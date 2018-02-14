2018-02-14T15:41:20+03:00
Общество

Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов в качестве ручной клади

Компания приняла решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений. Это позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна
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Кроме того, в отношении перевозки гитар в качестве ручной клади, превышающих 135 см по сумме 3-х измерений, допускается их размещение в салоне самолета в зависимости от типа ВС и технических возможностей при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади, такой музыкальный инструмент является единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне ВС.

Такие правила соответствуют лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков.

Правила вступают в силу с 15 февраля 2018 года.

Всю необходимую информацию можно будет получить на сайте и в колл-центре Аэрофлота.

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