"Принесу Порошенко передачку в тюрьму": Саакашвили прокомментировал свой запрет на въезд на Украину

22 Февр. 17:04 2018-02-22T17:07:49+03:00

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Тень Михаила Николозовича Саакашвили, выдворенного из Украины, продолжает нависать над челом занимающего пост президента страны Петра Порошенко и членов его команды. И это, несмотря на то, что, как выяснилось, экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили официально запретили въезд на территорию его второй Родины на три года, вплоть до начала 2021-го.

- Могу подтвердить, это решение командира Мостинського отряда, на участке которого в сентябре Михаил Саакашвили незаконно пересек линию государственной границы. Собственно, это его полномочия, и он принимает такое решение по другим нарушителям государственной границы. Действительно, Саакашвили запрещен въезд на 3 года, - подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Сам же пламенный грузин, являющийся лидером созданного им политического движения «Путь новых сил», настроен гораздо более оптимистично по отношению к своей судьбе и обещает проявить гуманность по отношению к своим политическим противникам. Правда, весьма своеобразную.

- Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года, - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук и пообещал. - Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Пётру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...

- Они думают, Саакашвили - двигатель народного протеста, и таким образом они избавятся от народного негодования. Очередная глупая ошибка, - констатировал многоликий грузин и диагностировал свою роль. - Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти. А Саакашвили - всего лишь один из миллионов таких недовольных.

В принципе, Михеил Николозович мог бы и не прибедняться.

- Все мероприятия, проводимые Саакашвили, очень раздражали представителей администрации президента. Он — политик-харизматик и позволяет себе высказывать достаточно жёсткие критические замечания в адрес главы украинского государства. Наверное, Порошенко посчитал, что Саакашвили может навредить. Хотя запретом на въезд президент как раз реанимирует его политический труп, - оценил настоящее амплуа Саакашвили в беседе с RT политолог Иван Мезюхо и добавил, что несмотря на то, что нынешнее заявление Михаила Николозовича вряд ли можно считать чем-то иным, нежели самопиаром, «не стоит в дальнейшем исключать возможность его возвращения и участия в украинской политике. Если Белый дом будет заинтересован в очередном переформатировании украинского политического пространства, к услугам Саакашвили вернутся».

Скажет администрация США «к ноге» – Саакашвили будет выполнять эту команду. Скомандует «лежать» или «сидеть» - исполнит и это. Ну а если рявкнет «Фас!» - вцепится намертво в указанную жертву. Так что, может, и в самом деле передачку принесет для Порошенко. Как обещал. Но – по команде с Запада.