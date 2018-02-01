Письма Джека Потрошителя были написаны журналистами

1 Февр. 2018 2018-02-01T23:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

История Джека Потрошителя считается одной из самых известных детективных загадок. Вычислить преступника, совершившего в 1888 году в Лондоне ряд жестоких убийств женщин (насчитывается, как минимум 5 жертв), пытаются до сих пор. Специалист по лингвистике Андреа Нини из Университета Манчестера подошел к проблеме с неожиданной стороны (исследование было опубликовано в научном журнале Digital Scholarship in the Humanities). Он провел лингвистический анализ 209 писем, написанных от имени Джека Потрошителя. Большинство из них однозначно признано фальшивками, но некоторые вызывают особый интерес.

Речь идет о двух самых первых посланиях - «Письмо Боссу...» и «Открытка Дерзкого Джека» (тексты писем ниже), которые были получены спустя несколько дней после начала убийств. Полицейские решили опубликовать фотографии этих писем в газетах, в надежде, что кто-то сможет узнать почерк преступника. Однако, этот ход вызвал совершенно неожиданный эффект: редакции были завалены сотнями писем, написанных подражателями Джека Потрошителя. Шумиха в газетах только способствовала росту популярности серийного убийцы.

Однако, откуда взялись первые два письма, которые оказались в распоряжении сыщиков до начала ажиотажа в газета? Может быть, их как раз и написал настоящий убийца.

Андреа Нини проанализировал черты языкового стиля писем, особенности использования лексических и грамматических структур. И пришел к выводу, что «Письмо Боссу...» и «Открытка Дерзкого Джека» написаны одним и тем же человеком. Например, в этих двух письмах используется фразовый глагол «to keep back», в значении «держаться подальше» или «воздержаться». В других письмах эта конструкция не употребляется, а для передачи значения используется распространенный глагол «withhold». Еще одна характерная черта авторского стиля - употребление слова «работа» для обозначения убийства.

Письма Джека Потрошителя были написаны журналистамиФото: другой источник.

- Это не поможет нам назвать имя убийцы, однако результаты исследования убеждают нас в верности гипотезы о том, что два ранних письма были написаны журналистами, чтобы увеличить продажи газет, - утверждает Андреа Нини. - Дело в том, что мы обнаружили лингвистическое сходство двух этих документов с третьим ключевым текстом по делу Джека Потрошителя - «Письмом Моава и Мидян» (см. текст ниже).

У историков есть серьезные основания считать, что автором «Письма Моава и Мидян» является репортер Томас Буллинг. Он работал в Центральном агентстве новостей. Современники описывали его, как человека сильно пьющего, но сумевшего втереться в доверие к инспекторам Скотланд Ярда. Зачастую, он первым из журналистов узнавал о ходе расследования громких дел. Именно Томас передал текст «Письма Моава и Мидян» в полицию. Однако, этот документ не получил широкой известности по причине своего странного происхождения. Буллинг передал детективам не оригинал, а якобы текст письма, переписанный своей собственной рукой. Сыщики подозревали, что это подделка, поэтому не придавали ему большого значения. Теперь выясняется, что все три письма написаны одним человеком! Значит, авторами первых двух писем тоже является Томас Буллинг. Этим и объясняется наличие в них деталей преступлений, о которых мог знать только преступник и узкий круг детективов, осматривавших место происшествия. Сыщики сливали Буллингу информацию, а он изобретательно использовал ее, чтобы раздуть ажиотаж вокруг дела и увеличить продажи газет

- Определить, кто является автором писем для меня важнее, чем узнать имя убийцы, - признался Андреа Нини. - Мы живем в эпоху фейковых новостей и понять, каким образом работал механизм по фабрикованию ложных сведений в такой громкой истории, как дело Джека Потрошителя очень важно. Это дает представление о степени уязвимости нашего сознания.

Письма Джека Потрошителя были написаны журналистами

ВОПРОС - РЕБРОМ

А кто же убийца?

Преступления так и не были раскрыты. Однако после 1891 года убийства прекратились. Кого только не подозревали сыщики и энтузиасты-любители. Задним числом в круг подозреваемых попал даже художник Винсент Ван Гог, который приехал в Лондон за пару месяцев до первого убийства.

Однако, в 2014 году появились довольно убедительные доказательства в пользу версии о том, что под именем Джек Потрошитель орудовал душевнобольной польский эмигрант Аарон Косминский. Яри Лоухелайнен молекулярный биолог из Университета Ливерпуля провел исследования генетического материала, взятого с шали, найденной на месте убийства Кэтрин Эддоуз - одной из жертв маньяка. Выделенные образцы ДНК ученый сравнил с образцами потомков жертвы и подозреваемых и пришел к выводу, что на шали найдены следы именно Кэтрин Эддоуз и Аарона Косминского. Поляка, кстати, полицейские допрашивали по горячим следам, но не нашли доказательств вины и вынуждены были отпустить. Однако через три года - в 1891 году, Косминский пытался зарезать свою сестру. Его признали психически больным и поместили в закрытую клинику, где он впоследствии и умер.

Текст «Письма Боссу»:

«Дорогой Босс,

Я продолжаю слышать, что полиция следила за мной, но пока не может определить где я нахожусь. Я смеюсь, когда они умничают и говорят, что идут по правильному пути. А шутка о кожаном фартуке просто заставила меня хохотать до упаду. Я не перестану потрошить шлюх до тех пор, пока меня не арестуют. Последняя работа была просто шикарна. Я не дал той леди возможности даже пикнуть. Как они могут меня поймать? Я люблю свою работу, и хочу ее продолжить. Вскоре ты услышишь обо мне и моих веселых играх. После последнего раза, у меня осталось немного красной жидкости в бутылке из-под имбирного пива, я хотел использовать ее как чернила, но она стала густой как клей, и писать совершенно невозможно. Надеюсь, красная ручка подойдет, ха - ха. В следующий раз я отрежу у леди уши и пошлю их полиции просто ради забавы. Сохрани это письмо, пока я не сделаю работу, а потом полностью опубликуй его. Мой нож такой хороший и острый, что я бы занялся делом немедля, будь у меня возможность. Удачи. Твой покорный слуга, Джек Потрошитель»

Текст «Открытки Дерзкого Джека»:

«Я не обманывал, дорогой Босс, когда сказал, что ты услышишь завтра о работе Дерзкого Джека. Теперь их двое. Одна из них немного визжала, я не сразу смог покончить с этим. Не было времени на то, чтобы отрезать уши для полиции. Спасибо за то, что сохранил последнее письмо, пока я не вышел на работу.

Джек Потрошитель»

Текст «Письма Моава и Мидян»:

«Дорогой друг

Во имя Бога, услышь меня, я клянусь, что я не убивал женщину, чье тело было найдено в Уайтхолле. Если она была честной женщиной, я выслежу и уничтожу ее убийцу. Если она была шлюхой, бог благословит руку, которая убила ее, ибо да умрут женщины Моава и Мидян и кровь их смешается с прахом. Я никогда не причиню вреда кому-либо другому ибо Божественная власть, которая защищает и помогает мне в моей великой работе, уйдет навсегда. Делай как я, и свет славы снизойдет на тебя. Я должен начинать работать, чтобы завтра совершить тройной случай. На сей раз три должны быть выпотрошены, да-да. Пошлю тебе кусочек лица по почте, как обещал дорогому старому Боссу. Теперь полиция считает мою работу шуткой? Ладно, ладно, Джекки очень реальный шутник, ха-ха-ха. Придержи это, пока еще три не выпотрошены, и ты сможешь показывать холодное мясо.

Искренне твой

Джек Потрошитель»

КСТАТИ

Версия: Джеком Потрошителем был британский художник Уолтер Сикерт

Писательница детективов утверждает, что нашла неопровержимые доказательства вины живописца в убийствах лондонских проституток (подробности)