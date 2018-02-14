Жизнь и приключения Тесея

СЕГОДНЯ 01:15 2018-02-14T01:15:03+03:00

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Герои и боги древнегреческих мифов тщеславны и злопамятны, однако их целеустремленности можно позавидовать, ради достижений своих целей, они готовы на всё. Вот только если не раскрывать читателю их вполне человеческие мысли, сомнения и диалоги, то они останутся плоскими изображениями на чашах и амфорах в археологических музеях. А ведь античность тем и прекрасна, что боги и люди жили в одном измерении и даже говорили на одном языке. Истинных диалогов между героями мифов история не сохранила, а дословный язык древнегреческих трактатов, к сожалению, не будет воспринят читателем эпохи, образование в которой нельзя назвать ни классическим, ни реальным. Но не оставлять же мифы на без читателей…

«ТЕСЕЙ. СКАЗКА ПРО ДРЕВНИХ БОГОВ, БОГИНЬ, ЦАРЕЙ И БОГАТЫРЕЙ»

«АНТОЛОГИЯ», 2018

Перед нами текст, который лишает мифы излишней патетики и возвращает их первоначальное значение. Это увлекательный рассказ о приключениях людей и богов, который когда-то транслировали странствующие сказители. И хотя древняя Греция была цивилизацией городов-полисов, сомневаюсь, что на рыночной площади сказители воспевали героев былых времен высоким слогом. Миф – это история первородная, он рождается ежедневно и проходит проверку веками, мимикрируя и подвергаясь регулярной обработке. Конечно, у любого мифа были и есть версии, прочтения, различия в акцентах. Читатель сегодня, также как слушатель вчера, ищет своего рассказчика, ориентируюсь на увлекательность и полученные эмоции.

Итак, Тесей. От рождения до магического появления во время марафонской битвы греков и персов этот человек, герой, полубог проживает увлекательную и яркую жизнь, которую автор книги не делит на новеллы-истории. Приключения Тесея существуют в едином историческом и мифическом контексте и с определенной точки зрения книгу можно даже назвать биографией Тесея из серии «Жизнь замечательных полубогов». Однако наш герой говорит и думает, его образ имеет объем, а его жизнь состоит не только из череды побед над разбойниками, кентаврами и минотавром. Собственно, простота и объемность нового прочтения мифологического корпуса, посвященного Тесею, делают героя понятным, близким и осязаемым. Он герой своего времени также как Печорин и супергерои Марвел. Он неоднозначен и притягателен, а его жизнь - это детектив, триллер и семейная сага. В конечном итоге, Тесей от Алексея Рябинина создает пространство для увлекательного досуга и предпосылку для увлечения читателя миром античности. Кто знает, может быть однажды один из юных читателей этой книги напишет своего Тесея.