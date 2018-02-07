2018-02-07T01:01:38+03:00
Телевизор

Режиссер "Игры престолов" сделает сериал из "Конана-варвара"

Компания Amazon намерена с его помощью адаптировать сагу для телевидения
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
Поделиться:
Конон - персонаж книг, комиксов, кинофильмов и компьютерных игр, один из наиболее популярных фантастических персонажей XX века.Конон - персонаж книг, комиксов, кинофильмов и компьютерных игр, один из наиболее популярных фантастических персонажей XX века.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Не иначе как онлайн-сервис Amazon решил перейти дорогу Netflix, сделав ставку на масштабные, дорогие телепроекты. В прошлом году компания заказала съемки сериала по "Властелину колец". "Комсомольская правда" тогда писала, что эта сделка обошлась в рекордную сумму. Сделка с Warner Bros., а также представителями писателя Джона Рональда Руэла Толкина влетела ей в копеечку - 250 миллионов долларов!

Теперь же взоры Amazon пали на "Конана-варвара". Планируется снять сериал о персонаже, созданном Робертом Ирвином Говардом. Между прочим, Конан - персонаж книг, комиксов, кинофильмов и компьютерных игр, один из наиболее популярных фантастических персонажей XX века.

К работе над сериалом пригласили не абы кого, а известного режиссера Мигеля Сапочника, того самого, который снял для культового сериала самые запомнившиеся эпизоды. Он снял серии «Дар» и «Суровый Дом». Вернулся в шестом сезоне, сняв серии «Битва бастардов» и «Ветра зимы». Мигель Сапочник был награжден премей «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала на 68-й церемонии премии за «Битву бастардов». Мигель снимет три из шести эпизодов восьмого сезона.

В свое время ставший сверхпопулярным «Конан-варвар» стал толчком в актерской карьере культуриста Арнольда Шварценеггера. Фильмы-ремейки о Конане-Варваре уже выходили на большом экране. Картина 20111 года с Джейсоном Момоа в главной роли откровенно провалилась в прокате.

Что ж, может быть, Amazon сделает приключения воина-варвара более интересными, предложив Сапочнику свободу действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актер Иэн Маккеллен может вернуться к роли Гэндальфа в сериале «Властелин колец»

Интригу в будущий грандиозный проект внес актер Иэн Маккаллен. Сначала он как бы вскользь отметил, что в новый сериал его сниматься не приглашали. А потом намекнул, что совсем не прочь поучаствовать в нем.

Все это британский актер прокомментировал в шоу британское комедийно-развлекательном ток-шоу «Шоу Грэма Нортона», которое транслируется на канале BBC One.

«А как вы думаете, - сказал сэр Маккеллен, - кто же еще, если не я сыграет роль волшебника? Гэндальфу всего-то чуть более 7 тысяч лет, так что я еще не слишком стар»! (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Сериалы», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Какие интересные сериалы можно посмотреть в выходные
Вы не знаете, что бы такого интересненького скачать и посмотреть? Мы сделали это за вас - скачали и посмотрели! И теперь советуем вам сделать то же самое. Заметьте, из всего обилия мы выбираем только самое интересное
Новости 24
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути