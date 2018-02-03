“В 69 все только начинается”: поздняя слава и секреты красоты матери Илона Маска

3 Февр. 2018 2018-02-03T00:58:47+03:00

Пока ее сын мечтает о покорении Марса и тестирует вакуумные поезда, она стала одной из самых востребованных моделей США

Изменить размер текста: A A

“Я с удовольствием наблюдаю, как все больше брендов, журналов и дизайнеров обращают внимание на реальные истории женщин в возрасте. Мода меняется и, судя по комментариям в моем Instagram, зрелые женщины только приветствуют это. Молодые модели тоже увлекаются моей работой, это дает им надежду на будущее. Мой хэштег #ятольконачинаю. Я никогда не работала столько за последние 50 лет, как в 2017 году”, - призналась в одном из интервью 69-летняя Мэй Маск, мать миллиардера и основателя Tesla Илона Маска.

И действительно, до начала прошлого года женщина была в тени своего знаменитого на весь мира сына. Перемены наступили внезапно: сначала Маск подписал контракт с агентством IMG Models, которое также представляют такие супермодели, как Жизель Бюндхен и ДжиДжи Хадид.

Затем она появилась на обложках журналов New York Magazine, Elle Canada и VOGUE Korea. А в конце сентября 2017 года Маск стала старейшей моделью американского бренда косметики Cover Girl.

mayemusk My first cover for 2018! @prestigehk #photographer @mikeruizone gave me the super glam look for this story. His team: @kristinekilty @anthonymerante @ozzie__g__ @marciahamilton #greatteam #ittakesateam * * #dress @lanvinofficial #earrings @celine #coverstory #hongkong @imgmodels #justgettingstarted * http://prestigeonline.com/hk/fashion/-/maye-musk-getting-older-awesome/

Главной причиной обрушившейся на нее популярности мама изобретателя считает свои седые волосы - в какой-то момент просто перестала красить. Но это не единственная жертва, на которую пришлось ей пойти.

mayemusk Heading out to @stellamccartney presentation wearing you know who #nearly70 #justgettingstarted

Сумасшедшие путешествия

Мэй Хальдеман родилась в 1948 году в городе Реджайна в канадской провинции Саскачеван. В 1950 году ее большая семья (у нее было пять братьев и сестер) переехала в административную столицу ЮАР - Преторию.

Как вспоминает Маск, в детстве ее родители очень любили путешествовать вместе со всей семьей - летать по всему миру на пропеллерном самолете и тратить много времени на прогулки по пустыне Калахари в Африке или искать потерянные города из легенд и сказаний.

“Причина, по которой они так много передвигались, заключалась в том, чтобы они хотели исследовать Африку. Иногда они путешествовали по Африке с одной лишь картой. Однажды родители отвезли нас в пустыню Калахари. Мы ехали три недели, с трехнедельным запасом воды, бензина и продуктов питания. Мои родители были единственными людьми в мире, которые вылетели из Южной Африки в Австралию на одномоторном самолете, и их везде приветствовали. Это очень авантюрно. И ужасно. Я имею в виду, что никогда бы этого не сделал”, - рассказала Маск.

mayemusk #1964 #16yearsold My second pose with my hand on my hip. #testshoot #contactsheet Swipe left for my first pose at 15, for the finale at the modeling school of my Mom s best friend. I made my own suit, and had my hair done for the first time. Could I have been any more dorky? Yet, after this, I was asked to model in runway shows. Very confusing. It just shows, you CAN improve with age. #nearly70 #justgettingstarted

Мэй начала работать моделью в Претории и Йоханнесбурге, когда ей было всего 15 лет, а это значит, что она находится в профессии уже более 50 лет. В 1969 году она стала финалисткой конкурса красоты “Мисс Южная Африка”.

Учеба

Помимо основной специализации, Маск продолжала осваивать другие направления: она получила степень магистра диетологии, работая в качестве модели, а по вечерам руководя модельной школой. Маск призналась, что она прилагала большие усилия в образовании, поскольку никогда не думала, что ее модельная карьера взлетит. Поэтому через несколько лет получила вторую степень магистра в области питания в Университете Торонто - после возвращения в Канаду из ЮАР.

mayemusk In the 60s, hairpieces and natural. I m just sorry I didn t take photos of the beehives. My twin would tease my hair so high. We had fun. #mousybrownhair #beforeiwentblonde #fatcheeks #gotbetterwithage

Развод

В молодости, когда Мэй вела частную практику по диетологии и нутрициологии, она принимала до 25 клиентов в день. Работать приходилось много: с отцом Илона Маска по имени Эррол она развелась.

“Любой, кто меня знает, никогда не позавидует моей жизни. Было много трудностей, которые я пережила, но я не говорю о них, потому что тогда я злюсь. Я не думаю, что это справедливо, я должна была пройти через такие трудные времена, но другие женщины пережили худшее, и как только вы начинаете говорить о своей жалкой жизни, вы становитесь несчастными и расстроенными, поэтому говорить об этом не стоит”, - рассказала Маск в одном из интервью.

Перезапуск модельной карьеры

В Канаду Маск вернулась благодаря своему сыну Илону. В 18 лет он объявил, что один уезжает туда на учебу. Мать вместе с другими детьми последовала за ним, оставив ЮАР навсегда. Кстати, именно благодаря матери будущий глава Tesla и SpaceX попал в Microsoft - помогли знакомства мисс Маск.

Переезд в Канаду знаменует начало успеха семьи Масков. В 48 лет Маск вложила в компанию Zip2 (она создавала программное обеспечение для интернет-сервисов) под руководством своих сыновей Илона и Кимбала все свои сбережения (около $10 тысяч). Проект оказался крайне успешным: через три года братья продали фирму за $308 миллионов.

mayemusk @swarovski Atelier 10th Anniversary Campaign. #photographer @barnabyroper #stylist @edward_enninful #makeup @diane.kendal #hair @1malcolmedwards #nails @hubertecesarion #creative @trey.laird @lairdandpartners #model @imgmodels #justgettingstarted

В одном из интервью Маск рассказала, что любит круглые даты. Когда ей исполнилось 50 лет, она переехала в Нью-Йорк. А свой 60-летний юбилей женщина отпраздновала довольно странно: коротко подстриглась и позволила своим естественным седым волосам прорасти.

mayemusk #editorial #carnegiehall #streetstyle @_elenakuznetsova_ @bhosley @hirotomakeup #pauldevito Passersby were entertained #nyc #mayemusk

В 2011 году у Маск первый за долгое время большой модельный успех - она появилась обнаженной на обложках журналов Time и New York Magazine с накладным “беременным” животом. После этого ее популярность только увеличивалась.

nymag Fun fact: Maye Musk was not actually pregnant when we shot this cover. The belly was digitally grafted on. In her actual childbearing life, one of her babies grew up to be @elonmusk, the CEO of @teslamotors and @spacex. Link in bio for our book full of insider secrets of the past 50 years. #NYMag50 #MyNewYork

Бабушка с обложки

“Когда вы становитесь старше, вам нужно принять тот факт, что иногда вам приходится изображать человека, который еще старше вас. Я вполне довольна этим. Я счастлива, что агентства все еще хотели меня. В 42 года, когда я была в Торонто, они хотели, чтобы я была бабушкой на обложке. И я сказала: “Конечно, я сделаю это!”, - рассказала Маск.

Мэй Маск активно публикует фотографии со съемок в своем Instagram, у нее почти 100 тысяч подписчиков.

mayemusk The Guilty Code Why not? I love the photo they chose by @sanchezzalba http://theguiltycode.com/7-mujeres-que-demuestran-que-la-edad-no-tiene-nada-que-ver-con-la-moda/ Articles featuring older women are always appreciated. #justgettingstarted

“У взрослых моделей меньше конкуренции, как, впрочем, и работы. Если тщательно публиковать свои фотографии, можно набрать достаточное количество подписчиков и даже получать запросы на работу без кастингов”, - делится секретом Маск.

mayemusk Today's shoot with @karliekloss #swarovski

Диетолог и “просто женщина”

Помимо модельной карьеры, она продолжает практику диетолога. “Мне никогда не нужно уходить на пенсию. Пока мой мозг работает, я могу работать диетологом. Я могу дать совет, путешествовать по миру в качестве оратора. Я не боюсь стареть как диетолог”, - говорит Мэй Маск.

mayemusk Thank you @voguekorea and @junseobyoonnewyork for this special cover print edition. The magazine is now on my coffee table. So special! @brigittemakeup @junyahair @jinny_jm_seo @kaufmanfranco @monicasordobk @imgmodels #wonderwomanbracelet #grandmother #justgettingstarted #mayemusk

Сейчас модельная карьера Маск отличается от тех дней, когда она рассматривала ее как важный источник дохода. У нее достаточно средств и времени, чтобы наслаждаться жизнью. Кроме того, у нее появилась команда помощников, которые регулярно следят за ее гардеробом и образами.

“У меня есть команда, которая следит за мной и заставляет меня выглядеть невероятно. Мне нужна команда, чтобы заставить меня выглядеть супер-стильно. В противном случае я довольно обычная женщина, просто одетая в джинсы и майку и гуляющая со своей собакой. Но я думаю, что мои родители были полны жажды приключений, и я такая авантюрная. Так что это весело”, - резюмирует мама изобретателя.