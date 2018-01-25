Законопроект Минфина о криптовалютах: Покупать биткоин можно, но расплачиваться им - нельзя

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:15:15+03:00

В ближайшее время документ о регулировании оборота криптовалют в России будет отправлен в Госдуму. Фото: REUTERS

В ведомстве Антона Силуанова считают, что цифровые активы лучше регулировать, чем запрещать

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Министерство финансов подготовило законопроект «О цифровых финансовых активах». В нем чиновники дают определения криптовалюте и токену (аналог ценной бумаги, которая выпускается под цифровые проекты). В финансовом блоке решили, что лучше не запрещать, а регулировать новые сущности.

«Сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение и установление законодательного запрета на совершение таких сделок приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», - говорится в сообщении Минфина.

Если коротко, то в Минфине предлагают сделать следующее:

1. Рубль остается единственным средством платежа в стране. То есть, покупать криптовалюты можно, но расплачиваться ими за реальные товары нельзя. Если какой-либо магазин захочет это сделать, это будет незаконно.

2. Покупать и продавать криптовалюту можно только через профессиональных участников рынка. Например, через банки, брокерские компании и форекс-дилеров. У них должны быть лицензии Центробанка на этот вид деятельности.

3. Криптовалюта и токены считаются имуществом, а не денежным средством. То есть, их приравнивают к ценным бумагам (акциям и облигациям).

4. Чтобы торговать криптовалютой, нужно завести цифровой кошелек. Это можно сделать только у компаний, имеющих лицензию ЦБ. И только при полной идентификации личности.

5. Майнинг (добыча криптовалюты при помощи компьютерных мощностей) признается предпринимательской деятельности. С полученной прибыли нужно будет платить налоги.

6. С куплей-продажей криптовалюты – то же самое. Если получили доход, с него нужно будет заплатить 13% налога.

7. Выпускать токены смогут только зарегистрированные на территории России юридические лица. А простые инвесторы смогут купить у одного проекта токенов не больше, чем на 50 тысяч рублей.

«Предлагаемый законопроект позволит существенно снизить риски мошенничества и финансирования терроризма, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет РФ», - говорится в тексте сообщения.

В ближайшее время документ будет отправлен в Госдуму.

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