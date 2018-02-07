Обыкновенные герои нашего времени

7 Февр. 2018 2018-02-07T16:28:30+03:00

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Помню, как меня принимали в пионеры. Пожарная часть, красные машины с мигалками, торжественные клятвы... Наш пионерский отряд носил имя Владимира Правика, пожарного из легендарной «первой десятки», прибывшей на тушение пожара на Чернобыльской АЭС. Герой Советского Союза посмертно. Комсомольский отряд нашей школы носил имя Лизы Чайкиной, молодой партизанки, расстрелянной немцами в 1941 году. Тоже Герой Советского Союза. Мы могли поименно назвать всех пионеров-героев, тезисно описав их подвиги. «А сегодня спроси у кого на улице - вряд ли назовут хотя бы пять Героев России. А у нас их более тысячи. Почему так?», - спросили меня в эфире Радио «Комсомольская правда».

Я навскидку вспомнил с десяток, но мне повезло. По работе приходилось общаться со многими кавалерами Золотой Звезды. Более того, их подвиги свершались у меня на глазах. Как это было в Цхинвале в 2008 году, когда Денис Ветчинов ценой собственной жизни спас несколько человек, среди которых был и автор этих строк. Там же разведчик Алексей Ухватов со своей небольшой группой наводил страх на бравых грузинских спецназовцев из Ирака. А в это время в Поти Анатолий Лебедь топил грузинские катера. А есть ведь и те, о ком рассказывать пока просто нельзя. Получив высшую военную награду они продолжают выполнять специальные задачи, в том числе в Сирии. Которая, безусловно пополнила пантеон героев, но чаще - под грифом «совершенно секретно».

В итоге узнаем мы об историях сколь героических, столь и трагических. Олег Пешков, сбитый турецким истребителем над вражеской территорией, Александр Прохоренко, вызвавший огонь на себя, Ряфагать Хабибуллин, погибший при обстреле вертолета под Пальмирой...

Я часто задавался вопросом, где находится тот тумблер, превращающий обычного человека в героя, придающий ему духовных и моральных сил. Представьте, сколько мужества и воли надо, чтобы подпустить к себе головорезов и не просто подорвать себя с ними, но сделать это с достоинством и даже вызовом. Но в разговорах с родственниками и друзьями погибших героев не находил ничего сверхъестественного. Обыкновенные люди. Обыкновенные герои нашего времени.

Может, на Леню Голикова и Зину Портнову мы восхищенно смотрели слишком издалека. Оценивая их героическую миссию в контексте большой истории. И время осмысления подвигов современных еще не пришло - ведь эти герои рядом, ездят с нами в метро, ходят в те же магазины. Они слишком похожи на нас обычных, чтобы быть «русскими Рэмбо». И время их безусловного почитания еще придет. Если их место в Истории не займут «герои» кричащих ток-шоу. А это - вряд ли.

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