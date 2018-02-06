2018-02-06T19:12:34+03:00
Экономика

Биткоин будет стоить 1 000 долларов

Биткоин за день подешевел на 1 200 долларов. Что происходит с криптовалютой, выясняла «КП»
Софья РУЧКОdd_money
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Раньше криптовалюты покупал ограниченный круг лиц, а потом им заинтересовалось много людейРаньше криптовалюты покупал ограниченный круг лиц, а потом им заинтересовалось много людейФото: REUTERS
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Биткоин еще в декабре прошлого года стоил $20 тыс, а сегодня за него дают только $6,8 тыс. Всего за сутки эта криптовалюта подешевела больше, чем на $1,2 тыс., то есть почти на 15%Хотя ничто вроде бы не предвещало такого стремительного исхода. Весь 2017 год биткоин рос и подорожал в итоге на 1300%.

Что случилось? Некоторые эксперты объясняют такое падение тем, что в Америке запретили расплачиваться за биткоины кредитными картами или тем, что социальная сеть Facebook наложила вето на рекламу криптовалют. Но, вероятно, настоящая причина – проще и драматичнее. Нас изначально обманывали.

- Криптовалюты – чисто спекулятивная вещь. Очевидны многие признаки пирамиды, аналогичной МММ, только в модной технологичной упаковке. Биткоин не имеет никакой реальной стоимости, поэтому его цена может быть любой, – комментирует старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Александр Зотин.

Раньше криптовалюты покупал ограниченный круг лиц, а потом им заинтересовалось много людей. Появился ажиотаж. Народ считал, что приобретя биткоин, смогут продать его подороже и быстро разбогатеть. А потом эта уверенность исчезла, и курс криптовалюты упал. Не исключено, что через какое-то время она опять подорожает, но прошлогодних рекордов все равно уже не достигнет.

- Не исключено, что в будущем биткоин вернется к цене, которая была до бума 2017 года, – полагает Александр Зотин.

То есть он будет стоить около $1 тыс.

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