«В общем, кидает пацана»: Елена Яковлева рассказала о проблемах своего с ног до головы татуированного сына

СЕГОДНЯ 14:55 2018-02-15T15:18:00+03:00

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Денис Шальных – единственный сын актрисы Елены Яковлевой и Валерия Шальных привык удивлять своих родителей с подросткового возраста. У молодого человека было множество разнообразных увлечений, а уже после окончания школы парень решил «забить» себе тело тату, и, в конце концов, так увлекся, что татуировки теперь покрывают даже лицо парня. На днях Елена Яковлева дала интервью журналу «7 Дней», где рассказала, чем сейчас занимается единственный наследник. Оказалось, что раньше парень работал фитнес-тренером, но после того, как построил собственное тело интерес к бодибилдингу у него угас. Спорт ему просто наскучил. И сейчас парень в поиске нового дела и пока не определился, чем хочет заняться.

Отец Дениса, актер Валерий Шальных.

«Институт, куда мы с мужем уговорили поступить Дениса, оказался пустой тратой времени, - цитирует портал «7 Дней». — Оказалось, очень сложно, почти невозможно найти по специальности работу. Мы Дениса и в Лондон на год отправляли, но он сказал: «Учиться, конечно, там интересно, но что я буду с этим делать, вернувшись в Россию?»

Актриса считает, что из сына Дениса получился прекрасный бы врач, если он захотел.

«Если бы он пошел в медицинский институт, был бы хорошим доктором, – предположила Елена Яковлева. – Как-то я сопровождала Дениса к ухо-горло-носу. Когда он, сыпя терминами, стал рассказывать о предположениях по поводу своей болезни, врач меня спросил: “На каком курсе мединститута учится ваш сын?”» – вспоминала Яковлева.

Со временем спорт Денису наскучил.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Сейчас он загорелся стать специалистом по пластическому гриму. Правда, чтобы получить соответствующий сертификат, нужно лететь в Лос-Анджелес, только там существуют такие курсы. В общем, кидает пацана… Но я думаю, что он найдет свое место в жизни. Но должен он сделать это сам, сам определиться с этим вопросом, свою голову не приставишь», – добавила звезда.

К слову, летом прошлого года Денис Шальных женился. Его избранницей стала выпускница Института журналистики и литературного творчества Виктория Мельникова.

Летом 2017 года Денис Шальных женился.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это бракосочетание, которое состоялось в одном из загсов Москвы, шутники назвали свадьбой века. Жених - весь в наколках. Невеста - в белой блузке и черной юбке вместо свадебного платья и в повседневных черных ботинках. Молодожены строили гримасы на камеру и выглядели довольно экстравагантно. В загс они не позвали родителей - были только свидетели и фотограф, который выложил памятные снимки в соцсеть.

К слову, родители подарили молодоженам на свадьбу квартиру в одном из спальных районов Москвы.

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С будущей женой Викой они познакомились в фитнес-центре. Позже Лена вспоминала: «Заглянула сыну в глаза и сразу определила: влюблен!» Лена переживала, но вопросов сыну не задавала. Пошла на кухню, достала тесто и стала лепить пельмени - чтобы совладать с эмоциями. Сказала себе: «Стоп, успокойся, какая разница, кто она, если сын счастлив?» (подробности)