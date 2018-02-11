2018-02-11T15:57:31+03:00
Происшествия

Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье

По некоторым данным, воздушное судно пропало с экранов радаров через семь минут после вылета из аэропорта Домодедово [обновляется]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Самолет Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинииСамолет Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинииФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 11 февраля, появилась информация о крушении самолета в Подмосковье. По некоторым данным, речь идет об Ан-148, принадлежащем авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Как выяснилось, воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в 14:21 мск, однако через семь минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Известно, что самолет должен был следовать рейсом Москва - Орск.

По предварительной информации, на борту Ан-148 в момент ЧП находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек.

Как сообщил журналистам источник в экстренных службах, в настоящее время экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья. «Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - уточнил источник «Интерфакса».

Трек разбившегося Ан-154.По данным Flightradar, самолет пробыл в воздухе чуть больше двух минут

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Названы основные версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
Катастрофа Ан-148 под Москвой: Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших
"Почта России" опровергла участие своего вертолета в крушении АН-148 под Москвой
Появился список членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета
В Домодедово создали оперативный штаб после крушения АН-148 под Москвой
МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье
Самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России»
По факту крушения пассажирского самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело
В Подмосковье нашли упавший пассажирский самолет
Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье
Собянин рассказал о планах по строительству московского метро
Три россиянки вышли в финал Олимпиады во фристайле
Видеоканал молчаливой домохозяйки из Китая набирает популярность в Youtube
СМИ: В противостоянии с США Китай воспользуется стратегией, изложенной 2500 лет назад
«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операций
В Пекине мужчина с ножом набросился на посетителей торгового центра
ФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправности
МОК изучит высказывания Елистратова и всех российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
Турецкие военные заявили об уничтожении 1266 «террористов» в ходе операции в Африне
Голландский конькобежец Свен Крамер стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 метров
СМИ: Трамп даст интервью для книги-ответа на скандальную «Огонь и ярость»
ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»
Норвежец Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом в мужском скиатлоне
Правительство планирует разрешить перенос зимних каникул для детей из спортивных школ
Дональд Трамп определил главные приоритеты иммиграционной реформы США
СМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в США
Белый дом выступил в поддержку авиаударов Израиля по сирийской территории
МОК назвал "чистыми" российских спортсменов, которые приехали на Олиапиаду в Пхенчхан