2018-01-23T19:04:43+03:00
Политика

Владимир Путин - Маурисио Макри: Мы понимаем горе семей моряков, желание помочь Аргентине было абсолютно естественным

Президент Аргентины приехал в Кремль с благодарностью
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин пригласил Маурисио Макри приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.Владимир Путин пригласил Маурисио Макри приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.Фото: REUTERS
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Нынешний президент Аргентины Маурисио Макри — это, конечно, не его предшественница Кристина Киршнер, приходившая в Кремль в мини-юбке, светившая коленками, дарившая Путину гармошки и вообще души в российском президенте не чаявшая. Макри на ее фоне скучный педант, но и он приехал в Москву с благодарностью к российскому президенту.

Владимир Путин после трагедии с пропавшей аргентинской подводной лодкой «Сан-Хуан» позвонил Макри и предложил помощь российских моряков в поисках. Подлодку пока не нашли, но такие вещи не забываются.

- После вашего звонка с российской стороны была оказана поддержка спасательной экспедиции, это ещё раз показывает любовь, которую Россия проявляет к Аргентине, - заявил аргентинец.

Благодарить было за что: океанографическое судно российского военно-морского флота «Янтарь» и подводно-спасательные аппараты «Пантера плюс» и «Фалькон» совершили двадцать погружений, обследовав 340 квадратных миль морского дна.

- В России тоже были трагические случаи, связанные с подводным флотом, и мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков, - ответил Путин. - Поэтому желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным.

Сборная Аргентины — один из фаворитов предстоящего в России футбольного чемпионата мира. Пользуясь случаем, Путин пригласил Макри приехать в гости еще раз — в июне.

- Будем рады видеть вас и многочисленных болельщиков из вашей страны на чемпионате мира, - сказал он.

Во время трехчасовых переговоров лидеры обсудили двустороннюю торговлю, строительство «Росатомом» АЭС в Аргентине и поставку Россией агрегатов сразу для пяти гидроэлектростанций, участие РЖД в модернизации аргентинских железных дорог и создание при российском участии в Буэнос-Айресе крупнейшего логистического комплекса.

Макри тоже не остался в долгу и пригласил Путина на саммит G20, который в этом году пройдет в Аргентине. Видимо, в Аргентине в исходе выборов в России не сомневаются.

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