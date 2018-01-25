Как живет 21-летняя наследница Билла Гейтса: Никаких спорткаров, частных лайнеров и кутежа

25 Янв. 2018 2018-01-25T21:52:18+03:00

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Так сложилось, что никто давно не удивляется рассказам о том, что самые успешные люди мира предпочитают не только не кичиться богатством, они вовсе равнодушны роскошному к образу жизни, на который хватит денег нескольким поколениям потомков. Пример тому Стив Джобс, его черная водолазка, фраза: «Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно». Безразличие к внешнему виду и комфорту проявляет и Билл Гейтс, который не летает бизнес-классом из принципа. А также миллиардеры-арендаторы. Марк Цукерберг долго снимал дом и спал там на одном матраце, банкир Олег Тиньков совсем недавно заявлял, что он снимает жилье.

Есть и противоположные примеры некоторых олигархов, скупающих острова, футбольные клубы и самые шикарные яхты. Они тоже давно никого не удивляют. Также как и дети богачей. Они даже имеют собственные сообщества «Rich Kids» в соцсетях, где беззастенчиво хвастают всем, что могут себе позволить на деньги родителей.

Скандально известные наследники миллиардеров из России продолжают выкладывать снимки все новых и новых развлечений: баснословные споркары, частные джеты, бесконечные путешествия и даже золотые автоматы Калашникова.

richrussiankids Ты можешь думать что угодно, только мы приехали на Роллсе, а у тебя Wi-Fi в метро не ловит Ph by @marinamayer777 @milevskate #RichRussianKids #RRK

А как ведет себя отдельно взятый ребенок одного из богатейших людей мира Билла Гейтса? Мы заглянули в соцсети старшей дочери компьютерного магната и увидели там почти обыкновенную девушку, имеющую разве что элитное хобби, которым искренне увлечена. Чем живет 21-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс?

melindafrenchgates Happy Father's Day, Bill. You ve taught our kids so much to learn constantly, to find humor wherever they can, to choose a goal they re passionate about and work hard to achieve it. They couldn t have asked for a better dad. #happyfathersday

Уж точно не соцсетями и коллекционированием лайков и фолловеров. Дженни завела себе Инстаграм 2,5 года назад. Там нет тонн бессмысленных селфи, позирований на фоне очередной дорогущей тачки, в салоне частного вертолета, самолета, или в новых платьях от самых модных дизайнеров. Кстати, телефон у дочери Гейтса появился в 14 лет — родители всячески старались оградить детей от пагубного влияния современных технологий, жестко ограничивая время, которое они проводят за компьютером.

Дочь Билла Гейтса занимается конным спортом. Это хобби, как известно, считается элитарным. Наверное, это единственное, на что отец решил серьезно потраться для Дженни.

Дженнифер занимается верховой ездой с 6 лет. У нее есть не только свой конь Алекс.

Дочь Билла Гейтса занимается конным спортом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отец за 37 миллионов долларов купил ей участок для тренировок в штате Флорида. Кстати, соревнуется девушка с дочерью Стива Джобса Евой и дочерью Стивена Пилберга Дерсти.

Также это замечательное увлечение помогло найти ей возлюбленного. Египетского ездока Наиля Нассара она встретила именно на скачках.

Своего молодого человека Наиля Нассара девушка встретила на скачках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Они встречаются около года, вместе путешествуют, отмечают праздники, но на будущее пока не загадывают - у Дженнифер есть цель получить качественное образование.

Пара встречается около года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Билл Гейтс отдал ее в школу «Лэйксайд» в Сиэтле, где учился сам. А дальше Дженни продолжила учиться в Стэнфорде.

Дженни с папой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Супруга компьютерного гения и мать Дженнифер, как известно, имеет степень бакалавра в сфере компьютерных наук. Мелинда Гейтс родилась в простой семье и вряд ли бы когда-нибудь встретилась с будущим мужем, если бы нее ее образование.

melindafrenchgates #TBT to one of many #Goalkeepers17 highlights: Experiencing the amazing day with my daughter Jenn.

Поэтому родители стремятся, чтобы их дети имели хорошее образование, но в той области, которая интересна.

Дженнифер решила изучать биологию человека. Тема, над которой она работает — здоровье детей. Старается полноценно учиться и находить время на занятия конным спортом.

Биология - вторая страсть Дженни после конного спорта.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но время на путешествия тоже имеется. Дженни выкладывала фотографии из Испании, Австралии, ОАЭ, Австрии, Англии, с Багамских островов. Ей не чужды экстремальные увлечения.

Дочка Гейтса не отказывает себе в экстриме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И катания на яхте.

Отдых на яхтеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В семье миллиардера трое детей. У Дженни есть брат Рори Джон:

Дженни с братом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И младшая сестра Фиби Адель:

С сестрой Фиби.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Старшая из детей Гейтсов, очевидно, берет пример с родителей. Об аскетичности отца мы говорили выше.

melindafrenchgates Love this photo one of my favorite people doing one of our favorite things. I ll spare you a joke about what a great fit we are. Happy early Valentine s Day, Bill!

А мама очень много времени уделяет благотворительности, ездит по миру, беднейшим странам и в буквальном смысле раздает миллиарды долларов нуждающимся.

melindafrenchgates In Burkina Faso where it s hot and dry pretty much all year long tradition calls for hosts to welcome their guests by offering them water. (I m visiting Burkina Faso this week, and I ve gotten to experience this firsthand at almost every stop.) A group of mothers I met on Tuesday told me that in the past, they used to give their newborns water, too in part, to welcome them to the world and in part, because they figured water would quench a baby s thirst better than breastmilk. But they also told me they ve noticed that babies who are fed water get sick more often. All three mothers say they are now committed to giving their new babies only breastmilk. One of our foundation's partners, an initiative called Alive & Thrive, has taken a number of creative routes to spread the message that exclusive breastfeeding is the gold standard in infant nutrition and that breastmilk is all babies need to stay hydrated and healthy in the first six months of life. Their work in Burkina Faso is already yielding measurable results. The women I met told me that as more families come to understand that breastmilk is the healthier option, the custom of giving babies water is starting to disappear and their kids are noticeably healthier because of it. As one of the mothers told me, Now, there is peace in the family.

Самые богатые в мире родители Билл и Мелинда делают все, чтобы их дети имели собственное достоинство и уважали себя. Но учат их тому, что уважение окружающих они должны заслужить собственными усилиями, развитием в стоящем деле.

melindafrenchgates Bill, when I met you nearly thirty years ago, I never could have imagined all of the things we d build together. Happy birthday!

Гейтс 6 лет назад заявил, что дочери и сын получат «крошечную часть» их состояния, потому что должны сами найти свой путь в жизни.