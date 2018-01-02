Актер Иэн Маккеллен может вернуться к роли Гэндальфа в сериале «Властелин колец»

2 Янв. 2018 2018-01-02T22:42:18+03:00

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Amazon, проведя осенью прошлого года серьезные переговоры с Warner Bros., а также представителями писателя Джона Рональда Руэла Толкина, приобрела права на телеадаптацию самой известной в мире книги - "Властелин колец". И права эти влетели ей в копеечку - 250 миллионов долларов!

Интригу в будущий грандиозный проект внес актер Иэн Маккаллен. Сначала он как бы вскользь отметил, что в новый сериал его сниматься не приглашали. А потом намекнул, что совсем не прочь поучаствовать в нем.

Все это британский актер прокомментировал в шоу британское комедийно-развлекательном ток-шоу «Шоу Грэма Нортона», которое транслируется на канале BBC One.

«А как вы думаете, - сказал сэр Маккеллен, - кто же еще, если не я сыграет роль волшебника? Гэндальфу всего-то чуть более 7 тысяч лет, так что я еще не слишком стар»!

Между прочим, Гэндальф в исполнении Маккеллена занял 30 место в списке 100 величайших персонажей кино по версии журнала Empire. Первоначально на роль Гэндальфа были приглашены Шон Коннери и Том Бейкер, однако оба отказались.

Так что остается надеяться, что сэр Мэн Маккеллен (к рыцарскому титулу актера представили еще в 1990 году) действительно вернутся к образу волшебника в будущей экранизации "Властелина колец".

Напомним, самой масштабной экранизаций считается трилогия Питера Джексона (2001 - 2003 гг.) - "Властелин колец: Братство Кольца", "Властелин колец: Две крепости" и "Властелин колец: Возвращение короля".