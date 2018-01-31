Неотвратимая победа «Большого брата» на дорогах

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:39:44+03:00

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Наверняка каждый, кто водит машину, сталкивался с такими: это те самые камеры, благодаря которым нам потом приходят счета на оплату штрафов. В докладе рассматривается влияние использования таких средств на дорожную обстановку и безопасность дорожного движения, а также экономическую целесообразность, куда же без неё...

Подобное исследование сейчас весьма актуально, поскольку 31 декабря Путин сократил аж 10 тысяч сотрудников ГИБДД. Чем не подарок россиянам? Даже шутить в народе начали мол это кого же нужно было «тормознуть», что б сразу аж десяток тысяч народу уволили… Но, шутки шутками, а подобные сокращения, на самом то деле, неизбежны.

10 тыс. человек для ГИБДД – это немало, ведь общая численность сотрудников ГИБДД прошлой осенью составляла 55 тыс. человек. Почти каждый пятый должен быть уволен. Ну, справедливости ради еще отметим, что на самом деле, из рядов ГИБДД уволят порядка 6 тыс. человек, а оставшиеся 4 тыс. – это свободные вакансии, которые будут закрыты. Получается, что не каждый пятый, а, скорее, каждый девятый «гаишник» отправится либо на пенсию, либо в другие структуры МВД.

Те, кто занимается регистрацией автомобилей, или выдачей прав, останутся на своих местах. А вот из ДПС многих поувольняют. Считается, что чем меньше живых людей, тем меньше коррупции и возможности откупиться от нарушения. А весь контроль на себя должны взять камеры наблюдения, которым и взятку не предложишь, и лапши на уши не навешаешь. И это не сиюминутный каприз: тенденция к сокращению «живого» контроля прослеживается уже давно. Так, с 2011 по 2017 годы число стационарных постов сократилось с 297 до 83 штук. Помните фразу знаменитой песенки из фильма «Приключения Электроника»: «позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек…»? Вот мы, кажется, близки. Да не совсем.

Кардинально предыдущие сокращения ничего не изменили. Голь на выдумки хитра: «гаишники» стали проводить проверки и оформлять нарушения не в помещении, а в патрульной машине, припаркованной возле закрытого поста.

Однако это был лишь переходный период: новая реальность подобна фантастическим фильмам, в которых камеры наблюдения всё делают сами в автоматическом режиме. И работа в этом направлении ведётся очень активная: если в середине 2017 года на дорогах России было установлено 7,5 тыс. камер, то к концу года их число выросло до 10 тыс. Камерами сейчас охвачены дороги всех регионов, кроме Чукотки. Но там и климатические условия суровые, да и плотность движения небольшая.

Конечно, камера не «понюхает» ваши ответы на бестолковые вопросы, но со многими задачами справится очень хорошо. В 2016 году камеры «выписали» 61 млн нарушений – это на 22% больше, чем в 2015 году. Это 71,3% от всех постановлений, выписанных за нарушения правил дорожного движения. Тут уж действительно задумаешься, а стоит ли содержать армию сотрудников ДПС? Тем более, что положительный эффект налицо: министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко, например, отметил, что ГИБДД докладывает о снижении аварийности от 10 до 30% по основным показателям в местах установки стационарных и передвижных комплексов. А за 10 месяцев 2015 года на 10% снизилось количество ДТП с детским травматизмом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как отмечается в докладе Института актуальной экономики, в местах установок комплексов фото- и видеонаблюдения число ДТП сокращается на 30% - 50%. Глава московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев также отмечает, что установка камер положительно влияет на поведение водителей на дорогах. По данным ГИБДД, за первые десять месяцев 2016 года количество аварий с пострадавшими в местах установки камер снизилось на 23,7 % — до 492 случаев, а число жертв ДТП сократилось на 38 % — до 31 человека. В целом же по Москве аварийность уменьшилась на 11,8 %.

И даже если абстрагироваться от заявлений должностных лиц, и сконцентрироваться исключительно на цифрах, то видно, как меняется статистика в лучшую сторону. Например, комплексы «Автоураган» и «Кречет», установленные в Южно-Сахалинске, оказались весьма эффективной мерой. На участках, где они следили за ситуацией и приучали водителей соблюдать правила, существенно снизилось количество ДТП и пострадавших в них людей. За год до ввода комплексов в эксплуатацию было зарегистрировано 27 ДТП, в которых 3 человека погибли, 35 получили телесные повреждения. Через год после ввода - 4 ДТП, где 4 человека получили травмы. Погибших не было вообще.

Дело в том, что современные комплексы фото- и видеонаблюдения – это не просто радары, фиксирующие превышение скорости, это многофункциональные комплексы, которые способны определять множество видов нарушений ПДД. Так, «Автоураган» способен идентифицировать до шестнадцати видов нарушений. Это и превышение скорости, и проезд по полосе для общественного транспорта, и проезд на красный свет светофора, и выезд за стоп-линию, и даже не пропуск пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. При этом Комплекс определяет, убедился ли человек в безопасности своего выхода на «зебру» или же сам бросился под колеса проезжающего автомобиля. Проезжает ли грузовой автомобиль по тем дорогам, по которым ему ездить нельзя, включены ли фары – всё это возможно определить автоматически благодаря тому, что комплекс своим компьютером распознаёт изображение и определяет, где автомобиль, а где пешеход, кто куда и с какой скоростью движется. Особенно важна фиксация проезда на красный свет.

Например, в Новосибирске на пересечении Бердского шоссе и улицы Строителей за 2011 – 2016 годы произошло 26 ДТП, в которых пострадало 44 человека и 1 погиб. После установки комплексов «Автоураган», которые за 11 месяцев 2017 года зафиксировали 409 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора и 1318 случаев выезда за стоп-линию под запрещающий сигнал светофора, не произошло ни одного ДТП. Доля нарушителей, совершивших проезд на запрещающий сигнал светофора, выявленных комплексами «Автоураган» в Томске, Ижевске и Чебоксарах, составляет 0,68% от всех зафиксированных автомобилей. В некоторых случаях их доля достигает 1,5%, что несёт в себе серьёзную угрозу безопасности дорожного движения.

Комплексы фото- и видеофиксации, конечно, недешёвые. Особенно те, что используют для определения скорости не изображение с камер, а отдельные радары. Но эти затраты с лихвой отбиваются. Только в 2016 году камеры принесли бюджетам субъектов РФ порядка 30,7 млрд рублей: каждый нарушитель заплатил в среднем, по данным Яндекс.Денег, 503 рубля за один штраф. Московская область в прошлом году повысила ежемесячные сборы штрафов с камер со 180 до 200 млн. рублей. Иркутской области один только январь прошлого года принёс 23 млн рублей. Но безоговорочным лидером является Москва, в которой проживает чуть ли не десятая часть населения страны. В 2016 году штрафы за нарушения правил дорожного движения принесли московскому бюджету 13,144 млрд рублей, это на 11,8% больше, чем в 2015-м.

Кто-то, безусловно, будет возмущаться, что ненасытное правительство обдирает водителей, которые и так платят и транспортный налог, и акцизы на топливо и прочее, прочее, прочее... Но, в данном случае, этот аргумент неприменим: никто ведь не заставляет нарушать правила. Только высокие штрафы, которые бьют по карману и неотвратимость наказания могут навести порядок на дорогах. Такой путь прошли все развитые страны, в которые с таким удовольствием приезжают россияне. Порядок и безопасность на дорогах достигаются не каким-то особенным самосознанием, а жёстким контролем.

Для Москвы с двенадцатимиллионным населением и немалой территорией (после присоединения Новой Москвы) вопрос обеспечения безопасности стоит особенно остро. Только в прошлом году произошло 8036 ДТП, в которых было ранено 9156 человек и погибло 439 человек. В позапрошлом году, кстати, пострадало 10326 человек и погибло 561 человек. Так что увеличение количества камер на территории Москвы c нынешних 1400 до 1800 – 2000 штук – мера ожидаемая и оправданная. К тому же, современные комплексы в Москве «окупаются» примерно за 3 месяца. Неудивительно, ведь Москва – один из самых нарушающих регионов, в ней насчитывается 186 очагов повышенной аварийности, а на каждого жителя города приходится в год в среднем 1,21 штраф. Больше только в Татарстане, на каждого жителя приходится 1,45 штрафа в год.

Так что необходимость расширения применения камер очевидна. Также, как и передача их в руки частников в формате государственного-частного партнёрства. Максимальная эффективность достигается тогда, когда каждый занимается своим делом. Правительство города или региона ставит задачи, а специализированные организации занимаются обслуживанием, сбором статистики и прочей текучкой.

Главное – не ударяться в крайности и не искать под каждую задачу уникальное специфичное решение. Например, комплексы «Крис» имеют узкие «поля зрения» камеры и радара, отличаются низкой вероятностью определения нарушителя: даже при быстрой и агрессивной езде он не успеет перестроиться в соседний рад. Но в городе таких систем не напасёшься: дороги у нас многополосные, а ещё и за перекрёстками следить надо. Не нести же отдельные расходы на установку и обслуживание множества различных комплексов Унификация всегда дешевле выходит. Для города особенно хорошо подходят безрадарные камеры, способные фиксировать множество различных нарушений. Уж как минимум фиксация проезда на красный свет и выезда за стоп-линию – это необходимый минимум для городских камер.

Плюс ко всему вышеперечисленному, камеры фото- и видеонаблюдения на дорогах повышают не только безопасность движения на дорогах, но и общую безопасность в регионе. Современные комплексы сейчас подключаются ко всем основным базам данных и способны идентифицировать и проверять каждый проезжающий автомобиль даже с частично загрязнёнными номерами. Если машина находится в розыске, то камеры это заметят и сразу же предупредят, кого надо. Они значительно упрощают поиск угонщиков, скрывающихся должников и даже проведение антитеррористических операций.

Да, камеры многим неприятны с непривычки, но в итоге они работают на обеспечение безопасности и нормального движения на дорогах. В большинстве европейских стран, например, отдельной дорожной полиции (как у нас ГИБДД) нет вовсе. Все обязанности лежат на обычной полиции. Направлять наряды на постоянное дежурство у дороги – непозволительная роскошь. Для полиции есть и более важные дела. И ничего, автоматические камеры отлично их заменяют. В Германии так вообще специальную камеру с радаром при желании в гражданскую машину может установить неравнодушный гражданин. Последнее, конечно, с нашим менталитетом маловероятно. Но, тем не менее, очевидно, что победа «большого брата» на дорогах – свершившийся факт.