Не чета Бузовой: Звезды, которые ведут себя, как обычные люди
Историй, которые будоражат общественность, всегда достаточно. К счастью, последняя ничего отрицательного, кроме негатива к персоне, в себе не несет. Но обсуждается бурно. Потому что народ негодует, когда кто-то, имеющий признание публики, считает себя выше остальных и требует особого отношения. Бесплатно.
Может, поэтому приключения Бузовой в Таиланде не так захватили публику, уставшую от бесконечных новостей о ней, как ее возвращение обратно в Москву?
Напомним, как рассказали СМИ очевидцы, летевшие с ведущей «Дом-2» одним рейсом из Таиланда, телезвезда попыталась пересесть из эконом-класса в бизнес. Ольге не хватило билета в привычный для нее класс, поэтому она купила то, что осталось и попросила через посредников у нескольких мужчин из бизнеса (на отзывчивость дам Бузова, похоже, не рассчитывала, - ред.) поменяться с ней на «эконом». Бесплатно. Однако все, смеясь, отказались, а один при этом спросил: «А кто это?».
Народ возмущен. Не аналогичная, но более резонансная ситуация в конце 2017-го произошла с актером Дмитрием Дюжевым. Звезда «Бригады», артист одного из лучших столичных театров МХТ им. Чехова, очень и популярный востребованный киноактер, который давно не балует российских журналистов откровенными интервью, внезапно и эмоционально разоткровенничался на латвийском телевидении о случае в аэропорту.
Как уже писала «КП», Дмитрий столкнулся с тем, что очереди на регистрацию в эконом-класс и бизнес-класс по каким-то причинам соединили в одну на стойке «бизнес». Дюжев, как обладатель билета в «бизнес», попытался пройти впереди пассажиров «эконом», однако его не пропустили. Там же очередь завела унизительный для актера разговор о том, что он такого сделал, чтобы его пропускали. Дюжев, вспылив, заявил, что он «ради их досуга жизнью рискует» и ему не о чем с ними говорить.
Возможно, никто бы никогда не узнал об этой истории, если бы исполнитель роли Космоса сам не рассказал об этом. Да еще и иностранным СМИ. Гнев публики был настолько велик, что стали возникать опасения за то, что впавшего в немилость Дмитрия Дюжева попросту перестанут звать на какие-либо проекты после массовых призывов его работы бойкотировать. Сегодня об этом случае в аэропорту уже забыли, но осадок и ассоциации остались.
А кто еще из звезд российских и мировых попадал в подобные истории в общественном транспорте? «Комсомолка» недавно вспоминала самых известных авиадебоширов, к примеру, Викторию Лопыреву, предпочитающую закидывать ноги на стенку и материть стюардесс, или жену футболиста Аршавина, которая меняет памперс ребенку в момент рулежки, а затем угрожает бортпроводницам, называя себя «майором ФСБ», да ту же Ксению Собчак, которая была недовольна задержкой вылета из-за высадки пассажира, не предъявившего билет.
В пику всем скандалистам и подобным, мы лучше приведем в пример тех знаменитостей, которые напротив не любят отличаться остальных и особого отношения к себе не требуют. Не стоит, впрочем, исключать вероятности элемента пиара, либо желания звезды так экзотично развлечься.
Вот, к примеру, как иногда передвигается Анастасия Волочкова. В 2013-м она однажды поучаствовала в проекте «Олимпийские перемены».
Анастасия Волочкова в 2013-м поучаствовала в проекте Олимпийские перемены .
К слову, у балерины, есть Майбах, которым она беззастенчиво хвастает, но что такое подземка, она иногда вспоминает.
Анастасия Волочкова в метро.
А вот так ведут себя те, кто в состоянии арендовать частные лайнеры для полетов. Ким Кардашьян и Канье Уэст решили слетать на родину отца звезды американского ТВ в Армению в 2015 году. Их запечатлел случайный сосед по рейсу.
Ким Кардашьян и Канье Уэст по дороге в Армению.
Всемирно известная теннисистка-мультимиллионерша Мария Шарапова не только летает «экономом», но и остается неузнаваемой, над чем любит пошутить.
В сентябре 2014 года теннисистка опубликовала в Твиттере фотографию фаната, которого она встретила на борту самолета. Молодой человек сидел в салоне эконом-класса и так увлеченно читал статью про Марию Шарапову, что не заметил ее саму, сидящую позади него.
"Эй, приятель, я же сзади тебя!" подписала фото Мария.
Валерий Кипелов, экс-лидер «Арии» несколько лет назад также был замечен верным поклонником в метро.
Валерий Кипелов в подземке.
А этот снимок сделан совсем недавно. Кто сидит в кресле обыкновенного поезда «Лондон — Ливерпуль»? Соседу по вагону тоже было сложно поверить, что это сам Сэр Джеймс Пол Маккартни. И его никто не сопровождал.
Пол Маккартни в вагоне поезда.