6 фраз, которые дама не должна произносить на первом свидании

Основные правила все мы знаем - хорошо выглядеть, стараться слушать, рассказывать о себе все лучшее, улыбаться, быть вежливым и обворожительным. А теперь о том, чего женщина точно не должна говорить мужчине при первой встрече.

1. «Кто, я красивая? Ой, да не ври!»

Ясное дело, ты наряжалась, красилась, кудри крутила, в неудобных, но очень красивых туфлях пришла… Почему-то при этом тебе все равно кажется, что ты недостаточно хороша, что стрелки на глазах неровные, ноги в этой юбке коротковаты, цвет волос требует работы.

И тут он тебя встречает и ахает: «Ты великолепна!» Ну ты-то видишь, что он врет, просто так решил сказать комплимент из вежливости и вообще он всем так говорит. Но тебя не проведешь, и ты ему сразу: «Да ла-а-адно! Платье-то старое, и я еле успела голову досушить, а туфли вообще уже из моды вышли».

Молодец! Теперь ему никогда больше не захочется говорить тебе о твоей красоте. Хотя он, скорее всего, искренне восхищался. Просто ты сама себе не очень нравишься. И таким ответом комплексы свои уверенно демонстрируешь. Это очень непривлекательно. С таким настроением на свидание лучше не ходить.

Лучше бы:

«Спасибо, я старалась, мне очень приятно. Кстати, ты тоже ничего». Другое дело. Уверена в себе и ему рада. Но не слишком - пусть еще себя покажет, завоюет твое девичье сердечко.

2. «Знаешь, кого ты мне напоминаешь?»

«Слу-у-ушай, ты так похож на этого… как его… ну играл этого придурка в «Мальчишнике в Вегасе», сейчас еще с Ириной Шейк… А! Бредли Купер! Вы с ним просто одно лицо!»

Дорогая, не надо так. Мужчина хотел бы думать, что он единственный и неповторимый. Сравнить его с любимым футболистом - это еще куда ни шло, но о его кумирах на первом свидании ты вряд ли знаешь. А вот какие-то там актеры, певцы - нет! Никаких сравнений. Он неповторим.

И самое важное, раз уж мы о сравнениях. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Божечки, нет. Не сравнивай его со своими бывшими. «О-о-о! Любишь Джо Кокера? Мой бывший обожал, даже на гитаре его бренькал. А что можно устроить под его You can leave your hat on, ммм!» (Под эту песню многие любят танцевать стриптиз, там даже слова подходящие, мол, пусть из одежды на тебе останется только шляпа. - Ред.). В общем, твой новый милый мгновенно начнет прокручивать в голове твою счастливую, полную радостного стриптиза жизнь... с бывшим милым. Участвовать в таком соревновании мало кто захочет.

Лучше бы:

«Слушай, до чего ж ты необычный. Никогда и ни с кем не было так весело!»

3. «Ха! Знаю я ваши мужские штучки!»

Понятно, ты уже многих из них вывела на чистую воду. Ты по опыту знаешь, что им всем нужно только одно. Что они все любят пиво, футбол и не хотят жениться. И еще они никогда не перезванивают.

И что ты хочешь ему показать? Что ты - тертый калач, что тебя не обмануть (пусть сразу знает, с кем связался, и даже не пытается обидеть тебя, ты его насквозь видишь)? Так? Ну тогда твой мужчина может сделать несколько выводов. Во-первых, ты недолюбливаешь мужчин, они вызывают у тебя презрение и злость. Во-вторых, тебе попадались строго козлы и теперь ты хочешь отомстить им всем, а отдуваться придется ему, горемычному. И, в-третьих, пройдут годы, пока ему удастся доказать тебе, что не все мужики такие ужасные. А охота ли ему тратить много лет на эти доказательства? Неа. И еще один вывод. Раз ты так горишь обидой на мужчин, наверное, совсем недавно у тебя закончились сложные отношения, наверное, все страсти еще живы, а ты еще точно не готова к новым отношениям.

Лучше бы:

«Я тут недавно узнала, что у мужчин нет периферического зрения! С ума сойти!» Это на тот случай, если тебе невмоготу, хочется показать, как много ты знаешь о мужчинах.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

4. «Сколько у тебя было до меня?»

Запретная тема. Вот прямо совсем запретная. Ну, допустим, он скажет, пусть даже честно. И тогда: если много, то ты начнешь ревновать и страдать, что окажешься хуже его бывших, ведь он такой ас-ловелас, а если мало или вообще приколется и скажет «ты будешь у меня первой», тогда ты расстроишься, что он никому не нравился и в постели лох-плох. Кстати, ты про своих бывших тоже молчи. А спросит (что, кстати, не очень хорошо его характеризует) - уходи от темы.

Лучше бы:

«Давай так: прошлое в прошлом, а мы - в настоящем, и, я надеюсь, у нас есть будущее».

И подмигнула с очаровательной улыбкой.

5. «А вот я! А вот меня!»

Ты точно знаешь, что ты - гораздо более интересный человек, чем твой мужчина (и чем любой мужчина вообще). Тебе есть что рассказать, есть чем похвастаться. А он что-то там мямлит, поддакивает. Скукота, надо взорвать это свидание! Да и вообще тебе веселее, когда разговор идет о тебе. А теперь представь, что он - тоже интересный человек (такое бывает). То есть вас уже двое таких. И у вас диалог. Признайся, тебе ведь интересно, какой он, подходит ли тебе, что у вас общего (ведь интересно, правда? Иначе чего ты пришла? Просто поесть?)

Человеку приятно, когда его слушают, еще приятнее, когда ему задают вопросы, когда им интересуются. Первое свидание - это обмен историями, мнениями. Понятно, что нервы, волнения - все это иногда заставляет тараторить без умолку, чтобы избежать пугающих пауз. Но все-таки постарайся следить за собой.

Лучше бы:

«Расскажи мне о своей семье». Может, и не идеальный вопрос. Зато в ответах - море информации. Что у него там с мамулей (уважение, дружба на взрослом расстоянии или они живут вместе), какой у него папа (скорее всего, он будет таким же лет через 20), сестры (если есть, он понимает женщин) и т. д.

6. «Я хочу двух дочек и сыночка»

Все понятно: ты, как только увидела его, сразу поняла, что он тот самый принц. Понятно, что, пока он заказывал вино, ты представила, какими хорошенькими будут ваши детки, с вот такой ямочкой на одно щеке, как у него.

И вот тебе уже так хочется обсудить с ним это. И само собой вырывается, как ты мечтаешь о детках, в таких маленьких-миленьких носочках. Более того, ты уверена, что это именно привлечет мужчину, ведь в древности как было - женщина подходящая, если готова приносить потомство. Вот, ты готова. Подходишь.

Но нет. Разговоры о детях пока прибереги на потом. Дай человеку просто поесть и поболтать. Мужчины, они устроены иначе, они так далеко в будущее не заглядывают. Им бы сегодняшний день завершить.

И еще постарайся не расписываться его фамилией на салфетке. Потом потренируешься, когда он уйдет.

Лучше бы:

«А давай закажем шампанского!» Это помогает, проверено. Как захочется говорить о детях, сразу сделай глоток шампанского.