Жорин о браке с Гордон: «Я никогда ее не бил!»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-02-13T16:18:30+03:00

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История отношений певицы Екатерины Гордон и знаменитого звёздного юриста Сергея Жорина все больше напоминает голливудский фильм «Привычка жениться». Впервые они пошли в ЗАГС в июле 2011-го. А затем, спустя два месяца после свадьбы, Гордон обвинила мужа в избиении. Потом Гордон родила от Жорина сына Даниила. Мальчик сблизил разведённых супругов, они улетели отдыхать на Бали. 19 апреля 2014 года они снова поженились. И почти сразу развелись. Снова пошло по второму кругу: обвинения в избиении со стороны Екатерины, обвинения в меркантильности певицы со стороны Сергея.

Все эти годы Екатерина не забывала бывшего мужа, который, кстати, успел жениться на чемпионке по боксу Наталье Рогозиной. Да и сама Гордон недавно родила сына от нового бойфренда, имя которого не сообщает прессе. Но Жорина блондинка часто вспоминает: мол, сильно бил, сына не любил, алименты не платит. Видимо, Сергей Жорин решил ответить бывшей жене. Юрист опубликовал видео, на котором Екатерина в домашней обстановке признается, что муж ее никогда не бил. Мол, это ее выдумка.

— Друзья, я долгое время хранил молчание, — написал в своём Инстаграме адвокат. — Ждал. Думал, может, у дамы психологическая травма, может, она врет на всю страну от боли и обиды, что не смогла построить семью. Думал, может, ещё любит. Я молчал ради нашего сына. Пытался оградить его от грязи. Прошло 5 лет! Но мадам воспринимала это за мою слабость. Обошла всевозможные шоу по 5 раз. Обливая меня грязью и потоком лжи. Врала о побоях, о том, что я якобы не плачу алименты... И вдруг я понял. Нет никакой боли, нет любви. Есть подлость и жажда пиара. Месть за то, что я не смог терпеть ее враньё и ушёл. Я подумал и решил. У меня много видео и фото, которые за меня расскажут всю правду о Екатерине Подлипчук (в миру Гордон). Врет она профессионально — что и не скрывает. Пришло время рассказать правду. Серия 1. Гордон просит прощения за враньё. Поехали.

Все эти годы Екатерина не забывала бывшего мужаФото: Личный архив

P. S. Друзья. Не хотел опускаться до ее уровня, но проблема в том, что многие из тех, чьё мнение важно для меня, верят в ее враньё. Ведь я всегда молчал. Мне кажется, хватит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639371" frameborder="0"></iframe> Жорин обвинил Гордон во лжи: «Я никогда ее не бил!».

Гордон тоже отмалчиваться не стала, опубликовав в ответ отрывок из давнего ток-шоу, где Сергей пытается в очередной раз с ней помириться.

— Сергей... Мне жаль, что время не делает тебя лучше, — обратилась к бывшему мужу Гордон. — Жаль, что ты все так же мелочен и не честен. Жаль, что ты так боишься моего успеха в работе и так активно пакостишь мне... Когда-то я очень любила тебя, прощала и даже добровольно отправилась в клинику неврозов, поскольку отношения с тобой меня привели в тупик... Когда-то я сидела напротив тебя, ты просил прощения и рассказывал мне историю про то, что есть такой вот принцип у зэков... «Принцип рыбки». Что надо довериться и упасть спиной — и свои, мол, поймают... Рассказывал ты это как пример доверия и неких важных отношений... Ты сказал мне: «Катя, если мы с тобой все начнём с нуля и прыгнем... Мы будем счастливы». Я забрала заявление, на экспертизе по здоровью (ты ходил со мной) лгала, лишь бы отмазать тебя. Я остановила Добровинского, чтобы не начинать уголовку... Я любила или болела... Кто уже поймёт. Так вот, ты сказал мне: «Кать, если доверяешь мне и любишь... Скажи мне на видео, что я тебя не бил... Я тут же его сотру. Но я буду знать, что я важнее тебе пиара и того, что подумают люди...». И я сказала. Я сидела замученная, страшная... И сказала. А ты сказал, что стёр, и обнял меня. Видео, как оказалось позже, ты отправил Пригожину. А сейчас, пытаясь испортить мне мою политическую карьеру, идёшь на поводу у тех, кто использует твоё, увы, слабое нутро... Я не жалею, что поверила тебе тогда. Это видео, Сергей, про моё доверие и про готовность любой женщины отдать все, не думая, своему мужчине. Я не жалею, Сергей. Я спасала тебя, твой адвокатский статус и нашу Любовь... Ты не меня пачкаешь клеветой и пакостями... Ты свою душу пачкаешь. Спасибо за сына, и я очень жалею тебя, потому что в твоей жизни, судя по всему, по сей день нет никого ярче меня и моей прошедшей любви.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Екатерина Гордон: Не удивлюсь, если Жорину за это платят

- Однажды я простила Сергея, стоявшего на коленях передо мной и извинившегося перед всей страной, и сделала все, чтобы не было заведено уголовного дела, - прокомментировала историю с видео Екатерина Гордон в беседе с корреспондентом "КП". - Мне говорили все, включая адвоката Добровинского, что я ошибаюсь. И что как только истечёт срок давности и не будет технической возможности возбудить против него дело, он начнёт лгать. Так и произошло. Мне приятно, что у людей его поведение вызывает отвращение, а видео, где я замученная им, и полученное под предлогом «скажи, как я прошу и это докажет что ты мне веришь, а я тут же сотру» позорит исключительно его. Жорин - человек, после общения с которым плюются даже его клиенты, в частности Марина Анисина. Но за 37 лет жизни встретить одного подлеца - не так уж и много. Он бил меня, и когда я, наконец, перестала верить в его обещания исправиться, ушла, продолжает мстить. Мне его не жаль... Мне стыдно, что я имела дело с таким человеком.

Сейчас его используют в связи с моими политическими оппозиционными высказываниями, просто потому, что никакого компромата, кроме общения с этим человеком, на меня ни у кого нет. Не удивлюсь, если ему за это платят.