Не чета Бузовой: Звезды, которые ведут себя, как обычные люди

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:22:45+03:00

После скандала с просьбой ведущей «Дом-2» бесплатно уступить ей место в бизнес-классе, "КП" вспомнила тех, кто не требует к себе особого отношения

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Историй, которые будоражат общественность, всегда достаточно. К счастью, последняя ничего отрицательного, кроме негатива к персоне, в себе не несет. Но обсуждается бурно. Потому что народ негодует, когда кто-то, имеющий признание публики, считает себя выше остальных и требует особого отношения. Бесплатно.

Может, поэтому приключения Бузовой в Таиланде не так захватили публику, уставшую от бесконечных новостей о ней, как ее возвращение обратно в Москву?

Напомним, как рассказали СМИ очевидцы, летевшие с ведущей «Дом-2» одним рейсом из Таиланда, телезвезда попыталась пересесть из эконом-класса в бизнес. Ольге не хватило билета в привычный для нее класс, поэтому она купила то, что осталось и попросила через посредников у нескольких мужчин из бизнеса (на отзывчивость дам Бузова, похоже, не рассчитывала, - ред.) поменяться с ней на «эконом». Бесплатно. Однако все, смеясь, отказались, а один при этом спросил: «А кто это?».

Народ возмущен. Не аналогичная, но более резонансная ситуация в конце 2017-го произошла с актером Дмитрием Дюжевым. Звезда «Бригады», артист одного из лучших столичных театров МХТ им. Чехова, очень и популярный востребованный киноактер, который давно не балует российских журналистов откровенными интервью, внезапно и эмоционально разоткровенничался на латвийском телевидении о случае в аэропорту.

Как уже писала «КП», Дмитрий столкнулся с тем, что очереди на регистрацию в эконом-класс и бизнес-класс по каким-то причинам соединили в одну на стойке «бизнес». Дюжев, как обладатель билета в «бизнес», попытался пройти впереди пассажиров «эконом», однако его не пропустили. Там же очередь завела унизительный для актера разговор о том, что он такого сделал, чтобы его пропускали. Дюжев, вспылив, заявил, что он «ради их досуга жизнью рискует» и ему не о чем с ними говорить.

dyuzhev_d Готовимся снимать трюк! Пролёт под потолком на лонжах. Прыжок из под купола цирка без страховки! Пока секрет, что мы снимаем. Всем хорошего дня!

Возможно, никто бы никогда не узнал об этой истории, если бы исполнитель роли Космоса сам не рассказал об этом. Да еще и иностранным СМИ. Гнев публики был настолько велик, что стали возникать опасения за то, что впавшего в немилость Дмитрия Дюжева попросту перестанут звать на какие-либо проекты после массовых призывов его работы бойкотировать. Сегодня об этом случае в аэропорту уже забыли, но осадок и ассоциации остались.

А кто еще из звезд российских и мировых попадал в подобные истории в общественном транспорте? «Комсомолка» недавно вспоминала самых известных авиадебоширов, к примеру, Викторию Лопыреву, предпочитающую закидывать ноги на стенку и материть стюардесс, или жену футболиста Аршавина, которая меняет памперс ребенку в момент рулежки, а затем угрожает бортпроводницам, называя себя «майором ФСБ», да ту же Ксению Собчак, которая была недовольна задержкой вылета из-за высадки пассажира, не предъявившего билет.

В пику всем скандалистам и подобным, мы лучше приведем в пример тех знаменитостей, которые напротив не любят отличаться остальных и особого отношения к себе не требуют. Не стоит, впрочем, исключать вероятности элемента пиара, либо желания звезды так экзотично развлечься.

Вот, к примеру, как иногда передвигается Анастасия Волочкова. В 2013-м она однажды поучаствовала в проекте «Олимпийские перемены».

Анастасия Волочкова в 2013-м поучаствовала в проекте Олимпийские перемены .

К слову, у балерины, есть Майбах, которым она беззастенчиво хвастает, но что такое подземка, она иногда вспоминает.

Анастасия Волочкова в метро.

А вот так ведут себя те, кто в состоянии арендовать частные лайнеры для полетов. Ким Кардашьян и Канье Уэст решили слетать на родину отца звезды американского ТВ в Армению в 2015 году. Их запечатлел случайный сосед по рейсу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст по дороге в Армению.

Всемирно известная теннисистка-мультимиллионерша Мария Шарапова не только летает «экономом», но и остается неузнаваемой, над чем любит пошутить.

В сентябре 2014 года теннисистка опубликовала в Твиттере фотографию фаната, которого она встретила на борту самолета. Молодой человек сидел в салоне эконом-класса и так увлеченно читал статью про Марию Шарапову, что не заметил ее саму, сидящую позади него.

"Эй, приятель, я же сзади тебя!" подписала фото Мария.

Валерий Кипелов, экс-лидер «Арии» несколько лет назад также был замечен верным поклонником в метро.

Валерий Кипелов в подземке.

А этот снимок сделан совсем недавно. Кто сидит в кресле обыкновенного поезда «Лондон — Ливерпуль»? Соседу по вагону тоже было сложно поверить, что это сам Сэр Джеймс Пол Маккартни. И его никто не сопровождал.