Электронный больничный: бюллетень, который нельзя подделать, испортить или потерять

8 Февр. 2018 2018-02-07T18:07:27+03:00

Россия переходит на цифровые листки нетрудоспособности. «Комсомолка» выяснила, чем удобен этот сервис, как он работает и кто может воспользоваться больничным нового поколения

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Врачи: быстро, без ошибок, и не приходится переделывать

23 января этого года в России был оформлен 300-тысячный электронный больничный. Причем не в центральной клинике города-миллионника, а в Малокарачаевской райбольнице села Учкекен Карачаево-Черкесии. Новый сервис, основанный на современных информационных технологиях, был узаконен в нашей стране чуть больше полугода назад, 1 июля 2017 г. (до этого отрабатывались пилотные проекты), и с тех пор стремительно, местами опережая даже самые оптимистичные прогнозы, распространяется по регионам.

- Нашим врачам новая система (компьютерная программа, позволяющая оформлять электронные больничные. - Авт.) сразу понравилась, потому что это ускоряет работу по выписке листков нетрудоспособности и можно уделить больше времени осмотру и консультированию пациента, - рассказали журналистам в Братской городской больнице № 2 (Иркутская область), где мы побывали осенью прошлого года. - Очень удобно, что все данные вводятся в компьютер, нет ошибок и не приходится переделывать больничные листы, их нельзя потерять.

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Пациенты: а работодатель не откажет?

Однако некоторые пациенты, как признаются медики, в первое время относятся к цифровым больничным настороженно, переживают: а что я работодателю на руки отдам? Вдруг с меня традиционный бланк потребуют, и если его нет, то пособие по болезни не светит, да еще и прогулы засчитают за время отсутствия? - По закону пациент, которому медицинская организация оформила электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), имеет полное право получить пособие по временной нетрудоспособности (больничные), - поясняют в Фонде социального страхования - ведомстве, которое отвечает за оплату больничных листов в нашей стране и стало одним из основных разработчиков ЭЛН. Достаточно предъявить работодателю номер вашего электронного больничного - как правило, квиток с такой цифрой выдает врач, оформляющий листок нетрудоспособности. Либо вы можете посмотреть этот номер в своем личном электронном кабинете пациента.

Как это работает

В оформлении и оплате любого больничного листа задействовано несколько инстанций: поликлиника/больница, работодатель и Фонд социального страхования, из средств которого оплачиваются листки нетрудоспособности. При традиционной модели - бумажных больничных - приходится тратить немало средств (и времени) на выпуск бланков строгой отчетности со спецзащитой, процедуру их заказа-доставки-хранения, а также ведение документации, составление-передачу отчетности в фонд и прочее. Не говоря уже о порче больничных, ошибках в них, потере и т. д., когда пациенты вынуждены лишний раз брать отгулы на работе либо тратить свое свободное время, чтобы переоформить бюллетень. Для избавления от этих и других неудобств ФСС РФ совместно с другими ведомствами разработал и реализует проект «Электронный листок нетрудоспособности». На практике сервис работает так. Лечащий врач в специальной программе со своего рабочего компьютера заполняет электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и сообщает его номер пациенту. При закрытии больничного врач удостоверяет цифровой бюллетень своей электронной подписью. Работодатель получает доступ к электронному больничному через систему информационного взаимодействия после сообщения номера ЭЛН работником, при этом информация загружается непосредственно в бухгалтерскую систему работодателя. После необходимой обработки работодатель передает данные в Фонд соцстраха для получения средств на оплату больничных своим работникам (как правило, на эту сумму снижаются взносы работодателя в ФСС).

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Пять важных вопросов

Мы попросили экспертов Фонда социального страхования ответить на самые частые вопросы об ЭЛН.

1. При каких условиях можно получить электронный больничный?

- ФСС РФ обеспечил техническую возможность подключения к системе выдачи электронных больничных по всей стране. Конкретный пациент может воспользоваться ЭЛН, если к этой системе подключилась поликлиника/больница, где он лечится, и его работодатель. Как видим, электронные больничные распространяются в большинстве регионов очень динамично.

От редакции: по прогнозам независимых аналитиков, к 2020 году Россия может полностью перейти на ЭЛН.

2. А если пациент все-таки хочет получить привычный бумажный бланк?

- Сегодня гражданин имеет полное право на это. Более того, электронный больничный может быть оформлен только после того, как пациент подписал согласие на выдачу ЭЛН.

3. Оформят ли ЭЛН в частной клинике?

- ЭЛН выдают все медицинские организации, имеющие лицензию на оказание медпомощи, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности. При этом, как уже было сказано, оформлять электронные больничные могут те клиники, которые готовы технологически и подключены к системе информационного взаимодействия. Условия подключения к ней одинаковы для государственных и частных медорганизаций.

4. Каковы гарантии защиты личных данных, может ли работодатель узнать диагноз работника?

- Сведения о диагнозе пациента в ЭЛН, который выдается медицинской организацией, не отображаются в интерфейсе, доступном работодателю. В целом же система оформления ЭЛН работает в рамках системы электронного правительства, то есть используются каналы, сети передачи данных с наиболее высокими степенями защиты.

5. Что такое личный электронный кабинет застрахованного гражданина?

- Речь идет об удобном сервисе для пациентов: в любое время вы можете войти в личный кабинет получателя услуг Фонда социального страхования в интернете. Для входа используются логин и пароль, необходимые для доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг. В личном кабинете можно увидеть информацию обо всех выданных вам электронных больничных, в том числе узнать номер ЭЛН для сообщения работодателю, если вы забыли этот номер либо потеряли квиток с ним. Также найдете суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Кроме того, если вы пользуетесь другими услугами фонда (родовые сертификаты, выплаты пособий в пилотном проекте «Прямые выплаты», получение технических средств реабилитации и пр.), то сможете увидеть в личном кабинете соответствующую информацию.

Цифра

По последним данным - на 30 января 2018 г., в России выдают электронные больничные 4200 медицинских организаций, в них оформлено 341 тыс. ЭЛН, из которых 211 тыс. уже обработано работодателями, то есть работникам начислены пособия временной нетрудоспособности.