Депортированный в Польшу Саакашвили пообещал вернуться на Украину
Депортированный киевскими властями в Польшу бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину.
В эфире украинского телеканала ZIK он рассказал, что его задержание происходило «с применением очень грубой силы, эти люди вели себя как фашисты».
«Сейчас я в Варшаве, и польская сторона приняла все меры безопасности. Я сейчас под охраной в отеле. Конечно, я вернусь на Украину, и уже думаю, как это сделать», - заявил Саакашвили.
Лидер «Руха новых сил» призвал своих сторонников «продолжать борьбу» и добавил, что он обязательно найдёт «легальный путь» возвращения в Незалежную. То, что его выслали из страны, он назвал «слабостью власти».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 февраля Саакашвили задержали в киевском ресторане «Сулугуни», а потом выдворили в Польшу. Депортацию объяснили тем, что на территории Украины «борец с коррупцией» находился незаконно.
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