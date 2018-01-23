2018-01-23T17:49:56+03:00
Спорт

Союз биатлонистов России: Считаем своим правом сохранить первоначальную заявку на участие Олимпиаде

Федерация сделала официальное заявление
Сергей КИРИЛЛОВ
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Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов. ФОТО Станислав Красильников/ТАССГлава Союза биатлонистов России Александр Кравцов. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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После того как стало известно, что трех ведущих биатлонистов сборной России Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева не пригласили на Олимпийские игры, Союз биатлонистов России сделал официальное заявление.

Глава Союза Александр Кравцов сказал:

«Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Сейчас мы готовим письмо в уполномоченные организации с просьбой разъяснить ситуацию. Мы категорически не согласны с подходом, при котором без конкретных причин от Игр отстраняются спортсмены.

Все российские биатлонисты, включенные в заявку на Олимпиаду, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил и сдали большое количество чистых допинг-тестов», - говорится в заявлении.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Международного союза биатлонистов Анднрс Бессеберг заявил, что не может влиять на решения МОК:

«IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс», - приводит слова Бессеберга ТАСС.

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