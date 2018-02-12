2018-02-12T17:33:09+03:00
Общество

В России предложили ввести гибкий график зимних каникул. Это как?

Можно ли с помощью школьников пробудить интерес к горнолыжному спорту на отечественных курортах
Ксения КОНЮХОВА
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Сейчас в российских школах дата начала каникул утверждается каждый год.Сейчас в российских школах дата начала каникул утверждается каждый год.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В российских школах может появиться гибкий график зимних каникул. С такой идеей выступил вице-премьер Александр Хлопонин.

- Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент, - рассказал Российской газете чиновник. - Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть.

Сейчас в российских школах дата начала каникул утверждается каждый год. Причем в некоторых учреждениях действует традиционная система: дети учатся по четвертям, зимние каникулы приходятся на новогодние праздники и длятся две недели. А в некоторых система модульная: зимних каникул у них, по сути, двое – традиционные новогодние праздники и еще одна неделя отдыха в феврале.

- В Европе этот механизм гибкий, - привел пример вице-премьер. - Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми.

Хлопонин считает, что гибкая система помогла бы развивать курорты, в первую очередь, Северного Кавказа. Сегодняшнюю ситуацию “нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон” вице-премьер считает неправильной.

КОММЕНТАРИЙ ФИЗИОЛОГА

Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования:

- Сейчас выбор даты каникул – это прерогатива региона. Но сама логика каникул связана не с погодой, а с эмоциональным состоянием ребенка. Зимой они начинаются, когда приходится пик нагрузки – с 20-25 декабря. Ученики сильно устают к концу второй четверти. Поэтому каникулы относительно равномерно разделяют учебный год на периоды, чтобы снимать накопившееся утомление. Другой пик нагрузки приходится на февраль, это длинная третья четверть. Поэтому у малышей есть дополнительные каникулы в феврале. Это позволяет ребенку выдержать ритм с высокоинтенсивной нагрузкой. А нагрузки современных школьников, особенно в старших классах, гораздо выше, чем у взрослого человека.

Если привязать график каникул к погоде, то получается, что школьники будут без каникул, пока снег не выпадет? В Крыму снега вообще нет, и что, там каникул не должно быть? Кроме того, чтобы правильно отдыхать, проводить время на свежем воздухе и гулять, снег не нужен. Правда, сами каникулы дети тоже часто проводят нерационально – просто отсыпаются, и потом возвращаются в школу еще более уставшими. Но это уже другая проблема.

А КАК У НИХ

В Европе это распространенная практика – планировать поездки на курорты с учетом школьных каникул. Чтобы на курортах (не только горнолыжных, но и обычных) не было толп, во многих европейских странах каникулы в школах наступают по очереди.

Например, во Франции все провинции поделены на три зоны. В каждой из них каникулы наступают в разное время. Больше всего народу на курортах, когда отдыхает зона С – это Бордо, Кретей, Париж и Версаль.

В Великобритании школы работают так же. Например, школьники Манчестера и Плимута отдыхают последние две недели декабря. А Ливерпуль и Бирмингем отправляются кататься на лыжах в начале января. Еще одна каникулярная неделя - в феврале.

В Германии каникулы тоже привязаны к региону. Некоторые земли, например, Саксония и Гамбург уходят на каникулы на несколько дней раньше, чем Бремен и Баден-Вюртемберг.

Ну а в Швейцарии принципиально иное отношение к катанию на горных лыжах. Там это воспринимается как важный навык и большая часть жизни. Поэтому, чтобы выбраться на склон, школьникам и их родителям не приходится ждать каникул. Многие школы и компании идут навстречу и дают отгул на денёк, если погода уж очень хорошая для катания.

КСТАТИ

Раньше депутаты уже предлагали перенести начало учебного года, чтобы школьники с родителями могли подольше отдыхать на курортах Краснодарского края и в Крыму. Инициатива не прошла: для правильных каникул важнее не где, а как отдыхать.

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