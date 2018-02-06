Директор школы-интерната: Мальчиков нужно всегда хвалить!

6 Февр. 2018 2018-02-06T20:32:54+03:00

Директор уникального интерната при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Подмосковье Наталья Лепорская рассказала, как здесь воспитывают из мальчиков настоящих мужчин и помогают им обрести семьи

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Сейчас сложно поверить, еще 17 лет назад на месте большого интерната, ставшего домом почти для 80 мальчиков, окруженного могучими елями, с храмом в честь св. Алексия Московского, спорткомплексом с бассейном, школой и корпусом для проживания, был обычный старенький детский лагерь.

История Школы-интерната имени Преподобного Сергия началась в 2000 году. В Коломне в Ново-Голутвином монастыре нашли свой дом около 40 брошенных детей. Тогда наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владыка Феогност и настоятельница Ново-Голутвина монастыря обратились к патриарху Алексию II с просьбой оказать содействие в создании негосударственного учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения на базе бывшего пионерского лагеря, что у деревни Топорково. С его благословения, под попечительством Лавры и с помощью РЖД, была открыта частная школа-интернат для мальчиков.

Директор школы Наталья Лепорская согласилась рассказать, как живут дети в интернате и поделиться секретом воспитания мальчиков.

В интернате есть собственный спорткомплекс с бассейном Фото: Из архива школы-интерната

- Наталья Александровна, у вас уникальная школа-интернат, известная в первую очередь тем, что многие воспитанники обретают семьи. Расскажите, какой путь привел к такому результату, как развивалась школа?

- Сначала воспитанием детей занимались монахини, имеющие педагогическое образование. Но большие изменения и в структуре, и в подходе к воспитанию произошли, когда в 2013 году школой заинтересовались Сергей Янчуков и группа компаний «Мангазея», а попечительский совет возглавила Кристина Черновецкая. Тогда появилась возможность расширить штат. Теперь у нас социальные родители – это два воспитателя, сменяющие друг друга. И социальные семьи, состоящие из 8 мальчиков. И очень важно, что воспитатели живут в интернате целую неделю (по графику – неделя через неделю). А раньше уезжали в конце рабочего дня. Понимаете, эти дети и так чувствуют себя покинутыми, а тут еще каждый день от них уходит значимый взрослый? Теперь этой травмирующей ситуации нет, мальчишки могут, как и к родителям, обратиться к воспитателю в любое время суток.

- Сколько сейчас у вас мальчиков? И сколько уже нашли семьи?

- Сейчас в школе 76 мальчиков. В основном подростки, только два дошкольника. Но это число постоянно меняется, детей действительно очень активно берут под опеку, и в то же время приходят новые. За 2014–2017 годы нашли новые семьи или вернулись в кровные 42 мальчика.

- То есть вам удается еще и воссоединять семьи. Как так получается, что дети при живых родителях оказываются у вас на попечении? И, что ещё более интересно, каким образом они возвращаются в свои семьи?

- Разные сложные ситуации бывают в жизни. У нас было 10 таких детей. Кому-то из родителей мы помогли найти работу, где-то наладили взаимоотношения между матерью и ребенком – с ними работали психологи, а также священники. Или ребенок закончил 9 классов, пошел в колледж и решил, что он достаточно взрослый мужчина, чтобы тянуть на себе всю семью. И действительно тянет морально.

- В чем секрет вашей методики воспитания? Могли бы вы описать, как проходит день воспитанника?

- Мальчики заняты с 8 утра и до 21 часа. В первой половине дня – школьные занятия, затем – выполнение домашних заданий с учителем и индивидуальные консультации. Кроме того, каждый воспитанник обязан выбрать две спортивные секции (футбол, хоккей, конный спорт, тайский бокс, плаванье, бильярд, волейбол, а в зимнее время они ездят в Москву заниматься горными лыжами и сноубордом) и одно творческое направление (театральная студия, клиросное пение, вокал, изо, лепка и ансамбль народных инструментов).

- То есть все мальчики – спортсмены?

- Да, в обязательном порядке. Это очень важно и для здоровья, и для их собственной самооценки. Они же уже хотят нравиться девочкам. Кроме того, золотые значки ГТО красуются на их страничках в социальных сетях.

Спорт - важнейшая составляющая воспитания мальчиков Фото: Из архива школы-интерната

- Как, кстати, в их жизни появляются девочки, ведь школа-интернат довольно закрытое место и к тому же за городом?

- Не надо думать, что мы отрезаны от мира. Мальчики с воспитателями довольно часто ездят в город просто погулять, встретиться с друзьями, сходить в кино. Все они любят наш храм, но в Лавру съездить для них – счастье. А кроме того, выезжают на спортивные соревнования, экскурсии. Многие ездят в город на платные курсы для поступления в учебные заведения. Кроме того, есть же социальные сети.

- То есть мальчикам можно пользоваться гаджетами?

- Конечно, они же должны вырасти нормальными адаптированными к современному обществу людьми. У каждого из них есть очень хороший смартфон. На нем стоит родительский контроль. Правда, пользоваться им можно только с 19 до 21 часа. И этого права они могут ненадолго лишиться в качестве наказания – как в обычных семьях.

- Не получается, что дети перегружены?

- Нет, мы как раз стараемся вернуть детям детство. Они много гуляют, играют. Все под присмотром воспитателей. Например, у них есть базы в лесу – шалаши. Для любого мальчишки – это мечта. Там происходят самые сокровенные разговоры и открываются секреты. Вход посторонним воспрещен!!!!

- Как православная жизнь вписывается в распорядок интерната? Как отмечаете церковные праздники?

- В субботу вечером, в воскресенье в нашем храме проходят службы. Мальчики в них принимают участие даже в качестве алтарников. В двунадесятые праздники, конечно, тоже торжественная служба. Но стараемся отпраздновать так, чтобы добавить мирскую радость. То есть после обязательно праздничное угощение, а затем культурное мероприятие – или идем в кино, театр, или к нам кто-то приезжает.

- Вы же упомянули спонсора. А помогает ли государство? Из чего складывается бюджет школы?

- В основном мы полностью на иждивении попечителей, главный из которых – ГК «Мангазея», и учредителя, это Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Также среди попечителей ИФД «Капитал», «Аэрофлот», концерн «Энергоатом», Управление федеральной налоговой службы по Московской области и многие другие попечители.

Но поскольку мы берем на себя государственную функцию – воспитываем детей-сирот и оставшихся без попечения, то государство берет на себя часть расходов. Оно частично оплачивает содержание детей: еду и одежду, учебники по минимуму и выплачивает зарплату педагогам. Но все оперативные расходы – газ, зарплата 150 сотрудников, текущий и капитальный ремонт корпусов, храма и даже дороги, экскурсии, лечение, частично отдых – это ГК «Мангазея».

Парней здесь готовят к взрослой самостоятельной жизни Фото: Из архива школы-интерната

- Как дети и будущие опекуны находят друг друга?

- Есть федеральная база и, конечно, все наши дети есть в ней. Но бывают и совершенно сказочные случаи, когда сотрудники попечительского фонда, например, приезжают на мероприятия, видят ребенка и понимают, что он должен жить с ними. Или, например, семья наших педагогов решила взять сначала троих, а потом еще двоих воспитанников. Они продали свою квартиру, построили дом для новой большой семьи.

- Есть ли универсальный совет по воспитанию?

- Детей, и особенно мальчиков, надо хвалить. За любую мелочь. И тогда из этой крупицы внимания у него вырастет настоящее самоуважение, он поверит в себя и преобразится.