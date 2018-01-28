2018-01-28T17:31:20+03:00
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Незадолго до смерти Мария Саакян написала, что счастлива

Талантливый режиссер Мария Саакян скончалась в 37 лет от рака [видео]
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Режиссер Мария Саакян. Фото: Сергей Бобылев/ТАССРежиссер Мария Саакян. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Мария снимала очень авторское кино, глубоко прочувствованные, интимные, личные фильмы, в которых рассказывала о своем детстве в Армении, о связи с этой землей, о переезде в Россию.

Картина под названием "Это не я" была бесконечно воздушна и свободна, изумительно чисто и прозрачно снята, как-то «невидимо» смонтирована — это была импрессионистская медитация о взрослении, столкновении с реальным миром, пробуждении чувственности. В ее «Энтропии» снялись Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Евгений Цыганов - по сюжету группа блестящих молодых «столичных штучек» прибывала в заброшенный дом где-то вне столицы. Их цель — снять кино, наговорить друг другу гадостей и как можно веселее встретить надвигающийся на них Апокалипсис. Вдохновленный творчеством Годара бессюжетный и по-хорошему безалаберный, этот фильм Марии Саакян — произведение, способное раздражить некоторых зрителей. Это осознанно диковатое зрелище могло быть снято совершенно свободными людьми, представителями «непоротого» поколения, к которому, безусловно, принадлежала Маша.

Диана Дэлль, Ксения Собчак и Валерия Гай Германика в фильме "Энтропия". Фото: кадр из фильма

Диана Дэлль, Ксения Собчак и Валерия Гай Германика в фильме "Энтропия".Фото: кадр из фильма

Она сняла пять фильмов, родила пятерых детей. Была счастливо замужем за американцем армянского происхождения. 30 декабря она написала на своей страничке в Фейсбуке:

“Прошедший год одарил меня удивительными дарами. Как бы это странно не звучало - он был прекрасен. Я вновь обрела веру, встретила удивительных людей и побывала в монастыре, который просто представительство Рая на Земле. Но главное чудо - это вы! Мои друзья, мои родные, неповторимые мои... сердце выскакивает из груди от любви м благодарности вам!!!!! Столько любви мне не доставалось уже очень давно. Я - счастлива! Я не знаю, как выразить все то, что у меня к вам в душе, но я знаю, что любовь вечна, и что тот поток света, в который вы укутали меня и несёте - он будет и там, за границей жизни".

Энтропия - режиссер Мария Саакян (трейлер ) .Режиссер: Мария Саакян Сценарий: Григорий Матюхин, Руслан Паушу Оператор: Мко Малхасян Продюсер: Юлия Мишкинене Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Диана Дэлль, Данила Поляков и простой парень по кличке Овощ собираются одни в недостроенном пустом доме, ждут грядущий апокалипсис и снимают об этом кино.

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