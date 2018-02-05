Какие действия Россия предпримет после гибели пилота Су-25 в Сирии

5 Февр. 2018 2018-02-05T19:19:04+03:00

Практически ни у кого нет сомнений в том, как Россия ответит на гибель своего пилота. Фото: Александр КОЦ

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Гибель героя-пилота, сбитого на его Су-25 во время патрульного полета вызываете много вопросов. Однако практически ни у кого нет сомнений в том, как на это ответит Россия.

Первое, чем озаботится наша страна, - возвращение тела погибшего пилота на Родину. Россия уже показала здесь, что готова сотрудничать с любыми силами, чтобы решить эту задачу. Сбитый (и убитый туркоманами командир Су-24) Олег Пешков был возвращен домой после того, как для этого были задействованы все участники сирийского конфликта, в первую очередь, сирийцы и турки. Нет никаких сомнений в том, что для возвращения тела пилота будут предприняты все меры (от ординарных до экстраординарных).

Второе - через тех, кто владеет телом, будут установлены реальные виновные в гибели нашего летчика. Эти «герои», еще два дня назад радостно снимавшиеся на фоне обломков Су-25, потеряют покой и сон до конца своей никчемной жизни. Сразу оговоримся, что это будет ненадолго. Максимум, два-три года.

Третье - будет установлен источник поступления ПЗРК этой бандгруппе. Откуда, с украинских складов, с иранских, от иракского проамериканского командования или с турецких баз - источник появления оружия будет определен, и поставщикам придется несладко.

И, наконец, последнее - воздастся всем. Кого не уничтожат «Калибры» ВМФ России, того найдет высокоточное оружие ВКС РФ. Кто уцелеет после этого, станет добычей сирийского спецназа. Кто укроется от солдат сирийского спецназа, того найдут бойцы российских ЧВК. А если кто сумеет и их обмануть, извините, кто не спрятался, я не виноват перед просто «вежливыми».

И тогда живые боевики позавидуют мертвым террористам.

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Подвиг в режиме реального времени. Еще никогда до этого момента настоящий героизм российского воина в Сирии нельзя было задокументировать с такой дотошной точностью. И скептики могли бы усомниться — официальная пропаганда делает из обычной военной потери шоу. Если бы это шоу не сделали сами террористы, кропотливо фиксируя на видео все свои действия. Вот на одних кадрах Су-25 выполняет боевую задачу на опасно низких высотах. С земли резко взлетает ракета, выпущенная боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Трясущаяся камера ловит фокус на силуэте российского «Грача». Взрыв, струйка черного дыма, летчик пытается отвести штурмовик подальше от вражеской территории. Но горящий двигатель раскаляет машину, пилот катапультируется (подробности)