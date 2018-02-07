Комик Джим Керри призвал объявить бойкот Facebook из-за «вмешательства» России

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый комик, звезда фильмов «Маска», «Шоу Трумена», «Тупой и ещё тупее» Джим Керри призвал пользователей объявить бойкот соцсети Facebook из-за пресловутого «вмешательства» России в президентские выборы в США 2016 года.

На своей странице в Twitter актер объявил, что избавился от акций детища Марка Цукерберга и закрыл свой аккаунт в его социальной сети, призвав всех последовать его примеру.

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook нажился на российском вмешательстве в наши выборы, и они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю всех остальных инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», - написал Джим Керри.

Джим Керри сам удалился из ФБ и призвал всех сделать то же самоеФото: Twitter.com

Напомним, в ноябре прошлого года представители Twitter, Facebook и Google давали показания в американском конгрессе по «делу России», лишь в очередной раз подтвердив бездоказательность обвинений Вашингтона в адрес Москвы.