. У вас, дескать, выгодные условия страховки. « Во-первых, мне здесь ловко подсунули страховку, о которой я ни сном, ни духом! Веры вам нет. И вообще, не хочу рисковать. Вдруг грохнется ваша страховая? Все деньги потеряю.»

- По законодательству ничего не потеряете. Напрямую в Центробанке страховые компании согласно федеральному закону 34443445 размещают резерв. На 5 процентов больше, чем берут у клиентов. Поэтому невыгодно страховым банкротиться. Сколько страховых в России обанкротилось за последние 10 лет? Назовите хоть три?»

Ловко срезал клиента старший менеджер! Я назвать не мог. Поскольку никогда не интересовался этим. Вернувшись домой без кровных денег, залез в интернет.

Итак , с середины 2013 г. по конец 2016 г. число страховщиков в России сократилось практически вдвое. В 2017 году ЦБ отозвал лицензии еще у 30. В России осталось 256 страховых компаний. И еще свыше 100 могут уйти с рынка. Такая вот картина маслом.

Разумеется, к концу недели мне никто не позвонил. Придется в суд обращаться, чтобы вытащить свои трудовые сбережения из банка и страховой ООО. Тогда и назову обидчиков.

А на менеджера Андрея зла не держу. Он же не по собственной инициативе разводил пенсионера. Понимаю, начальники научили разводке и требуют результата. Ведь этот трюк, оказывается, стал в последнее время активно применяться во многих российских банках в связке со страховыми компаниями. Так что держите ухо востро, друзья! И внимательно читайте все, что вручают вам банковские менеджеры, прежде чем ставить подпись. Я теперь научен.

Евгений МЕЛЕХОВ, пенсионер. Москва.

Программу «Личные деньги» слушайте по будням с 13.05 на Радио «КП».