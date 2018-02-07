2018-02-07T19:52:31+03:00
В мире

Тупой и еще тупее: Джим Керри удалился из Фейсбука из-за «российского вмешательства»

Теперь актером заинтересовались пранкеры
Ася ХОВАНСКАЯ
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Голливудский актер Джим Керри.Голливудский актер Джим Керри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Когда дело дошло до большой политики, чувство юмора звезде голливудских комедий типа «Тупой и еще тупее» Джиму Керри явно отказало. Актер сам удалился из Фейсбука и призвал следовать его примеру - в знак протеста против «российского вмешательства» в выборы-2016.

- Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое, - объявил он в Твиттере.

Кстати, оттуда пока не удалился - непоследователен, однако.

- Джим Керри, видимо, активно интересуется российскими методами актерской техники и остановился на изучении искусства переживания и представления по системе Станиславского. Причем, переусердствует. Иначе, как объяснить то, что он и в реальной жизни воспроизводит образ психически нездоровых героев своих картин в духе «Тупой и еще тупее». А это его заявление написано ни больше ни меньше, а самим Эйсом Вентурой, который и детективом то был явно не в политической области, а, значит, и до расследования о вмешательстве в американские выборы ему далеко. А, может, он так дает нам знак, что хочет играть в России. В любом случае он нас заинтересовал, поэтому не исключаю, что он скоро станет нашим новым собеседником, если американские психиатры не заинтересуются им раньше, - поделился с «КП» пранкер Лексус (Алексей Столяров).

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