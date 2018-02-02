Когда учеба в радость

2 Февр. 2018 2018-02-02T03:13:21+03:00

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- Нередко складывается ситуация, когда из-за низкого уровня знаний по физике и химии школьники отказываются от выбора данных предметов на ЕГЭ, - объясняет директор департамента управления персоналом ПАО «Транснефть» Елена Щурова. - Как следствие возможность поступления в учебные заведения технических направлений для них закрыта, и компания теряет потенциальные кадры из числа местного населения. Кроме того, отсутствие достойного школьного образования для детей зачастую становится проблемой укомплектования отдельных производственных объектов компании квалифицированными кадрами.

Поэтому компания решила поддерживать школы, помогая им с материально-техническим оснащением учебных классов.

ПРИВЕСТИ К НОРМАТИВУ

Специалисты компании тщательно составляли и сверяли список общеобразовательных организаций для включения в программу. В итоге в нее вошла 241 школа в регионах присутствия 13 организаций системы «Транснефть». Предпочтение отдавали учреждениям в сельской местности. География проекта обширна: тут и Урал, и Поволжье, и Северо-Запад, и Дальний Восток.

Программа рассчитана на три года: с 2017 по 2019-й. В прошлом году помощь получили 27 школ, в этом на очереди 41, ну а самым масштабным станет третий год программы, когда обновленные классы появятся в 173 учебных заведениях.

- Стоит подчеркнуть, что речь не идет о том, чтобы оснастить школы по последнему слову техники. Наша задача - оборудовать их под нормативы Министерства образования и науки, - говорит начальник отдела обучения и повышения квалификации персонала департамента управления персоналом «Транснефти» Евгений Апаев.

Поначалу нефтепроводчики хотели только оснастить всем необходимым профильные кабинеты. Но скоро стало понятно, что этого недостаточно. Чаще всего школы оказывались в плачевном состоянии - странно было бы монтировать оборудование в обветшалых помещениях.

Поэтому программу скорректировали - теперь школы не только оснащают оборудованием, но и проводится ремонт.

ШКОЛА ИЩЕТ КАДРЫ

Одной из пилотных площадок проекта стал поселок Врангель. Причем здесь компания не подошла к вопросу формально, а вникла в проблемы школы и помогла их решить.

Местный нефтепорт Козьмино стратегически важный объект, ведь это конечная точка трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Для сотрудников ООО «Транснефть - Порт Козьмино» здесь построен жилой комплекс. Рядом школа № 18 на 360 учеников, порядка 20% из которых - дети работников компании. Неудивительно, что нефтепроводчики помогают учебному заведению с самого основания порта.

В первые годы работы предприятия они организовали здесь лицейский класс с уклоном в физику и химию. Но со временем школа оказалась в ситуации, когда учить детей этим наукам было просто некому: кто-то из педагогов переехал, кто-то вышел на пенсию. Тогда предприятие снова пришло на помощь.

Школа пригласила педагогов в Козьмино из соседней Находки, а «Транснефть - Порт Козьмино» помог решить вопросы с жильем и доплатой за внеурочную деятельность.

- Такие меры дали результат. Теперь у нас штат укомплектован на сто процентов, - радуется директор школы Ирина Фомина. - В прошлом учебном году мы впервые за девять лет сдали ЕГЭ без пересдач. 61,5% выпускников поступили в вузы.

В этом году в рамках программы «Транснефти» здание, возведенное в 1977 году, будет полностью реконструировано.

Елена Щурова. Фото: Транснефть

С НОВЫМИ КАБИНЕТАМИ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАЛ

В поселке городского типа Тумботино, что в Нижегородской области, две школы на десять тысяч человек. Школа № 2 на 550 детей долгие годы ветшала без ремонта.

- Здание находилось, откровенно говоря, в плачевном состоянии, - признается директор школы Игорь Новосадов. - В 2013-м за счет средств АО «Транснефть - Верхняя Волга» был проведен капитальный ремонт. Нам поменяли системы отопления, канализации, обновили фасад... По сути, школа получила новое здание.

Кроме того, тут появились спортивные площадки для игр в футбол, хоккей и баскетбол.

А три года спустя к 1 сентября в кабинетах физики, химии и математики установили все необходимое оборудование.

- Теперь мы столкнулись с другой проблемой. Интерес учеников к этим дисциплинам вырос, а количество часов, которые отводит на них учебный план, осталось таким же, - улыбается Игорь Васильевич.

Новые классы радуют учеников и их наставников свежим ремонтом, новой мебелью, правильно подобранным освещением. И, конечно, удобным и полезным оборудованием! Электронную схему можно собрать на доске, рассмотреть мельчайшие частички вещества поможет микроскоп, а интересный эксперимент можно записать на камеру ноутбука, чтобы внести его в журнал опытов.

Неудивительно, что выбирать химию и физику для сдачи ЕГЭ дети здесь стали чаще, и уже есть неплохие результаты. На счету выпускника школы № 2 лучший результат по единому экзамену в районе.

В Приморске Ленинградской области школа всего одна. Оборудование для кабинетов точных наук сюда поступило в прошлом году. Кроме проекторов, приборов и реагентов, для кабинетов физики и химии нужны особые условия: специальные парты, вытяжной шкаф.

- Даже линолеум какой попало там нельзя настелить, он должен отвечать определенным требованиям. Ведь кабинет химии, например, считается помещением повышенной опасности, - рассказывает директор школы Василий Мельник. - Все эти условия нам помог выполнить «Транснефть - Порт Приморск».

1 сентября 2017 года в рамках программы в 27 школах 13 регионов присутствия организаций структуры «Транснефть» открылись классы физики, химии и математики с современным оснащением.

- В этих школах 14 тысяч учеников, две тысячи из них - дети работников компании, - отметила Елена Щурова. - Мы получили много отзывов и благодарственных писем от педагогов и местных жителей. Такой отклик говорит о том, что эта работа компании востребована и необходима.

Теперь химия для ребят из скучных параграфов учебника превратилась в живую науку, которую можно увидеть своими глазами. Фото: Транснефть

КСТАТИ

Корпоративной программой помощь «Транснефти» школам не ограничивается. Так, за два года в башкирском селе Нагаево на средства АО «Транснефть - Урал» с ноля возвели современную школу на 1250 детей. В четырехэтажном здании есть все, чтобы учеба была в радость: лаборатории и мастерские, актовый и спортивные залы, кабинет робототехники. До этого местная школа ютилась в старом маленьком здании, учиться приходилось в две смены.