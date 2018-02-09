Президент Франции примет участие в ПМЭФ–2018
9 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: предоставлено фондом "Росконгресс"
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Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-французских отношений, включая подготовку к предстоящему в мае этого года визиту Эммануэля Макрона в Россию и участию в Петербургском международном экономическом форуме.
В ходе обсуждения торгово-экономической и инвестиционной проблематики Владимир Путин информировал об итогах своей недавней встречи с представителями крупного французского бизнеса.
Дана положительная оценка набирающей темп работе российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», в рамках которого начинает функционировать «цифровая платформа».
Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.