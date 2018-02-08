Владимир Путин — о российской науке: Мировым лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями

8 Февр. 2018 2018-02-09T02:04:21+03:00

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Поездка из Красноярска в Новосибирск по сибирским меркам даже не считается за путешествие. Поэтому переезд Владимира Путина от красноярских стадионов к лабораториям новосибирского академгородка воспринимался местными жителями как обычный легкий вояж, а вовсе не перелет в соседний регион.

День науки президент встретил в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН, где пообщался со студентами, пообещав, что государство и дальше будет вкладывать деньги в фундаментальную науку.

- Разумеется, мы хотим, чтобы талантливые перспективные специалисты оставались в нашей стране, - сказал Путин. - Но мы не будем держать их на цепи, это невозможно и неправильно. Человек имеет право в сегодняшнем мире выбирать себе то место и то занятие, которые ему по душе. Мы ведь тоже иностранцев привлекаем, и они приезжают, и их чуть больше половины среди мегагрантщиков.

Один из студентов спросил, в какой вуз президент отдал бы ребенка, если бы тот был заинтересован в изучении теоретической науки?

- Куда он сам больше захочет, - задумался Путин. - Самый главный совет: чем больше всего хочется, тем и нужно заниматься. Потому что, когда человек делает это с удовольствием, он добивается наибольших результатов.

В аудитории по соседству собрались ученые Сибирского отделения РАН. На фоне зеленой доски, исписанной мелом формулами, они первым же делом попросили разработать проект комплексного развития своего научного центра. Мол, видите сами — научный потенциал не соответствует материальной базе. Путин поддержал и радикальное обновление академгородка, и следующее предложение — возможно, одно из самых громких за последнее время.

Президента попросили помочь со строительством «нашего ответа адронному коллайдеру» - в Новосибирске хотят построить Центр синхротронного излучения и крупный исследовательский комплекс коллективного пользования.

- Вопрос — какого поколения синхротрон нам строить? - риторически спросил глава РАН Александр Сергеев.

- Следующего! - удивился аполитичности вопроса Путин.

Тут же выяснилось, что все не так просто. Как обычно бывает в таких случаях — новейшая установка, которую сейчас назыают 4+, будет стоить очень дорого и долго.

- Каковы будут сроки и стоимость? - не отступал Путин.

После продолжительного обсуждения выяснилось, что можно уложиться в 40 миллиардов рублей и примерно в пять лет.

- Я согласен, что нам нужен новый толчок развития, нам в целом нужны крупные проекты, - не испугался таких цифр президент. - Они объединяют, мобилизуют и ставятся сами по себе двигателями вперед. Конечно, все это упрется в финансирование, но у нас такие возможности есть. Все это можно сделать, готовьте предложения.

В академгородке, пользуясь случаем, провели и церемонию вручение премий президента в области науки и инноваций для молодых учёных. Впрочем, выездной формат вовсе не означал снижения уровня церемонии. Из Москвы специально был привезен целый президентский оркестр, выдувавший из своих труб торжественный туш в честь лауреатов точно так же, как в Екатерининском зале Кремля.

Награды из рук президента получили историк Никита Башнин за вклад в изучение церковно-государственных отношений и монастырского строительства, геолог Константин Кох за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств, физик Максим Никитин за разработку «умных» наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения.

Никитин в своем выступлении позавидовал Менделееву, сделавшему, по легенде, открытие во сне.

- Я свое сделал перед сном и долго его обдумывал, прежде чем уснуть, - сказал он.

- У нас в народе говорят: сделал дело – гуляй смело, а наш последний лауреат, заметьте, перед сном придумал свое замечательное открытие, а потом спокойно заснул, отдыхает, - пошутил Путин. - Значит, психика очень сильная, устойчивая. Хочу всем вам пожелать здоровья, новых успехов.

На заседании Совета по науке и образованию президент напомнил, что развитие отечественной науки — вопрос стратегический.

- В мире происходят кардинальные технологические перемены, по своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете, - сказал Путин. - Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны, без всякого преувеличения.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, рассказывая о развитии атомной науки, затронул постоянно возрастающее энергопотребление.

- У всех сейчас есть смартфоны, - заявил он. - Так вот обработка одного голосового сообщения смартфоном требует столько же энергии, сколько необходимо, чтобы вскипятить литр воды.

- Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона, - успокоил его Путин. - Да, и у вас нет? Ну вот, видите. А говорит, у всех есть. По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо.

То есть президент страны энергию экономит во многих случаях.

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