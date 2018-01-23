Спасение утопающего, помощь в песках и благородный мазила

23 Янв. 2018 2018-01-22T21:25:13+03:00

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Современный спорт погряз в скандалах, а сами атлеты все чаще выходят на арену со звериным оскалом. Тем приятней рассказывать истории честных побед и благородства, какое проявила на днях белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Мы уже писали, что Домрачева на этапе Кубка мира перед финишной прямой наступила на палку Доротее Вирер, и та ее выронила. Дарья, сражавшаяся за второе место, не стала обгонять соперницу и осталась третьей.

Домрачевой воздалось. И уже на следующий день она победила в масс-старте. Значит, есть в спорте справедливость!

Мы вспомнили, кто еще из атлетов может похвастаться широтой души.

1962 год.

Чемпионат мира по футболу

Классическим примером Fair Play (честной игры) является поступок капитана футбольной сборной СССР Игоря Нетто. На чемпионате мира по футболу 1962 года Нетто сказал судье о нечестно забитом голе в ворота команды Уругвая. Мяч после мощного удара Игоря Численко влетел в ворота сбоку в дырку на сетке. Гол отменили. А справедливость восторжествовала - наши футболисты все же выиграли тот матч.

1972 год.

Олимпийские игры. Биатлон

Александр Тихонов на первом же этапе олимпийской эстафеты сломал лыжу. Увидев мучения советского биатлониста, ему отдал свою лыжу Дитер Шпеер из команды ГДР, который должен был стартовать двумя этапами позже... В результате сборная СССР все же выиграла ту гонку, а Шпеер и Тихонов стали друзьями.

2004 год.

Олимпиада. Гимнастика

Трофей Пьера де Кубертена за благородство в спорте получил и гимнаст Алексей Немов. На Играх-2004 в Афинах уже знаменитому к тому времени спортсмену явно занизили оценку. Зал освистал судей, и баллы скорректировали, но так, что спортсмен все равно не вошел в число призеров. Несправедливость была налицо, болельщики продолжали шуметь. И тогда к трибунам вышел сам Немов и приложил палец к губам. Зал затих, а потом взорвался аплодисментами.

Немову были принесены официальные извинения, некоторых судей дисквалифицировали, а в правила гимнастики внесли изменения.

2013 год.

Русский хоккей

Восьмикратный чемпион мира по русскому хоккею Александр Тюкавин однажды восстановил справедливость самым необычным образом. В матче «Динамо-Москва» - «Старт» капитан столичного клуба специально ударил мимо ворот, поскольку 12-метровый удар был назначен по ошибке. «Честно говоря, я боялся, что пробью мимо, а команда и болельщики не поймут - заругают, засвистят, - рассказывал хоккеист. - Но динамовцы, наоборот, хлопали по плечу, а трибуны устраивали овацию».

2015 год.

Яхты

На олимпийских отборочных соревнованиях российские яхтсменки Анастасия Гусева и Яна Стоколесова услышали крики о помощи. Девушки изменили курс и вытащили из воды утопающего. Им оказался тренер из Москвы, которого смыло волной из его яхты. Спасенного пришлось срочно доставить к берегу, откуда его увезли в больницу. Стоколесову и Гусеву представили к награде Fair Play.

2018 год.

Авторалли «Дакар»

А этот случай произошел совсем недавно, на только что завершившемся ралли «Дакар». Вот что рассказывал после одного из этапов Эдуард Николаев, чей «КамАЗ» победил в общем зачете грузовиков:

- Сложный день. Насыщенный спецучасток с коварными дюнами. Стартовали первыми. Одну дюну я не смог сразу взять. Машина завалились. Конечно, уже сами не могли выехать. Практически сразу подъехал Коломы (чех Мартин Коломы выступает на «Татре». - Ред.), моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать подольше. Мартин поставил нас на колеса очень быстро. На этом моменте потратили около 17 минут. Дальше я старался отыграть. В итоге получилось даже выиграть этап и по итогам дня нарастить отрыв в генеральной классификации от Федерико Виллагры.