Режиссер "Игры престолов" сделает сериал из "Конана-варвара"

7 Февр. 2018 2018-02-07T01:01:38+03:00

Конон - персонаж книг, комиксов, кинофильмов и компьютерных игр, один из наиболее популярных фантастических персонажей XX века. Фото: кадр из фильма

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Не иначе как онлайн-сервис Amazon решил перейти дорогу Netflix, сделав ставку на масштабные, дорогие телепроекты. В прошлом году компания заказала съемки сериала по "Властелину колец". "Комсомольская правда" тогда писала, что эта сделка обошлась в рекордную сумму. Сделка с Warner Bros., а также представителями писателя Джона Рональда Руэла Толкина влетела ей в копеечку - 250 миллионов долларов!

Теперь же взоры Amazon пали на "Конана-варвара". Планируется снять сериал о персонаже, созданном Робертом Ирвином Говардом. Между прочим, Конан - персонаж книг, комиксов, кинофильмов и компьютерных игр, один из наиболее популярных фантастических персонажей XX века.

К работе над сериалом пригласили не абы кого, а известного режиссера Мигеля Сапочника, того самого, который снял для культового сериала самые запомнившиеся эпизоды. Он снял серии «Дар» и «Суровый Дом». Вернулся в шестом сезоне, сняв серии «Битва бастардов» и «Ветра зимы». Мигель Сапочник был награжден премей «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала на 68-й церемонии премии за «Битву бастардов». Мигель снимет три из шести эпизодов восьмого сезона.

В свое время ставший сверхпопулярным «Конан-варвар» стал толчком в актерской карьере культуриста Арнольда Шварценеггера. Фильмы-ремейки о Конане-Варваре уже выходили на большом экране. Картина 20111 года с Джейсоном Момоа в главной роли откровенно провалилась в прокате.

Что ж, может быть, Amazon сделает приключения воина-варвара более интересными, предложив Сапочнику свободу действий.

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Все это британский актер прокомментировал в шоу британское комедийно-развлекательном ток-шоу «Шоу Грэма Нортона», которое транслируется на канале BBC One.

«А как вы думаете, - сказал сэр Маккеллен, - кто же еще, если не я сыграет роль волшебника? Гэндальфу всего-то чуть более 7 тысяч лет, так что я еще не слишком стар»! (подробнее)