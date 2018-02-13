В Волгоградской области открылся приют для людей, попавших в беду

13 Февр. 19:20 2018-02-13T21:14:16+03:00

Вячеслав Головин (на переднем плане) уже много лет помогает бездомным. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Старый двухэтажный домик в рабочем районе Волгограда. Здесь приютили 12 человек. Все они – бомжи. Кто-то оказался на улице после развода, кто-то освободился из колонии, кого-то обманули с квартирой, кого-то выгнали родные.

Сейчас они живут в реабилитационном центре благотворительного фонда поддержки русской культуры «Соборникъ». Здесь их не только кормят, но и помогают восстановить документы, оформить пенсию и инвалидность, получить медицинскую и юридическую помощь.

- Мы пытаемся вытащить человека с улицы, дать ему шанс начать новую жизнь, стать полноценным членом общества, - рассказывает президент фонда Вячеслав Головин.

Все началось пять лет назад с желания помогать людям. Вячеслав сначала кормил людей на улице, потом стал селить бездомных в своей собственной квартире, помогал оформить документы, встать на ноги.

Нуждающихся меньше не становилось. Так и родилась идея создания эффективной системы профилактики бездомности и социальной реабилитации тех, кто оказался на улице. В 2017 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов. На эти средства в Волгограде планируют открыть социальную гостиницу на 20 мест - в двушке слишком тесно. Подбирают подходящее помещение. А осенью соцзащита предложила взять в аренду со скидкой в 75% помещение бывшего дома престарелых в селе Горноводяном Дубовского района области.

Сейчас в приюте живут 15 человек, площади позволяют разметить 30. Пока условия скромные. На средства президентского гранта закупили мебель, белье, оборудовали дезинфекционную камеру, оплачивают коммуналку.

Это будет уже не ночлежка. Бездомные смогут жить здесь постоянно, проходить реабилитацию от алкоголизма, получать помощь психолога и социальных работников, постигать азы правовой грамотности.

На одной из двухярусных кроватей лежит 80-летняя бабушка, дитя Сталинграда. Когда-то она работала бухгалтером механического техникума. Сотрудники соцзащиты нашли женщину на улице. Ее обманули с квартирой, кто - теперь уже не понять, сама она этого не помнит.

Игорю 39 лет, он совсем не похож на бомжа. Отсидел полтора года за кражу, как говорит, по глупости - пил, не просыхая. Из-за этого потерял семью. Освободился в конце декабря, решил отметить.

- Видели бы вы меня три недели назад. Я на человека был не похож, пил 23 дня, - признается он. - Сейчас паспорт восстанавливаю, ложусь в больницу. Если бы не встретил Вячеслава, продолжал бы медленно погибать.

Возвращаться к собутыльникам Игорь не хочет, решил начать с нуля, встать на ноги. Сначала он планирует найти работу. А потом и о семье можно подумать.

Весной приют планирует обзавестись небольшим хозяйством, возродить сад, огород. Старожилы со временем становятся помощниками, работают по хозяйству, контролируют новеньких.

- Дать человеку кров недостаточно, самый тяжелый случай - это алкоголь, - признает Вячеслав Головин, - Кто-то получает помощь и уходит, а остаются те, кто хочет изменить свою жизнь. Со временем у нас уже сформировался коллектив.

У многих его подопечных есть специальность. Они едут на север, работают вахтовым методом. Кто-то берется за сезонную работу, устраивается там, где предоставляют жилье. Свой опыт фонд собирается передать другим организациям и регионам.