Мания Жизели: Дочь Ольги Кабо танцует в «Шехерезаде», а дочь Винокура отказалась от роли Кшесинской

3 Февр. 2018 2018-02-03T10:32:39+03:00

В последнее время девочки мечтают не о карьере певицы, а о пуантах и пачках. И им есть на кого равняться - «тренд на балет» задали дети знаменитостей. Но в отличие от поп-сцены, сцены оперных театров покорить гораздо сложнее

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Что может быть изысканнее, чем балет? Встать на пуанты мечтают многие и балетные школы открываются одна за другой. Туда приходят за грацией и пластикой, но стать профессиональным танцовщиком дано не всем. И дело не только в физических данных, но и в характере: прежде, чем «легкой ножкой ножку бить» нужно пройти через пот, кровь и слезы. И далеко не всем выпадет честь блистать в сольных партиях, удел большинства - ряды кордебалета. Тем не менее, интерес к балету лишь растет и скандал вокруг фильма «Матильда» только подогрел к нему интерес.

«Комсомолка» решила посмотреть, кто из детей знаменитостей добился успеха на сцене, выбрав воздушную пачку, постоянную диету и ежедневные упражнения у станка.

Алиса Хазанова

Дочь Геннадия Хазанова страна узнала после скандального сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». 43-летняя Алиса Хазанова считает себя актрисой, с недавнего времени режиссером, но когда ей напоминают о балетном прошлом, даже немного обижается, мол, это было так давно. Геннадий Хазанов мечтал поставить дочь на пуанты и в 4 года ее отдали в балет. Девочке тоже нравилась сцена. После она поступила в московское хореографическое училище, где училась на одном потоке с Николаем Цискаридзе. Для нее, как для любого балетного артиста, было невероятным счастьем сразу после выпуска поступить в Большой театр. Там она протанцевала 8 лет. В начале 2000-х дочь Хазанова получила травму колена. за время лечения Алиса нашла в себе силы признать, что ее призвание быть актрисой. Сегодня на ее счету более 20 ролей в кино и дебютная режиссерская картина. Хазанова второй раз замужем за Дмитрием Шохиным, сыном экс-чиновника, воспитывает двух дочерей Мину и Эву от первого брака с швейцарским финансистом Давидом Бауманом.

Анна Нахапетова

Путь старшей дочери Веры Глаголевой в артистки был не прост. Родители так не хотели видеть ребенка актрисой, что поставили дочь на пуанты в 3,5 года. Сначала это было кружок. В 9 лет - Ленинградское хореографическое училище имени А. Вагановой. Именно благодаря балету Анна осталась жить в России — после развода Родион Нахапетов звал дочь к себе в Лос-Анджелес, но там не было балетной труппы и она отказалась переезжать. После выпуска в 1996-м Анна смогла поступить в главный театра страны. В Большом танцевала в спектаклях «Спартак», «Дон Кихот», «Дочь фараона», «Раймонда», «Коппелия», «Баядерка», «Спящая красавица», «Пламя Парижа» и других. Время от времени снималась в кино. Сегодня ей 39 лет, она на балетной пенсии. Воспитывает 11-летняя дочь Полину от брака с артистом Большого театра Егором Симачевым, с которым развелась. С конца 2016 года Анна служит артисткой театра Романа Виктюка.

anahapetova А тем временем в Большом театре Раймонда вернулась на историческую сцену, поздравляю любимых артистов!!!! Из воспоминаний... #ностальгия #большойтеатр #раймонда #вспомнитьвсё #голубойсарацин #аннанахапетова #когдабылаябалериной

Анастасия Винокур

Скандального фильма о любви императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской могло не быть, если бы не любовь юмориста Владимира Винокура к балету.

- Я это фильм придумал, - рассказывал «КП» Владимир Натанович. - Моя жена прочитала про Матильду и сказала, что если бы снимали фильм, то моя дочка должна была играть главную роль. Но дочь моя отказалась, потому что посчитала роль очень сложной.

Жена артиста Тамара Первакова тоже в прошлом балерина театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Неудивительно, что долгожданная единственная дочь Анастасия стала артисткой Большого театра. В ГАБТ она танцует уже 15 лет. На ее счету роли в спектаклях «Дон Кихот», «Баядерка», «Пламя Парижа», «Щелкунчик», «Онегин», «Дама с камелиями», «Гамлет», «Жизель», «Герой нашего времени», «Ромео и Джульетта» и других. Сейчас 32-летняя солистка Большого совмещает работу и воспитание ребенка - в 2015 году Анастасия родила супругу, рэперу Григорию Матвеевичеву сына Федора.

nastyavinokur Еще чуть-чуть еще немного! #входимвформу #люблюбалет

Татьяна Василишина

19-летняя дочь актрисы Ольги Кабо и ее первого мужа, бизнесмена Эдуарда Василишина - гордость мамы. Еще малышкой Таня решила стать балериной, мама не противоречила - в 5 лет ребенок надел пачку. Она с удовольствием занималась, прошла огромный конкурс и поступила в Академию хореографии при Большом театре. Но во время учебы Татьяна передумала становиться профессиональной танцовщицей. Тогда Ольга Кабо отправила дочь в школу искусств в Великобританию. После полугода на чужбине девушка решила вернуться на родину и восстановиться в Академии. Метания Татьяны закончились

около двух лет назад, когда мама поделилась радостной новостью, что ее дочь дебютировала на профессиональной сцене в балете «Шехерезада» и поблагодарила учителей Тани Андриса и Илзу Лиепу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сара Киперман

Дочери Веры Брежневой и ее первого мужа, бизнесмена Михаила Кипермана всего 8 лет, поэтому сложно судить, станет ли она профессиональной балериной. Но как и любая мама, которая хочет, чтобы ребенок всесторонне развивался, бывшая солистка ВИА «Гры» отдала сначала старшую дочь, а затем младшую в балет. 16-летняя Соня давно бросила балетный станок и увлеклась спортивными танцами, а у Сары все еще впереди. Чтобы вдохновить ребенка еще больше, мама встает на пуанты вместе с ней.