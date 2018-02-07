Что делать, если навязывают платное сервисное обслуживание счетчиков воды?

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:30:23+03:00

Cотрудники компании, обслуживающей водосчетчики, предлагают раз в год проводить сервисное обслуживание приборов учета. Можно ли отказаться? Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ ПЕНИ, ЕСЛИ ПРОСРОЧИЛ ОПЛАТУ ЖКХ

У нас приватизированная квартира, находится в другом регионе, где мы не живем, там дорогие коммунальные услуги, и мы не платили за них около года. Нам начислили очень большие пени. Можно ли их отменить или снизить их через суд, если представить справки, что была низкая зарплата?

Александр

- Нет, никто с вас пени не снимет, через суд можно только получить отсрочку по уплате. А если вы там не бываете, то лучше продавайте квартиру — зачем такое бремя, оплачивать «коммуналку» и налоги, если вы жильем совсем не пользуетесь? Либо сдавайте в аренду, чтобы окупать платежи.

КАК БОРОТЬСЯ С РЕКЛАМОЙ ВНУТРИ ПОДЪЕЗДА

У нас все стены в подъезде обклеили рекламой, которая плохо отклеивается, остаются следы, свежесделанный ремонт заметно пострадал. Жильцы в шоке, даже на двери людям наклеили! Неужели нет никакой управы на таких рекламодателей?!

Ксения

- Бороться с таким безобразием тяжело. Если консьержки в подъезде нет, то проникнуть в него и наклеить рекламу очень легко. Можно писать, жаловаться, но все равно будут клеить, и ничего не сделаешь. Единственный реальный выход — скинуться и нанять консьержку.

НАВЯЗЫВАЮТ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

У нас пришла платежка за квартиру с графой «добровольное страхование жилья». Что делать, если мы не хотим платить за такое страхование? И еще приходили сотрудники компании, обслуживающей водосчетчики - предлагают раз в год проводить сервисное обслуживание приборов учета, поверкой это не является. Можно отказаться?

Валентина

- Вычеркивайте графу «добровольное страхование» совершенно спокойно, ничего вам за это не будет. И от сервисного обслуживания счетчиков отказывайтесь — это навязывание услуг, а для вас - лишняя трата денег.

«ПРОВЕДЕМ ГАЗ, ЕСЛИ ЗАПЛАТИТЕ ЗА МЕЖЕВАНИЕ»

Нам на даче в садовом товариществе предлагают бесплатно провести газ, но для этого требуют сделать межевание границ участка. Это законно?

Олег

- Это хитрый крючок. Вас просто хотят заставить сделать межевание (по закону оно не обязательно) и нажиться на этом. Схема такая: приходит компания, которая делает межевание, и говорят председателю товарищества: давай мы с каждого участка возьмем, скажем, по 30 тысяч рублей, а тебе 20% отстегнем. Не стоит в это ввязываться.