Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье

11 Февр. 2018 2018-02-11T15:57:31+03:00

По некоторым данным, воздушное судно пропало с экранов радаров через семь минут после вылета из аэропорта Домодедово [обновляется]

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В воскресенье, 11 февраля, появилась информация о крушении самолета в Подмосковье. По некоторым данным, речь идет об Ан-148, принадлежащем авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Как выяснилось, воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в 14:21 мск, однако через семь минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Известно, что самолет должен был следовать рейсом Москва - Орск.

По предварительной информации, на борту Ан-148 в момент ЧП находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек.

Как сообщил журналистам источник в экстренных службах, в настоящее время экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья. «Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - уточнил источник «Интерфакса».