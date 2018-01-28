2018-01-28T18:13:44+03:00
Звезды

Умерла режиссер Мария Саакян

О том, что умерла режиссер Мария Саакян, сообщил кинокритик Андрей Плахов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Режиссер Мария Саакян.Режиссер Мария Саакян.Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 января, появилась информация о том, что умерла режиссер Мария Саакян. Создателю таких фильмов, как «Прощание», «Маяк» и «Энтропия», было всего 37 лет.

Печальную новость сообщил кинокритик Андрей Плахов. Он уточнил, что причиной смерти стал рак. «Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», - написал Плахов на своей странице в Facebook.

При этом кинокритик назвал Саакян талантливым режиссером и хорошим человеком. По его словам, она «никогда не шла на коммерческие компромиссы» и «очень требовательно относилась к профессии и к себе».

СПРАВКА «КП»

Мария Саакян родилась в 1980 году в Ереване. В 1993-м вместе с семьей переехала в Москву. В 1996-м поступила во ВГИК. Фильм «Прощание» стал дипломной работой Саакян при окончании ВГИКа в 2003 году. В результате картина получила множество наград. В частности, лента удостоилась Гран-При фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване, а также получила приз от компании «Кодак» на фестивале ВГИК и диплом фестиваля «Святая Анна».

У режиссера осталось пятеро детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Незадолго до смерти Мария Саакян написала, что счастлива

Мария снимала очень авторское кино, глубоко прочувствованные, интимные, личные фильмы, в которых рассказывала о своем детстве в Армении, о связи с этой землей, о переезде в Россию. Картина под названием "Это не я" была бесконечно воздушна и свободна, изумительно чисто и прозрачно снята, как-то «невидимо» смонтирована — это была импрессионистская медитация о взрослении, столкновении с реальным миром, пробуждении чувственности. В ее «Энтропии» снялись Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Евгений Цыганов - по сюжету группа блестящих молодых «столичных штучек» прибывала в заброшенный дом где-то вне столицы (подробности)

Энтропия - режиссер Мария Саакян (трейлер ) .Режиссер: Мария Саакян Сценарий: Григорий Матюхин, Руслан Паушу Оператор: Мко Малхасян Продюсер: Юлия Мишкинене Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Диана Дэлль, Данила Поляков и простой парень по кличке Овощ собираются одни в недостроенном пустом доме, ждут грядущий апокалипсис и снимают об этом кино.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Марина Мулявина: Мама не позволяла отцу брать в руки ничего тяжелее гитары
Пятнадцать лет назад не стало основателя и души ансамбля «Песняры». Он с первых нот завораживал огромную, многоликую аудиторию. Каким Мулявин был дома, знают только близкие ["Союзное Вече"]
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи