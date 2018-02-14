Александр Бугаев: Россия – страна возможностей, это факт

СЕГОДНЯ 04:15 2018-02-14T00:19:50+03:00

Создание благоприятных условий для самореализации молодежи в России - ключевая задача агентства и его главы Александра Бугаева

С какими проблемами сталкиваются молодые люди, желающие открыть бизнес, на какую помощь государства они могут рассчитывать, об этом разговор с главой Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым

Изменить размер текста: A A

– Александр Вячеславович, насколько сейчас благоприятна обстановка для развития молодежного предпринимательства в России?

– Молодежь занимает важное место в социальных и экономических отношениях. В России средний уровень экономической активности молодежи (то есть доля тех, кто работает либо стоит на бирже труда. – Ред.) составляет порядка 67%. Уровень предпринимательской активности этой категории населения около 4%. То есть мы видим большой потенциал для роста этого показателя.

С 2009 года Федеральным агентством по делам молодежи реализуется программа «Ты – предприниматель». Она дает возможность бесплатно пройти программу обучения в своем регионе и получить консультационную поддержку на этапе становления бизнеса. За все время действия программы ей воспользовались более 150 тысяч человек. За 2017 год участниками программы стали более 30 тысяч человек, ее выпускниками открыто 2900 бизнесов. В реализации участвовало 59 субъектов России, а на 2018 год подано уже 72 заявки на реализацию программы в регионах.

Кроме того, у молодых людей есть возможность получать грантовую поддержку от государства на реализацию своих проектов, участвовать во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России».

– Легко ли быть молодым предпринимателем?

– Первая трудность, с которой сталкиваются молодые предприниматели, – это выбор идеи. Зачастую направление своего бизнеса они выбирают, не зная точно, какой запрос есть у государства на те или иные сферы бизнеса.

Нередко молодые люди открывают свое дело, имея романтическое представление о том, что предприниматель – это человек, который сам составляет себе рабочий график, работает в удобное для себя время. И это представление полностью разбивается о реалии, которые преподносят будни бизнесмена с графиком работы 24/7.

– Вы упомянули программу «Ты – предприниматель». А какие формы поддержки молодежного бизнеса со стороны государства, иных структур реализуются еще?

– Государство предоставляет много возможностей: это и грантовая поддержка, и субсидирование. Таким образом, можно получить свой первый опыт и первый капитал, минуя сложности с кредитованием и поисками инвесторов.

Консультационную и грантовую поддержку предоставляют молодым людям некоторые бизнес-школы и благотворительные фонды. Яркий пример – Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны». Фонд оказывает помощь в получении предпринимательских знаний, в создании собственного бизнеса молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. Также этот фонд реализует проект «Мой первый бизнес» – Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников старших классов с последующим запуском компаний по нескольким направлениям бизнеса. Участники конкурса взаимодействуют с наставниками – успешными бизнесменами, популярными блогерами, маркетологами и бизнес-тренерами.

– Какие сферы предпринимательства наиболее популярны у молодежи?

– В конце 2017 года ФГБУ «Рос-предприниматель» провело социологическое исследование, изучая предпочтения молодежи России в области трудовой деятельности. Возраст участников опроса преимущественно 23 – 30 лет.

Согласно опросу, почти половина (48,3%) планирует заняться предпринимательством, и 24,4% – действующие бизнесмены. Кстати, большинство респондентов считают предпринимательство наиболее популярным видом самореализации. Сферы IT, услуг и торговли оказались наиболее перспективными отраслями для открытия своего дела. Интересный факт: больше половины опрошенных (53,2%) открыли бизнес не по своей профильной специальности.

– Что из международного опыта в этом направлении мы могли бы применить у себя?

– Как я уже говорил, уровень предпринимательской активности молодежи в России на сегодня составляет порядка 4%. Эта цифра сопоставима с показателями в других странах. Например, в Италии этот же показатель в 2016 г. составил 4,4%, в Германии – 4,6, а во Франции – 5,3%.

Естественно, мы обмениваемся опытом с иностранными коллегами, но из-за разницы в законодательствах и мерах регулирования отрасли говорить о полном копировании практик и методик нельзя.

Одна из форм поддержки молодежных стартап-проектов – наставничество. Иначе называмое менторство – явление для России относительно новое, но быстро развивающееся в крупных городах страны. Чего пока нельзя сказать о малых городах. Это одна из точек развития

– Есть ли примеры удачных молодежных стартапов в России? В случае успеха – на фазе устойчивой деятельности – они утекают за рубеж или остаются?

– В основном стартапы ориентированы на конкретный город или регион. Как правило, расширение стартап-проектов происходит за счет открытия точек или представительств в других регионах. Чаще всего молодые предприниматели ориентируются на Московский регион, но есть примеры выхода на международный рынок. Пример – группа компаний «Девар» из Тульской области, которая занимается проектами, связанными с технологией дополненной реальности. Компания недавно вышла на внешний рынок и успешно закрепилась за рубежом. Один из самых популярных и востребованных их продуктов – раскраски с эффектом дополненной реальности для детей.

– Сегодня распространено мнение, что современная молодежь уступает в интеллектуальном уровне советской молодежи. Так ли это по-вашему?

– Думаю, некорректно сравнивать современную молодежь с предыдущими поколениями. В этом вопросе мы можем говорить о разном уровне жизни, развития технологий, доступности информации, о разности приоритетов и ценностных ориентиров, но ни в коем случае не пользоваться категориями лучше – хуже.

Современные молодые люди умеют встраиваться в крайне насыщенный информационный поток и обрабатывать полученные знания исходя из собственных потребностей. Они активны, стремятся к саморазвитию, у них много актуальных идей, огромное желание менять мир к лучшему и приносить пользу. И каждый из них собственным примером сможет доказать, что Россия – страна возможностей.

Уверен, что их целеустремленность и потенциал помогут преодолевать самые непростые вызовы – не только личные, но и в масштабах страны.

ДОСЬЕ

Александр Бугаев, глава Федерального агентства по делам молодежи

Родился в 1980 г. в Москве. В 2002 г.

Окончил Московский государственный агроинженерный университет, в 2010-м – Московскую академию государственного и муниципального управления, в 2013-м — РАНХиГС при Президенте РФ.

Кандидат технических наук.

С 2012 по 2014 год работал зампрефекта Юго-Западного административного округа Москвы.

В 2014 - 2015 гг. – замруководителя Росмолодежи.

С 2015 по 2017 г. – начальник Департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока (администрация президента РФ). С марта 2017-го — глава Росмолодежи. Женат, воспитывает сына.

СПРАВКА

Народное финансирование

Одной из форм альтернативного финансирования деловых, культурных и социальных проектов стал краудфандинг

Еще в июне 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину с участием Банка России к 15 октября 2017 года представить предложения по развитию в стране механизмов народного финансирования. Сейчас в России работает более 30 краудфандинговых платформ. Старейшие из них, Planeta.ru и Boomstarter.ru, были созданы в 2012 году. За время существования на всех платформах было собрано порядка 1 миллиарда рублей. Cборы растут более чем на 200% ежегодно. На общественные проекты направляется 19%, на музыкальные —

18%, на бизнес и технологии – всего 9% (по данным Planeta.ru).

При краудфандинге люди финансируют проект, как правило, ничего не получая взамен, кроме экземпляра продукта, на создание которого вносят деньги.

Не спеша развивается такая форма финансирования, как краудинвестинг. Здесь люди получают долю в спонсируемом бизнесе.

Что касается краудлендинга, формата, при котором участники крауд-площадки кредитуют человека или организацию, то народное кредитование вполне может стать альтернативой микрофинансовым займам.

Для России эти форматы пока еще мало распробованы.

В том числе и исполнительной властью в регионах.