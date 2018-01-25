2018-01-25T20:18:19+03:00
В мире

Личные успехи и катастрофы в политике - вот настоящий Эдуард Амвросиевич

Наш колумнист рассуждает о том, каким на самом деле политиком был Шеварднадзе
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Эдуард Шеварднадзе в 2002 году. Фото Малхаза Мачавариани (ИТАР-ТАСС)Эдуард Шеварднадзе в 2002 году. Фото Малхаза Мачавариани (ИТАР-ТАСС)
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Удивительно, почему Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе до сих пор многие считают успешным политиком. Слово успешно можно употреблять, лишь оценивая его личную карьеру. Тут он преуспел. В 36 лет стать в СССР генералом милиции, такое достижение достойно эпоса. А вот остальное - вопросы.

Именно при руководстве советской Грузией Шеварднадзе эта республика стала синонимом разгула коррупции. Именно Шеварднадзе на посту министра иностранных дел СССР сделал такие уступки Западу, что может затмить даже Горбачева, хотя это практически невозможно. Шеварднадзе сам признавался, что ряд решений он принял, не советуясь с Горбачевым. Западники в самых сладких снах мечтать не смели о тех уступках, на которые шел Шеварднадзе. Об этом вспоминали и бывший госсекретарь США Бейкер, и экс-президент США Буш-старший, и бывший вице-канцлер Германии Геншер... И это не только «договор Шеварднадзе - Бейкер», по которому Белый Лис (как называли Шеварднадзе) подарил США гигантскую территорию континентального шельфа, богатого рыбой, в Тихом океане. Это и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по которому СССР уничтожил в 2,5 раза больше носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем США. А еще уничтожили передовую на то время советскую ракету «Ока» (СС-23), хотя американцы не просили об этом.

А сдача Восточной Германии? Говорят, именно Шеварднадзе предложил не фиксировать на бумаге отказ от расширения НАТО на восток (какие бумаги между друзьями!). Да и на посту главы уже независимой Грузии ему похвастаться нечем. Развязанная и проигранная война с Абхазией, сплошная нищета и новый разгул коррупции. И не надо кормить нас сказками про добрые отношения с Россией. Американские инструкторы появились в грузинской армии именно при Шеварднадзе. И чеченские боевики чувствовали себя в Грузии как дома тоже при Шеварднадзе. И жили, и лечились, и силы пополняли.

Ни дня не служил, но стал генералом, ни дня не работал дипломатом, но возглавил МИД великой страны. Личные успехи сопровождались полной катастрофой в тех областях, где работал. Ну а про развал СССР - лучше вовсе промолчать.

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