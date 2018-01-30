Дмитрий Медведев: «Непопадание в «кремлевский список» - это повод уволиться»

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:05:51+03:00

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Значение опубликованного Минфином США «кремлевского доклада» стремится к нулю.

- Зеро! - так прокомментировал американский список премьер Дмитрий Медведев, чья фамилия вместе с фамилиями других членов кабмина в нем фигурирует . Напомним, что всего в список «врагов США» попали 210 человек, в том числе крупные российские чиновники, главы госкомпаний и бизнесмены.

- Если бы была обратная ситуация и российская сторона подготовила бы список, в который бы включила администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат США, Верховный суд, офис генерального прокурора, что бы произошло в Америке? Ничего! То же самое произойдет и в нашей стране - ничего! - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Бельгии Шарлем Мишелем, которые прошли во вторник в подмосковных «Горках».

Однако, заметил Медведев, если Вашингтон задействует «кремлевский список», то от российской стороны последует симметричная реакция.

- Публикация подобных списков отравляет наши отношения и, очевидно, что в нашей стране будет больше людей, которые будут не любить Америку, а в Америке будут укрепляться антироссийские настроения. И то, и другое, в конечном счете, уводит нас от конструктивного диалога, - сказал премьер.

При этом Медведев пошутил над чиновниками, чьи фамилии не попали в «кремлевский доклад».

- Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем, - заметил Медведев.

Журналисты также поинтересовались, как относится к «кремлевскому докладу» бельгийский премьер. Но Шарль Мишель от комментариев отказался, заметив, что речь идет об отношениях двух стран. При этом он призвал Евросоюз расширять диалог с Москвой.

- Мы в Евросоюзе много говорим о России, но не разговариваем с самой Россией, - заметил бельгийский премьер.