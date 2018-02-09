2018-02-10T01:06:27+03:00
Политика

Владимир Путин: Ну сказал бы про доярку хотя бы! Куда вас несет-то?

Президент пообещал бизнесу помощь и попытался сгладить олигархический юмор [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин на XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Владимир Путин на XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Фото: REUTERS
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На завершившемся в пятницу съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимиру Путин неожиданным образом пришлось выступать защитником традиционных ценностей, хотя ехал он туда совсем с другими задачами. И начиналось все более чем серьезно.

- Россия вступает в сложный, напряжённый и очень важный период развития, - не стал попусту утешать собравшихся бизнесменов Путин. - Мы с вами знаем о внешних ограничениях, наша позиция хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это путь тупиковый.

Он напомнил, что началось все это не вчера - «поправка ДжексонаВэника была отменена, и тут же был принят так называемый закон Магнитского, просто потому, что вот так хотят с нами работать» - и закончится не завтра.

- Новая технологическая волна серьёзно меняет ландшафт мировой экономики, - продолжил Путин. - Сегодня карты сдаются по новой: будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появляться новые лидеры. И естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться. В такой ситуации с конкурентами, конечно, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления. Очевидно, что санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу.

Владимир Путин: "Санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу." Фото: REUTERS

Владимир Путин: "Санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу."Фото: REUTERS

Президент пообещал, что взятый курс на снятие с бизнеса давления излишними проверками будет продолжен, амнистия капитала - продлена, а условия для инвестиций — улучшены.

Глава «Севрестали» Алексей Мордашов рассуждал о повышении производительности труда («наш час работы по производительности лишь треть американского»), а глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин неожиданно решил проиллюстрировать нелогичность действий власти в отношении бизнеса анекдотом. Путин пытался уточнить — приличный ли будет анекдот, но не успел. И как в воду глядел.

Анекдот был о том, как на колхозном собрании решают — каким образом наказать запившего кузнеца. И когда все возможные меры исчерпаны, предлагается его изнасиловать.

- «Как можно, кузнец у нас один?!» - «Ну давайте тогда тракториста изнасилуем, их у нас двое!» - завершил Лисин.

«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот.Президент РФ принял участия в съезде Российского союза предпринимателей и промышленников

- Ну сказал бы про доярку хотя бы! - попытался вернуть олигарха в лоно традиционных отношений Путин. - Куда вас тянет-то?!

- Не успел дойти, - неожиданно ответил Лисин, и получалось, что у вроде бы закончившегося анекдота было еще и продолжение, в котором появлялись доярки. Это, впрочем, не помешало бизнесмену перейти к конкретным примерам несогласованности работы правительства, например, в эксплуатации железных дорог и речного флота.

- Вы знаете, из этого я делаю несколько выводов, - подытожил это огненное выступление президент. - Мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато, надо будет это исправить. У нас, уверяю вас, настрой очень серьёзный, решительный на то, чтобы всё, что мешает нам двигаться вперёд, было зачищено.

При этом он тут же заметил, что зачищают в современном мире со всех сторон, и бизнесу лучше все же разговаривать со своими властями, чем с чужими.

- Хоть нас и отвлекают всякими внешнеполитическими несуразицами, но эти несуразицы идут нам и на пользу, - вновь высказался о «кремлевском списке США» Путин. - Потому что мы со многими сидящими здесь, в зале, общаемся напрямую, и я вижу озабоченность, которая возникает по поводу того, что там будет. Поэтому инвестировать лучше сюда. А наша задача – создать условия для этих инвестиций, защитить их.

Сразу же за этим вновь переизбранный глава РСПП Александр Шохин встречу закруглил, потому что пора было переходить к самому интересному — разговору президента с бюро съезда за закрытыми дверями. И там без прессы уже можно было обсуждать все наболевшие вопросы начистоту.

Выйдя через час с лишним из зала, Шохин рассказал журналистам, что «кремлевский список» в приватном порядке с Путиным обсуждали, но «так, мимоходом».

- Одна из основных идей конгрессменов-республиканцев в том, что санкции и списки начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина, - сказал он. - Этот расчет не оправдывается, и сегодняшние встречи с президентом Путиным лидеров российского бизнеса означают, что здесь, вполне возможно, будет обратный эффект.

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