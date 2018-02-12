Депортированный в Польшу Саакашвили пообещал вернуться на Украину

12 Февр. 2018 2018-02-13T00:25:38+03:00

Оппозиционер рассказал, что при его задержании силовики «вели себя как фашисты», и призвал своих сторонников «продолжать борьбу»

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Депортированный киевскими властями в Польшу бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину.

В эфире украинского телеканала ZIK он рассказал, что его задержание происходило «с применением очень грубой силы, эти люди вели себя как фашисты».

«Сейчас я в Варшаве, и польская сторона приняла все меры безопасности. Я сейчас под охраной в отеле. Конечно, я вернусь на Украину, и уже думаю, как это сделать», - заявил Саакашвили.

Лидер «Руха новых сил» призвал своих сторонников «продолжать борьбу» и добавил, что он обязательно найдёт «легальный путь» возвращения в Незалежную. То, что его выслали из страны, он назвал «слабостью власти».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 февраля Саакашвили задержали в киевском ресторане «Сулугуни», а потом выдворили в Польшу. Депортацию объяснили тем, что на территории Украины «борец с коррупцией» находился незаконно.