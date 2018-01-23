Отстранение Устюгова и Шипулина: МОК демонстративно выбивает тех, кто может завоевать медали для сборной России

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:52:21+03:00

Сильнейших российских биатлониста и лыжника вслед за Виктором Аном вычеркнули из списка кандидатов на участие в Олимпиаде [радиопередача]

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Международный олимпийский комитет продолжает делать все, чтобы в составе российской команды в Играх-2018 не участвовали те, кто может выиграть медали. Вслед за Виктором Аном из списков участников Олимпиады вычеркнуты биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов. Эту информацию подтвердил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В список допущенных к Олимпиаде россиян не попали Ан, Шипулин и Устюгов 00:00 00:00

Договор нарушен?

«Мы изначально исходили из незыблемого права всех «чистых» спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта», - цитирует Поздянкова пресс-служба ОКР.

В этих словах читается разочарование. ОКР, судя по всему в МОК обманули и подставили. Считалось, что на Исполкоме МОК, который допустил сборную России до Олимпиады в Сочи под нейтральным флагом, достигнута негласная договоренность: Россия не объявляет бойкот Олимпиаде, а МОК допускает до Игр всех чистых спортсменов. Судя по всему некая партия из МОК свою часть договора, если он был, демонстративно не намерена выполнять.

За что?

Антон Шипулин и Сергей Устюгов, как и ранее Виктор Ан, не были дисквалифицированы комиссией Освальда, которая отбирала медали Сочи-2014. Их не было в «листе-дюшес», куда попали те, кого якобы кормили допинговым коктейлем Родченкова. У них нет царапин на пробирках и соли в пробах. Но их все равно не будет на Олимпиаде. Они не допущены на основании того, что их имена упомянуты в докладе Макларена. В каком контексте - непонятно. Но доклад Макларена был сделан больше года назад. С тех пор ни к Ану, ни к Шипулину, ни к Устюгову не предъявлялось никаких претензий со стороны Международных федераций и со стороны МОК.

Минус 3-4 медали

Антон Шипулин был главной надеждой России в биатлоне. Он ужасно начал сезон, но существовала теория, что Шипулин специально построил подготовку таким образом, чтобы быть в оптимальных кондициях к Пхенчхану, и готов пожертвовать другими стартами . Сергей Устюгов мог рассчитывать на самые высокие награды в лыжных гонках - на последнем «Тур де Ски» он во всяком случае иногда смотрелся неплохо и побеждал в спринте. А теперь точно складывается картина, в которой МОК сознательно без доказательств выбивает лидеров сборной России. По самым грубым подсчетам отсутствие Ана, Устюгова и Шипулина - это минус 3-4 медали у России, 1-2 из которых могли быть золотыми.

Это не окончательный подсчет. Список из 500 фамилий, что отправлены в МОК, там сократили до 389 имен. Кто те 111 спортсменов, что были вычеркнуты - неизвестно. Ходят слухи, что МОК отцепит от Олимпиады абсолютное большинство из тех российских спортсменов, что участвовали в Сочи-2014. Не исключено, это делается для того, чтобы место в общекомандном зачете сборной России была как можно ниже. Чтобы это тоже выглядело, как косвенная улика наличия допинговой программы.

Можно что-то исправить?

Маловероятно, что опротестовать все это возможно. Во-первых Арбитражный суд не успеет принять жалобу, а во вторых и не сможет это сделать. Потому что жаловаться то не на что. Порядок заявки российских спортсменов следующий: сначала мы предоставили список из 500 кандидатов на поездку на Олимпиаду-2018, а потом комиссии МОК решают, кому из них высылать приглашения. Слово «Приглашение» - ключевое. На Олимпиаду русским нельзя заявиться по спортивным результатам, как всем остальным спортсменам - их могут только пригласить. Так что на что жаловаться в суд, если приглашение не вышлют?

Когда Россия соглашалась на такие условия, мы не верили, что комиссия МОК может повести себя так подло. Но небольшой шанс, что адекватность вернется в Международный олимпийский комитет, все-таки остается. В конце концов, там тоже нет единого мнения по участию России в Олимпиаде.

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