Искусственный интеллект расшифровал начало таинственного манускрипта Войнича

29 Янв. 2018 2018-01-29T14:40:53+03:00

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Как передает информационное агентство СВС из Канады, компьютерная программа, составленная учеными из лаборатории искусственного интеллекта Университета Альберты (University of Alberta), расшифровала первое предложение таинственного манускрипта Войнича (Voynich manuscrip).

По словам Грега Кондрака, руководившего исследованиями, успех пришел после того, как удалось определить язык манускрипта. Это — иврит. К тому же, как выяснилось, автор не сильно мудрствовал - шифруя текст, он всего лишь переставлял буквы в словах и убирал гласные.

Итак, если верить канадцам, манускрипт начинается со слов «Она дала рекомендации священнику, хозяину дома, мне и людям».

Более всего на страницах манускрипта изображено каких-тто загадочных растений.

По мнению ученых, вероятность ошибки минимальная. Они проверяли способности своей хитрой программы на тесте Всеобщей декларации прав человека (United Nations Universal Declaration of Human Rights ), который переведен на 380 языков. Программа успешно выявляла его в 97 случаях из 100.

Многочисленные предшественники, бравшиеся за расшифровку манускрипта Войнича, пришли к выводу: кто-то зачем-то зашифровал рецепты приготовления препаратов из лекарственных растений и методы лечебных процедур. Рецепты и процедуры — в основном для женщин. Ими — обнаженными — изобилуют страницы.

Грег Конрад тоже придерживается «медицинской» точки зрения. И считает: чтобы понять весь текст, нужно взяться за него сообща — не только разработчикам систем искусственного интеллекта, но и специалистам по криптографии, историкам, знатокам иврита, и главное — медикам, хорошо ориентирующимся в физиотерапии и лекарственных растениях.

Расшифровщиков всех времен смущали голые женщины, обильно урашающие страницы.

О том, какие противоречивые результаты получали ученые, которые брались расшифровывать таинственные письмена, читайте Найден ключ к шифру самой загадочной книги на Земле - манускрипту Войнича.

ЛИКБЕЗ «КОМСОМОЛКИ»

Галиматья из Туманности Андромеды

Манускрипт Войнича - это книга размером 22,5 на16 сантиметров. Когда-то в ней было 262 страниц, но к настоящему времени 14 утеряны. Страницы пронумерованы - отнюдь не зашифрованным образом, а арабскими цифрами. Текст написан гусиным пером чернилами. Для иллюстраций использованы краски пяти цветов.

В манускрипте примерно 250 тысяч слов, из них около 40 тысяч разных. Букв - от 23 до 30. В конце многих слов стоит закорючка, похожая на цифру 9.

В 1912 году американский букинист Уилфрид Войнич - муж Этель Лилиан Войнич, автора романа "Овод" - обнаружил рукопись в итальянском городе Фраскат у монахов иезуитской школы Мондрагона. И купил ее. Между страницами лежало письмо, датированное 1666 годом, от ректора Пражского университета. Из него следовало, что римский император Рудольф II Богемский, правивший с 1576 года по 1612, купил манускрипт за 600 дукатов - это примерно три с половиной килограммов золота.

В 2009 году американские ученые из Аризонского университета отрезали несколько кусочков от рукописи. Провели радиоуглеродный анализ, который показал: создан манускрипт между 1404 и 1438 годами.

Ныне манускрипт находится в хранилище Йельского университета. И официально носит звание "самой загадочной рукописи в мире". Все современные попытки расшифровать ее - в том числе и с применением самых высокотехнологичных методов - существенных результатов пока не давали.

По одной из гипотез, к рукописи приложили свои клешни пришельцы. На это указывает изображение на одной из страниц соседней галактики - Туманности Андромеды.

Зачем-то нарисована Туманность Андромеды.

Согласно диаметрально противоположной гипотезе, манускрипт Войнича - чья-то средневековая шутка, искусственно созданная бессмыслица. Что дурить потомков.

Несколько лет назад значительного успеха, казалось бы, добились ботаник Артур Такер (Arthur O. Tucker) из Университета Делавэра (Delaware State University in Dover) и специалист по IT-технологиям Рексфорд Талберт (Rexford H. Talbert). Они обнаружили, что манускрипт Войнича удивительно похож на флористический кодекс «Cruz-Badianus» или "Гербарий Ацтеков", как его еще называют, который был создан в 1552 году в Новом Свете на языке ацтеков - нахуатле. Содержал описание лекарственных растений. Они изображены на иллюстрациях, выполненных в точно таком же стиле, что и в "самой загадочной рукописи в мире".

Ученые опознали на страницах манускрипта кактус, вьюнок, дикую капусту... Всего 37 растений. Вроде бы все — с американского континента. Стало быть, манускрипт Войнича был создан в Новом свете. В его основе язык ацтеков - нахуатль. Но дальше этого вывода Такер и Талберт не продвинулись.

Ученые полагают, что в рукописи идет речь о секретах женского здоровья.

Но что за секреты скрыват манускрипт, пока непонятно.

Стефан Бакс (Stephen Bax) - специалист по прикладной лингвистике из Университета Бедфордшира (University of Bedfordshire, UK) «вернул» манускрипт в Старый свет. Нашел 14 его буквам аналоги в латинском алфавите, предположив, что в основе манускрипта текст, написанный на одном из языков Ближнего Востока.

Иврит, идентифицированный канадцами, как язык рукописи, согласуется с выводом Бакса.