2018-01-22T14:54:29+03:00
Звезды

Ольга Бузова потратила на отпуск в Таиланде 33 миллиона рублей

Кажется, после развода звезду «Дом-2» не остановить
Ольга АНТОНОВА
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Предприимчивая ведущая реалити-шоу и во время отдыхала зарабатывала на своих соцсетях, размещая коммерческие ссылки на сервисы в ТаиландеПредприимчивая ведущая реалити-шоу и во время отдыхала зарабатывала на своих соцсетях, размещая коммерческие ссылки на сервисы в ТаиландеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поменяв строительство загородного дома с мужем на возведение своей певчевской карьеры Ольга Бузова так увлеклась, что два года не ходила в отпуск (не считая вылазок с подружками на пару дней в европейские столицы) поэтому когда на новогодние праздники звезда улетела в Таиланд, она решила оторваться по полной.

Аренда самых дорогих вилл для нее и опять же подруг, лучшие рестораны, отдельный консьерж –сервис, аренда яхты для морских прогулок, чтоб где было выгулять 50 купальников, которые телеведущая взяла с собой.

Тем более, что Бузова здесь же отпраздновала свой очередной день рождения, что тоже потребовала серьезных денежных затрат. В общем, как сообщил источник из окружения звезды, на свои каникулы она потратила около 33 миллионов рублей. Правда, надо отметить, что предприимчивая ведущая реалити-шоу и во время отдыхала зарабатывала на своих соцсетях, размещая коммерческие ссылки на сервисы в Таиланде. А если учесть, что в среднем пост у Бузовой стоит 200-250 тысяч рублей, то часть затрат на отдых девушке удалось отбить.

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Жена одного из друзей Тарасова рассказала об этом на одном из форумов. Очевидно, что оглушительный успех Бузовой не дает игроку "Локомотива" покоя, ведь о самом Тарасове говорят теперь не иначе как о бывшем муже Ольги. (подробности)

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В последнее время жизнь телезвезды — не сахар. На днях Ольга на днях выступила на концерте «Big Love Show» в Олимпийском, где от перенапряженияупала в обморок. Телеведущая (и новоиспеченная певица) с головой погрузилась в работу, зарабатывая деньги на новую квартиру — ведь после разрыва с мужем она живет в съемных апартаментах и мечтает о собственном жилье. Ольга до сих пор переживает разрыв с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Но старается не унывать, тем более что две ее песни попали в топ iTunes, и теперь она вполне может существовать и вне рамок «Дома 2». (подробности)

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