Юные жители Омска приходят на прием к пушистому доктору

11 Февр. 2018 2018-02-11T10:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

«В НАШИХ СТЕНАХ ДЕТИ ГОВОРЯТ СВОЕ ПЕРВОЕ СЛОВО»

Центр зоотерапии открылся в Омске два года назад. Сюда приходят за помощью детки с диагнозами, которые требуют долгой и сложной реабилитации. У большинства из них - врожденные болезни, и, прежде чем попасть в центр, малыши успевают не по одному кругу пройти болезненные процедуры. Даже простой массаж, или гимнастика для особенных детей – настоящее испытание. Любое движение вызывает боль. После таких процедур малыш, как правило, получает еще и психологическую травму, и при виде людей в белом халате начинает плакать, зажимается и не дает себе помочь.

В зооцентре «Дверь в лето» совсем другой подход. Кроха делает все упражнения, играя с собакой. А как здорово, когда массаж тебе делает своими лапами лохматый доктор! Собаки учат особенных детей общаться, ходить и играть.

- Занятия должны быть максимально похожи на игру, чтобы ребенок не думал о неприятном, - объясняет соучредитель центра «Двери в лето» Юлия Стрельская. - Программу составляют специалисты – инструкторы по лечебной физкультуре, психологи, дефектологи. Все должно выглядеть так, чтобы ребенок был уверен: он просто приходит играть с собаками. Некоторые занятия простые - надеть собачке на шею кольцо или заплести косичку. Предлагаем деткам перешагнуть через лежащего пушистика или пройтись с ним по специальной дорожке. Есть в программе и упражнения, которые требуют серьезного интеллектуального или физического напряжения от наших пациентов. Но в компании с собаками даже серьезные испытания на выносливость или координацию, например, выполняются детьми с удовольствием. Эффект от занятий потрясающий! Многие дети именно на занятиях сказали свое первое слово. Для нас каждый даже маленький успех очень ценен.

ЭСКУЛАПЫ РАЗНЫХ ПОРОД

Здесь, в центре «Двери в лето», дети с нарушением речи начинают говорить, пациенты с ДЦП - увереннее ходить, аутисты становятся более коммуникабельными, общительными.

Среди лохматых эскулапов – ретривер, бигль, хаски, корги, овчарки, доберман. Все собаки сертифицированы. Каждая из них вместе с хозяином-волонтером прошла обязательное тестирование и обучение.

Чтобы маленькие пациенты занимались продуктивнее, Центр закупил специальное оборудование. Получить дорогостоящую технику удалось благодаря гранту, полученному от Фонда президентских грантов. На эти средства – более миллиона рублей – организаторы смогли оснастить залы: приобрели беговую дорожку, кушетку для массажа, гантели, утяжелители, батут, фитбол, бодибары и многое другое. Часть суммы президентского гранта пойдет на оплату труда специалистов и организацию обучающих мероприятий и праздников.

Есть у пациентов центра зоотерапии «Дверь в лето» еще один повод для радости. Любой курс реабилитации стоит немалых денег. Чтобы попасть в столичный центр на одну-две недели, нужно заплатить около 100 тысяч рублей. А лечиться у пушистых докторов в Омске дети с ограниченными возможностями с профильными для центра заболевания могут бесплатно.

СПРАВКА «КП»

Центр зоотерапии «Дверь в лето» открылся в Омске 2 года назад. Существует он на средства спонсоров, «работают» в нем собаки волонтеров. Специалисты центра используют в психологии, дефектологии и лечебной физкультуре метод канистерапии- работу со специально обученными собаками. За время существования «Двери в лето» реабилитацию здесь прошли около 70 детей, из них две трети - с диагнозами аутизм и ДЦП.

В рамках годовой программы «Канистерапия – реабилитация без боли» бесплатно пройдут физическую и психологическую реабилитацию еще около 50 детей с ДЦП. На занятиях ребят будут учить переворачиваться, садиться, вставать, ходить, обслуживать себя, заниматься самостоятельно.