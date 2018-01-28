28 Янв. 2018 2018-01-28T18:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 января, появилась информация о том, что умерла режиссер Мария Саакян. Создателю таких фильмов, как «Прощание», «Маяк» и «Энтропия», было всего 37 лет.

Печальную новость сообщил кинокритик Андрей Плахов. Он уточнил, что причиной смерти стал рак. «Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», - написал Плахов на своей странице в Facebook.

При этом кинокритик назвал Саакян талантливым режиссером и хорошим человеком. По его словам, она «никогда не шла на коммерческие компромиссы» и «очень требовательно относилась к профессии и к себе».

СПРАВКА «КП»

Мария Саакян родилась в 1980 году в Ереване. В 1993-м вместе с семьей переехала в Москву. В 1996-м поступила во ВГИК. Фильм «Прощание» стал дипломной работой Саакян при окончании ВГИКа в 2003 году. В результате картина получила множество наград. В частности, лента удостоилась Гран-При фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване, а также получила приз от компании «Кодак» на фестивале ВГИК и диплом фестиваля «Святая Анна».

У режиссера осталось пятеро детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Незадолго до смерти Мария Саакян написала, что счастлива

Мария снимала очень авторское кино, глубоко прочувствованные, интимные, личные фильмы, в которых рассказывала о своем детстве в Армении, о связи с этой землей, о переезде в Россию. Картина под названием "Это не я" была бесконечно воздушна и свободна, изумительно чисто и прозрачно снята, как-то «невидимо» смонтирована — это была импрессионистская медитация о взрослении, столкновении с реальным миром, пробуждении чувственности. В ее «Энтропии» снялись Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Евгений Цыганов - по сюжету группа блестящих молодых «столичных штучек» прибывала в заброшенный дом где-то вне столицы (подробности)